Hrvatska tvrtka Infigo IS postala dio švedske Allurity grupe

Infigo je tijekom godina imao mnogo prosaca, a sada postaje dio Allurity grupe s više od 770 stručnjaka za kibernetičku sigurnost u Europi

Allurity, europska grupa pružatelja usluga kibernetičke sigurnosti, najavila je akviziciju hrvatske tvrtke za kibernetičku sigurnost Infigo IS. Komentirajući akviziciju, Goran Račić, voditelj korporativne komunikacije i marketinga u Infigu, kaže da je odluka o ulasku u Allurity grupu donesena nakon pažljivog promišljanja o budućnosti tvrtke.

Naime, Infigo je osnovan još 2005. godine, s vremenom je postao ugledna tvrtka za kibernetičku sigurnost u jugoistočnoj Europi. Trenutno zapošljava oko sto stručnjaka, a među njihovim su klijentima multinacionalne banke, pružatelji usluga plaćanja, proizvođači hiperautomobila, kontrole zračnog prometa, pametni gradovi, nuklearne elektrane, pa čak i svemirske agencije te vojni savezi na tri kontinenta.

– Infigo IS je 20 godina bio samostalna tvrtka, no jako dobro pratimo što se događa u industriji kibernetičke sigurnosti. I jedna od glavnih stvari koju svatko može vidjeti jest da se kibernetička sigurnost okrupnjuje – makar smo se i dalje mogli boriti sami, pitanje je koliko je to stvarno moguće u nekoj doglednoj ili daljnjoj budućnosti. Isto tako, s našim klijentima uvjerili smo se da imamo proizvode i usluge koje će rado prihvatiti svaka velika tvrtka na svijetu, ali za skaliranje toga na europskoj ili globalnoj razini ipak treba imati partnere koji su to sposobni podržati – objašnjava Račić, priznajući da je tijekom godina Infigo imao mnogo ‘ozbiljnih prosaca iz raznoraznih industrija‘, no nikada nisu bili sto posto uvjereni da im mogu pružiti partnerstvo koje traže.

Prema javno dostupnim podacima, Infigo IS u 2023. godini ostvario je 9,4 milijuna eura prihoda i 2,2 milijuna eura dobiti. Tvrtka će nakon akvizicije zadržati svoj brend, sjedište u Zagrebu, ljude i tehnologiju, ali će kroz Allurity dobiti dodatne mogućnosti ulaganja u razvoj i širenje poslovanja.

– Infigo IS ostaje Infigo IS – i dalje smo hrvatska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, svi ljudi koji su zaposleni ostaju tu i dalje, menadžment je isti. Posebno smo zadovoljni što nas je Allurity prepoznao kao kompletan paket, ne kao nešto što treba doradu. Pokazali smo zrelost i na nama je da nastavimo s dobrim radom i širenjem kako smo to i dosad radili; od 2009. godine do danas rastemo u prosjeku 33 posto godišnje – dodaje Račić.

Uz Allurity grupu Infigo će imati lakši pristup partnerima na drugim europskim tržištima, ali i novim tehnologijama.

– Dosad smo sve morali odraditi sami – naći tehnologiju, dobro se s njom upoznati, vidjeti da od nje mogu imati koristi i naši klijenti te uklapa li se u ono što želimo napraviti. Sada imamo eksperte unutar grupe koji nam skraćuju vrijeme istraživanja. Dakako, to nudimo i mi, tako da će suradnja ići u oba smjera, baš kako bi i trebala – poručuje Račić, a najavljuje i nove proizvode i usluge u području kibernetičke sigurnosti.

Vrijednost transakcije nisu otkrili, budući da se radi o poslovnoj tajni.

Allurity grupa trenutno, uključujući i Infigo, broji više od 770 stručnjaka za kibernetičku sigurnost diljem Europe, koji su, kako sami kažu, posvećeni sigurnosti digitalnog svijeta. Grupa je već okupila 11 europskih tvrtki za kibernetičku sigurnost.

U priopćenju naglašavaju da je u vrijeme geopolitičkih previranja snažna europska grupa za kibernetičku sigurnost ključna za očuvanje sigurnosti kontinenta, a vizija grupe jest da postane preferirani partner kibernetičke sigurnosti u Europi. ‘Proizvodi i usluge mogu zaštititi svakoga na globalnoj razini, ali imati suverenu europsku grupu ove veličine i sposobnosti velika je prednost za sve‘, dodaje se u priopćenju.