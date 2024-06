Burzovne robe: OPEC+ ponovno smanjuje proizvodnju nafte

Zemlje članice OPEC+ odlučile su produžiti mjeru kojom se obvezuju smanjivati proizvodnju nafte kako bi podržali rast cijene, kao što je tržište i očekivalo, piše u ovotjednoj analizi Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.

OPEC+ odlučio je tako produljiti mjeru po kojoj će smanjiti proizvodnju nafte za 2 milijuna barela dnevno do kraja 2025. godine, dok je prethodno bilo dogovoreno da će ta mjera biti na snazi do kraja ove godine. Jedino je UAE povećao cilj proizvodnje do 2025. godine za 300 tisuća barela nafte dnevno zbog povećanja proizvodnog kapaciteta.

Zbog novog dogovora o smanjenju proizvodnje tržište nafte će ovu godinu završiti u deficitu sirovine, a što je bio i cilj OPEC+ članica, s obzirom na to da smanjenje sirovine povećava cijenu na tržištu na razinu koja bi njih zadovoljila. Očekuje se da će u trećem kvartalu 2024. deficit iznositi oko 1,5 milijuna barela nafte dnevno, dok bi u četvrtom kvartalu taj deficit iznosio oko 700 tisuća barela nafte dnevno.

Upravo zbog većeg deficita u ljetnim mjesecima očekuje se da će cijena u tom periodu značajnije rasti, budući da je i potražnja veća u tim mjesecima. Očekuje se tako da će cijena brenta u ljetnim mjesecima rasti na 88 dolara po barelu.

Rast će i cijena pšenice

Sovecon, ruska poljoprivredno konzultantska tvrtka, ovaj je tjedan smanjila prognoze za proizvodnju pšenice s 82,1 milijuna metričkih tona na 80,7 milijuna metričkih tona i to zbog očekivanja suhog i toplijeg vremena, nakon svibanjskih minusa, što smanjuje prinose pšenice. S obzirom na to da je Rusija najveći svjetski izvoznik pšenice, početkom godine se očekivalo da će proizvodnja pšenice iznositi oko 94 milijuna tona, što znači da su revidirane prognoze za 12 milijuna metričkih tona manje.

Isto tako, zamjenik premijera Patrushev izjavio je da očekuju da će izvoz pšenice pasti na 60 milijuna tona u sezoni 2024./2025., sa 70 milijuna tona koju su izvezli u prethodnoj sezoni, budući da je hladnije vrijeme u svibnju u određenim regijama poništilo usjeve pšenice.

Ruski ministar poljoprivrede najavio je da postoji mogućnost da će zemlja proglasiti alarmantno stanje upravo radi smrznutih usjeva iz svibnja, što je korak prema tome da poljoprivrednici dobiju državnu pomoć u nedostatku prinosa pšenice. Očekuje se da će cijena pšenice radi deficita na tržištu rasti preko 650 dolara po bušelu.