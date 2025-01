Burzovne robe: Prošle godine je bilo isplativije ulagati u kakaovac nego u bitcoin

Prošla 2024. godina bila je burna što se tiče cijena burzovnih roba koje su nemilice rasle pa malo manje padale. Izgledi za novu su malo bolji za SAD ali lošiji za Europu pa i Kinu

Kakaovac je bila najprofitabilnija burzovna roba prošle godine

U 2025. rast BDP-a u SAD-u, pad u Kini i EU

Godišnja inflacija u Njemačkoj porasla više od očekivanog u prosincu

Prekid opskrbe ruskim plinom preko Ukrajine, prošli tjedan pogurao cijene na najviše razine od listopada 2023.

Kakva godina! Slika je uvijek bolja nego tisuće riječi, pa je onda najbolje pogledati u graf koji prikazuje kretanje cijene na razini prošle godine za odabrane robe i globalne indekse. Cijene kakaoa i kave, malo je reći da su porasle, a sve zbog vremenskih prilika i zabrinutosti oko proizvodnje u ključnim zemljama proizvođačima. Fun fact... s aspekta ulaganja i povrata, prošle godine je bilo isplativije ulagati u kakaovac nego u bitcoin! Kakaovac je definitivno bila najprofitabilnija burzovna roba prošle godine i donijela mnogo osmijeha investitorima koji su u njega uložili i puno briga direktorima nabave u čokoladnoj industriji.

S obzirom na to da je kraj godine označio ujedno i kraj kvartala, treba spomenuti da je četvrti kvartal bio je još jedna vožnja ‘rollercoasterom‘ za tržišta roba. Mnogo je u bilo eksternih faktora koja su vukla cijene roba čas gore, čas dole. Prije svega je tu jak dolar, zatim velika globalna potražnja, velike procjene proizvodnje u Brazilu i suho vrijeme u Argentini. I ovdje, kao i na razini godine, odskače kakaovac koji je imao još jedan nevjerojatan rast zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i bolesti usjeva. Porast od čak 79 posto u posljednja tri mjeseca.

Rast BDP-a u SAD-u

Izgledi za 2025. uključuju očekivanja gospodarskog rasta u SAD-u, pri čemu većina ekonomskih projekcija podiže svoja očekivanja za BDP. Očekuje se da će taj rast biti potaknut većom poslovnom sigurnošću s produženjem smanjenja poreza, dok će se također vidjeti određena smanjenja propisa koji ometaju poslovanje. U međuvremenu, izgledi su upravo suprotni za Europu i Kinu, gdje bi carine koje je obećala nova Trumpova administracija mogle naštetiti trgovini, smanjujući potražnju za proizvodima proizvedenim u tim regijama. Kao takvi, globalni ulagači prebacuju svoje resurse u SAD, što zahtijeva više dolara, održavajući dolar povišenim u odnosu na druge globalne valute. Euro polako pada, približavajući se dolaru, a ništa bolje se ne kreće niti kineski juan ili brazilski real. Sve te valutne procjene ključne su za trgovinu robom, čineći izvoz roba iz SAD skupljim, odnosno ne-američku ili bolje rečeno ne-dolarsku proizvodnju konkurentnijom.

Kineska tržišta šalju signale upozorenja uoči dosta interesantnog tjedna za tržište roba. Kineska valuta juan prošlog je tjedna pala na 15-mjesečne najniže vrijednosti, a prinosi na obveznice padaju jer cijene na tržištima sporije rastu za najvećeg svjetskog kupca roba. Pojednostavljeno rečeno, slabija kineska potražnja znači niže cijene roba. Kina želi i treba više poticaja, ali to je upravo ono što Xi ne želi vidjeti jer će to značiti slabiju valutu koju su pokušavali podržati tijekom proteklih nekoliko godina u nadi da će steći neko globalno povjerenje.

Zaustavljen rast cijena nafte

U očekivanju inauguracije Donalda Trumpa kasnije ovog mjeseca, tri glavna tržišna pokretača ovog tjedna su: rebalans BCOM & S&P indeksa (srijeda), podaci o platnim spiskovima za nepoljoprivredne djelatnosti u SAD-u (petak) i USDA WASDE i konačni prinosi usjeva 2024. (petak). Tržišta će također pratiti vremenske prilike u Južnoj Americi, napredovanje rane žetve u Brazilu, izvoznu potražnju u SAD-u nakon praznika, cijene sirove nafte i rastuće sezonske trendove kako se približavamo veljači.

Terminske cijene sirove nafte Brent kreće se na početku novog tjedna oko razine od 76 $/bbl, čim je zaustavljen kratkoročni trend rasta cijene koji je trajao od Božića. Posljedica je to kretanja dolara koji se malo opravio od pada i nakon što su slabi ekonomski podaci iz SAD-a i Njemačke bacili sjenu na izglede potražnje. Sirova je nafta bila na putu da dosegne najvišu razinu u 12 tjedana, podržana padom američkog dolara od 1,1 posto koji je oslabio nakon izvješća da novoizabrani predsjednik Trump razmatra ograničavanje carina na kritični uvoz. Međutim, pad dolara je ublažen nakon što je Trump opovrgnuo izvješće. Slabiji dolar općenito čini naftu jeftinijom za kupce koji koriste druge valute. U SAD-u su nove narudžbe za industrijsku robu pale u studenom, potaknute slabijom potražnjom za komercijalnim zrakoplovima i usporavanjem potrošnje poslovne opreme u četvrtom tromjesečju. U međuvremenu, godišnja inflacija u Njemačkoj porasla je više od očekivanog u prosincu, pod utjecajem viših cijena hrane i sporijeg pada troškova energije, što ukazuje na nastavak inflatornih pritisaka.

