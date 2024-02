Cijena kakaa probila granicu od šest tisuća dolara, a očekuje se daljnji rast. Konditori najavljuju podizanje cijena

piše: Anja Milinković

Kakaom se danas trgovalo po cijeni od šest tisuća dolara, što je najviša zabilježena točka. Ovo je veliki porast jer je cijena u rujnu 2022. bila nešto više od dvije tisuće dolara. Kakao je zbog ovolikog rasta cijene postao burzovne roba s najboljom izvedbom u posljednjih nekoliko godina.

Cijena kakaovca rekordno je skočila u drugoj polovici 2023. godine, a trend se nastavio i početkom ove godine. Prema podacima Trading Economicsa, kakao je porastao za 1803 USD/MT ili 42,97 posto od početka 2024., prema trgovanju ugovorom o razlici u cijeni (CFD) koji prati referentno tržište za ovu robu.

Očekuje se da će se kakaom trgovati po cijeni od oko šest tisuća dolara do kraja ovog kvartala, prema globalnim makro modelima Trading Economics i očekivanjima analitičara. Gledajući unaprijed, procjenjuje se da će se trgovati na 6346,11 za 12 mjeseci. No, moguća su i iznenađenja budući da je i ovaj rast iznenadio analitičare.

Također, najnoviji podaci Trading Economicsa pokazuju da je Obala Bjelokosti smanjila isporuku za 39 posto u razdoblju od listopada 2023. godine do veljače ove godine, usporedimo li isto razdoblje prošle godine. Sličan trend zapažen je i u Gani, gdje je zabilježen pad isporuke od 35 posto, za razdoblje od 31. siječnja do 1. rujna 2023. godine.

Povećanje cijena kakaovca na svjetskim burzama događa se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na području zapada Afrike, gdje se također nalazi više od 60 posto svjetske proizvodnje kakaovca. To područje trenutno je pogođeno meteorološkim fenomenom El Niño. Problem je u osjetljivosti biljke kakaovca na vruće vremenske uvjete. Suho i jako toplo vrijeme može doprinijeti i razvoju bolesti zemlje, što se je pogubno za sadašnje i buduće usjeve. Poskupljenje kakaovca na svojoj koži prvi su osjetili proizvođači čokolade, a onda bi mogli i kupci.

Dugoročni ugovori

- Iako povećanje cijena osjećamo već neko vrijeme, u proteklom smo razdoblju činili sve kako bismo to povećanje interno amortizirali, no s obzirom na trenutne pokazatelje i mi smo primorani korigirati cijene proizvoda prema svojim kupcima i potrošačima i to minimalno kako bismo omogućili stabilnost poslovanja. Imperativ će nam i dalje biti proizvoditi dobro poznate proizvode vrhunske kvalitete i tradicionalnih receptura te se nadamo da će se situacija s kakaovcem ubrzo stabilizirati - kažu u najvećem domaćem konditoru Krašu.

Slično razmišljaju i u Zvečevu. - Uzimajući u obzir tržišna kretanja ključne sirovine u posljednja četiri mjeseca, neminovno je za očekivati korekcije prodajnih cijena. Želimo naglasiti da konačna cijena proizvoda nije isključivi produkt povećanja cijena proizvođača, već i drugih dionika koji sudjeluju u formiranju krajnje cijene za potrošača - poručuju iz Zvečeva.

No, ima i onih koji se nadaju da neće biti potrebe za povećanjem cijena proizvoda od kakaovca. - Za sad ne planiramo dizati cijene proizvoda. Kad i ako za to dođe vrijeme, povećanjem kvalitete proizvoda nastojat ćemo opravdati poskupljenje - navodi Alemka Lončar, direktorica čokolaterije iz Križevaca Hedone.

Proizvođači čokolade donekle se mogu osigurati sklapanjem dugoročnih ugovora o kupnji sirovina što im omogućuje, kako kažu, kratki period pripreme na novonastale uvjete.

- Zvečevo u skladu sa svojim poslovnim politikama teži provoditi zdrave politike nabave ključnih sirovina. Ovi procesi između ostalog uključuju sklapanje dugoročnih ugovora koji služe za svrhu osiguravanja dostupnosti sirovina te osiguravanja standardne kvalitete istih. Dugoročni ugovori, osim navedenog, tamo gdje je to moguće, omogućuju kratki period prilagodbe na novo nastale cjenovne uvjete, te ovime osiguravamo djelomično niveliranje negativnih cjenovnih utjecaja u kratkom roku - ističe Mirta Duić, marketinška i proizvodna menadžerica Zvečeva

Trenutne cijene kakaovca su na povijesnim razinama te kao takve značajno utječu na poslovanje proizvođača te posljedično i na samu cijenu konditorskih proizvoda. - Nažalost Zvečevo nema mogućnost utjecaja na ova događanja te je primorano svoje poslovne politike prilagoditi ovim novim i do sada ne viđenim inputima. Puni negativni efekt trenutnih cijena ključne sirovine nije moguće nadomjestiti u kratkom periodu. No uvjerenja smo da, uz kontinuiranu inovativnost i diverzifikaciju našeg portfolija te kontinuirani snažan angažman u Premium segmentu kroz robne marke i vlastiti brand, u srednjem roku možemo očekivati pozitivne pomake. Također, Zvečevo namjerava u srednjem i dugom roku implementirati značajna kapitalna ulaganja sa ciljem poboljšanja produktivnosti i efikasnosti proizvodnih procesa - kaže Duić.

Povećani troškovi prijevoza

I veći svjetski proizvođači čokolade poput Harshey Co. pokušavaju su se boriti s rekordnim cijenama kakaovca. Naime, morat će otpustiti čak pet posto radne snage, odgovorili su CNN-u.

Iz tvrtke Mondalez navode da zasad imaju dovoljno zaliha, ali da će morati povećati cijene svojih čokoladnih proizvoda u Europi, prenosi Yahoo! Finance. Tijekom prošle godine cijene njihovih proizvoda u Sjevernoj Americi porasle su za 7.4 posto, dok je obujam posla ukupno pao za pet posto.

Osim kakaovca, prema indeksu potrošačkih cijena, šećer i ostala sladila poskupjela su 7.2 posto u odnosu na prošlu godinu. Razlog poskupljenja i ovog prehrambenog proizvoda bile su vremenske neprilike. Nestabilna situacija na području Crvenog mora također bi mogla utjecati na korekciju cijene čokolade. Zbog napada hutista na brodove u jednoj od najbitnijih trgovačkih ruta i najkraće brodske rute koja spaja Aziju i Europu, produžuje se vrijeme dolaska robe, a samim time javljaju se i novi troškovi benzina.

- Sa samom isporukom količina zasad nemamo problema. Dodatni izazov predstavlja situacija u prometu Sueskog kanala jer će se povećanje troškova prijevoznih kompanija posljedično preliti na sve industrije - zaključuju u Krašu.