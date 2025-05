Čelnici Infiga IS: Kroz Allurity grupu imat ćemo doseg u cijeloj EU

Otkrili su nam povod za akviziciju, koji su to trenutačni izazovi u sektoru kibernetičke sigurnosti te koji su im planovi za budućnost

Allurity, europska grupa pružatelja usluga kibernetičke sigurnosti, akvirirala je hrvatsku tvrtku za kibernetičku sigurnost Infigo IS. Vijest je to koja je prošloga tjedna dospjela u sve domaće poslovne medije. Infigo je osnovan još 2005., dvadeset godina samostalno je poslovao, a ulaskom u Allurity grupu, koja postaje njegova stopostotna vlasnica, sada će imati lakši pristup partnerima na drugim europskim tržištima, ali i novim tehnologijama. Upravo ta vijest bila nam je povod za razgovor s članovima Uprave Infiga Sašom Jušićem, Hrvojem Šegudovićem i Bojanom Ždrnjom, koje smo uhvatili na kišni ponedjeljak u njihovu uredu u Novome Zagrebu. Infigovi čelnici tom će akvizicijom ući u vlasničku strukturu švedske grupacije pa su nam otkrili što je bio povod za akviziciju, koji su to trenutačni izazovi u sektoru kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj i svijetu te koji su im planovi za budućnost.

Prošli je tjedan obilježila vijest da je Infigo IS akvirirala švedska Allurity grupa. Koliko su trajali pregovori?

Šegudović: – Pregovori su od početnoga kontakta do danas trajali više od godinu dana. Uspješno smo ih završili i mislim da smo svi zadovoljni time jer nam se pruža prilika da napravimo korak naprijed.

Kako ste se odlučili na taj korak?

Šegudović: – Dva su glavna razloga za tu odluku. Prvo, imamo tvrtku koja radi jako dobro i bili smo vrlo uspješni posljednjih dvadeset godina, ne samo u Hrvatskoj i regiji nego i na međunarodnim projektima. Imamo klijente iz Europe, s Bliskog istoka, iz Afrike te Sjeverne Amerike, ali da bismo uistinu bili na nekom tržištu, morali smo biti lokalno prisutni. Europska unija sve je samo ne jedno tržište. Željeli smo se širiti po zemljama klijenata s kojima smo uspjeli odraditi neki posao i ondje obično ostanemo, ali imati jednoga klijenta u jednoj zemlji ne znači da ste uistinu prisutni u toj zemlji. Godinama smo razmatrali na koji bismo se način mogli širiti te smo čak otvarali tvrtke kćeri na stranim tržištima, no sve je to riskantno i uzima mnogo vremena, a rezultat je upitan. Zato je jedan od najvažnijih razloga bio taj što ćemo u sklopu Allurity grupe imati doseg u cijeloj Europskoj uniji ili bar u njezinu većem dijelu. Pritom, naravno, nećemo zaboraviti postojeće klijente; i dalje im želimo pružati kvalitetne i sveobuhvatne usluge. Drugi je razlog taj da je tržište kibernetičke sigurnosti, koje je do prije nekoliko godina bilo niša, danas vrlo veliko. Ima mnogo zahtjeva za sigurnosna rješenja i sada je to tržište u fokusu, mnogo se na njemu ulaže. Već smo prije donijeli odluku da nećemo nasilu tražiti ulagača, ali da ćemo, bude li dobrih prilika, svakako razgovarati i vidjeti možemo li postići dogovor koji bi bio na obostranu korist, da si omogućimo ono što želimo i da nastavimo dalje te da u isto vrijeme taj investitor bude partner, a ne samo ulagač.

Jeste li imali i druge opcije za razmatranje?

Šegudović: – U posljednjih tri do pet godina na vrata su nam kucali mnogi. Neke smo ponude odbili odmah, na prvu, s nekima smo razgovarali i to nam je pomoglo da razumijemo investicijsko tržište. Vjerujem da smo nakon svega izabrali najbolju moguću opciju koju smo imali u posljednjih pet godina.

A vi ostajete svoji? Mislim na ime, logo…?

Jušić: – Da, sve ostaje isto. Uprava ostaje ista, brend i zaposlenici također. Usluge ostaju iste, a i, nadamo se, još bolje. Vratio bih se na prethodno pitanje. U godinu dana pregovora imali smo prilike dobro se upoznati s Allurity grupom. Imali smo neku viziju i cilj koji smo htjeli postići suradnjom. U tih godinu dana vidjeli smo od kojih se kompanija sastoji ta grupa, vidjeli smo drugu stranu. U tom razdoblju uistinu smo se upoznali s onim što nas čeka i vjerujem da će to na kraju biti uspješno.

Vi ste u tvrtki ravnopravni članovi Uprave, nema predsjednika, dakle zajedno odlučujete o svemu? Nastane li kad rasprava ili prepirka?

Jušić: – Pa da, trojica smo, što olakšava odlučivanje. Od početka smo zajedno i svi oni koji nas dobro poznaju kažu da je Infigova najveća snaga to što smo posve drukčiji. Svatko ima svoj karakter i pristup poslu. Koliko god se razlikujemo, te su razlike na kraju donijele i mnogo toga dobroga. O nekim nižim operativnim temama više ne raspravljamo nas trojica, ali sve one koje su važnije za poduzeće, bilo da je riječ o projektima, ulaganjima, pa sad, evo, i ovoj akviziciji, to su teme o kojima i dalje odlučujemo zajedno. Svi poštujemo mišljenje drugih. Na kraju krajeva, trojica smo pa možemo glasati. Ne složimo se katkad, ali zasad je to funkcioniralo dobro. To je jedna od naših snaga, bit će tako i dalje.

Šegudović: – Dodao bih samo da smo sposobni porječkati se oko svega, odnosno ući u argumentiranu raspravu o svemu i imati svaki svoje stajalište, ali kad god je u posljednjih dvadeset godina u pitanju bila strateška odluka, u načelu nikada nismo imali drastično različito stajalište. Ispucamo višak energije na manje važne stvari.

Ždrnja: – Da. Primjerice, ako je pitanje koju vrstu kave želimo, o tome će se raspravljati dosta, ali kad je riječ o strateškim stvarima, jako smo dobro posloženi.

Jušić: – Šalu na stranu, također je važno da je dio tvrtkina sazrijevanja bio naučiti funkcionirati s tročlanom upravom. Dakle, možeš imati svoje vizije, no one utječu na druge, zato s godinama učiš da ne može biti po tvome. Možeš iznijeti prijedlog, ali ako smo uprava, onda bismo o smjeru u kojem tvrtka ide trebali zajedno odlučivati. U početku smo se znali porječkati zbog sitnih stvari, ali sada kada smo uistinu narasli i kada bi svatko vukao na svoju stranu, ne bismo išli nikamo. Zato bih rekao da, koliko se god razlikujemo, očito idemo u pravom smjeru.

Koji su najveći izazovi u kibernetičkoj sigurnosti, što je s geopolitičkim nesigurnostima, koliko klijenata Infigo trenutno ima te kako komentiraju poslovne rezultate za 2024. doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.