Pad cijena plina

Terminske cijene europskog prirodnog plina pale su na 48 €/MWh, smanjujući se nakon prošlotjednog porasta od 3,8 posto, budući da se ne očekuju neposredne nestašice opskrbe unatoč sve većoj potražnji. Hladno vrijeme gurnulo je europske rezerve plina na najnižu točku korištenja u sedam godina, s razinama skladišta nešto više od 70 posto popunjenosti (u usporedbi s 86 posto popunjenosti prije godinu dana u ovo vrijeme).

Ovo brzo iscrpljivanje, potaknuto povećanim potrebama za grijanjem, moglo bi predstavljati izazov za obnavljanje zaliha za sljedeću zimu i kratkoročno utjecati na cijene. Rezerve su pale za 25 postotnih bodova u odnosu na svoj vrhunac, što je najstrmiji pad od 2018. Oslanjanje Europe na ukapljeni plin da zamijeni tokove ruskih plinovoda povećava izloženost promjenama cijena, s neplaniranim prekidima rada poput zatvaranja norveškog LNG postrojenja Hammerfesta koji doprinose volatilnosti tržišta.

Upravo je prekid opskrbe ruskim plinom preko Ukrajine, prošli tjedan pogurao cijene na razine iznad 51 €/MWh (najviše od listopada 2023.). Cijela ova situacija najviše će se odraziti na sljedeću sezonu grijanja u Europi. Generalno, nećemo puno pogriješiti ako već sada konstatiramo da će Europa imati problema s prirodnim plinom ovog proljeća i ljeta - točno kada, sezonski, potražnja pada, a cijene obično padaju. A to znači da su izgledi više-za-dulje za regionalne cijene plina postali malo viši i dulji. Dvije uzastopne zime Europa je uživala u neuobičajeno toplim, vlažnim i vjetrovitim zimama, savršenim i za smanjenje potražnje za grijanjem i za generiranje puno zelene električne energije, smanjujući potrebu za elektranama na plin. Vremenska sreća je zaštitila regiju kada je to bilo najpotrebnije, na vrhuncu energetske krize. Ipak, ova zima postala je hladna, mirna i suha zbog čega je porasla potražnja za plinom. Uz manje ruskog plina, zalihe koje su već niže od očekivanih, te prognozu hladnog vremena u siječnju i veljači, Europa će se i dalje uvelike oslanjati na svoje rezerve. Treba naglasiti da je fizička nestašica gotovo nemoguća. Zahvaljujući značajnim količinama preostalim iz ranijih sezona, Europa je započela trenutačnu sezonu grijanja s obilnim zalihama, s popunjenosti skladišnih kapaciteta na oko 95 posto. Procjene su da će na kraju sezone, popunjenost skladišnog kapaciteta pasti na 35 do 40 posto, znatno ispod 60 posto na kraju prošle sezone.

Volatilnost na agri tržištu

U agri svijetu, početak godine već pokazuje određenu volatilnost. Nakon ponovnog otvaranja prošlog četvrtka uz rast cijena, potaknut slabošću eura/dolara i rastom sirove nafte, svi su proizvodi završili tjedan oštrim padom na Euronextu. Europsko tržište pratilo je prošli petak oštru korekciju zabilježenu u Chicagu usred razočaravajuće tjedne izvozne prodaje. U samo dva dana trgovanja, Euronext ugovor za pšenicu pokazuje amplitudu od 7,75 €/t na zatvaranju, kukuruz od 3,25 €/t i uljana repica od 17,5 €/t. Završavaju praznici u zapadnoj Europi i transakcije će se postupno nastaviti na fizičkom tržištu tijekom tjedna. Čak i ako, s obzirom na nisku žetvu žitarica i uljarica u Europi 2024.-25., količine za razmjenu također ostaju niske. Zanimljivo je vidjeti da je Kina odobrila još 12 vrsta GMO sjemena kukuruza, pamuka i soje za 2025. To bi mogao biti trend kojim će ići Kina jer polako shvaćaju da je GMO put do smanjenja uvoznih potreba.

Terminske cijene bakra uglavnom su ostale nepromijenjene oko 4,1 $/lbs dok su trgovci procjenjivali ekonomske izglede za Kinu, najvećeg potrošača metala. Peking je nedavno obećao da će ove godine provesti ‘proaktivnije‘ makroekonomske politike i niže kamatne stope u nastojanju da potakne gospodarski rast. Dodatno, podaci su pokazali da je rast uslužnog sektora u Kini u prosincu ubrzao na sedmomjesečni maksimum, signalizirajući otpornu potrošnju. Međutim, bakar i druga roba i dalje su pod pritiskom snažnog američkog dolara, potaknuti očekivanjima manjeg smanjenja kamatnih stopa od strane FED-a ove godine.