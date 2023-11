Coca–Cola već sad trpi reputacijsku štetu, a možda slijede tužbe i raskidi ugovora o narudžbama bez penala

Žrtve imaju pravo na odštetni zahtjev prema Coca-Coli, rekao je za Lider odvjetnik Krunoslav Olujić nakon što je nekoliko konzumenata pića te multinacionalne kompanije završilo u bolnicama zbog ozbilnih tegoba. Pri tom moraju dokazati uzročno-posljedičnu vezu, odnosno da je ispijanje konkretnog pića uzrokovalo oštećenje zdravlja kod ljudi.

- Bojim se da će to biti veliki odštetni zahtjevi – kaže Olujić.

Coca-Cola već sad trpi reputacijsku štetu, no osim što će za jedno izvjesno vrijeme vrlo vjerovatno osjetiti i pad prodaje svojih pića, tužbe konzumenata toliko ipak neće naštetiti toj multinacionalnoj kompaniji (unatoč potencijalno golemim zahtjevima za odštetu), koliko potencijalne tužbe vlasnika ugostiteljskih objekata.

Naime, Olujić ne isključuje mogućnost da i ugostiteljski objekti tuže Coca-Colu ako osjete posljedice cijele ove afere. Ugostiteljski objekti u kojima su se dogodili incidenti, objašnjava Olujić, mogli bi trpjeti zbog manje posjećenosti, odnosno manjeg prometa jer je i njima narušena reputacija. Pogotovo ukoliko dođe do pečaćenja objekta i izuzimanja robe te do dužeg zatvaranja, to će biti dobra osnova za tužbu.

- Ti kafići u kojima su se desili incidenti i koji će osjetiti štetne posljedice svega toga mogli bi raskinuti ugovore s tim dobavljačem pokrenuti tužbu protiv njega – kaže Olujić.

Što su radili Beroš i Capak?

On kritizira i nadležna tijela jer je ‘strašno da se ta vijest najprije objavila i komentirala po društvenim mrežama, a da nitko od nadležnih nije odmah reagirao‘. Podsjetio je da država ima ustavnu obavezu da brine o sigurnosti i zdravlju svojih građana i smatra da su na vrijeme trebali reagirati ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Njegov kolega Veljko Miljević također smatra da trebaju reagirati nadležna tijela kako bi se ova situacija stavila pod kontrolom. Također smatra da osnovu za tužbe imaju i zdravstveno oštećeni, ali i kafići u kojima su se desili incidenti.

- S tim što kod kafića nema izravne štete kao kod fizičkih osoba koje su konzumirale ta pića. Naime, ako dokažu da su ta pića izazvala tegobe kod tih ljudi koje su bile opasne, vjerujem da će imati dobre šanse za odštetu. No to je izravna šteta kod tih ljudi, za razliku od kafića čiji vlasnici mogu pretrpjeti neizravnu štetu, odnosno manjak prometa zbog toga što su posjetitelji tog kafića izgubili povjerenje u kvalitetu proizvoda koji se u njemu nudi – kaže Miljević.

To će moći dokazati usporedbom prometa prije i nakon incidenta, objašnjava. U svakom slučaju, neće nas iznenaditi, smatra Miljević, da zdravstveno oštećeni konzumenti i neizravno oštećeni vlasnici ugostiteljskih objekata pokrenu tužbe protiv Coca-Cole.

Liderov pravni stručnjak Stjepan Lović, uz ogradu da treba provjeriti sadržaj ugovora, kaže da bi u ovakvoj situaciji ugostiteljski objekti mogli raskinuti ugovore s Coca-Colom bez penala jer vodu Romerquelle koja je ugovorom naručena vjerojatno nitko u dogledno vrijeme neće piti. Isto tako ni Coca-Colu jer, kako kaže jedan od naših sugovornika, koji je danas bio u dva različita kafića, niti u jednom nisu konzumirana Coca-Colina pića.

Dodatno, nastavlja Lović, treba reći da svi ti mali kafići vjerojatno nisu imali drugu vodu u ponudi, a kako je riječ o ogromnim količinama koje će u slijedećem razdoblju trebati nabaviti, možda i po višoj cijeni, s obzirom na porast potražnje, i to bi mogao biti dodatni razlog zbog kojih bi kafići mogli tužiti Coca-Colu. Naime, zbog takve situacije mogli bi izgubiti planiranu dobit.

I ugostitelje će možda tužiti

Ne treba smetnuti s uma da su i kafići također izloženi mogućim tužbama svojih gostiju koji su pretrpjeli štetu nakon konzumacije pića u njima. Ukoliko bi sud donio presude u korist konzumenata, kafići bi i u tom smislu imali osnova tužiti Coca-Colu, jer su robu naručili vjerujući svom dobavljaču u njezinu ispravnost.

Da bi se unio mir u javnosti, dodaje Lović, država bi trebala reagirati ili tako da povuče svu robu koja potencijalno može ugroziti zdravlje ljudi ili pak zahtijevati od proizvođača izjavu kojom tvrde da je sve uredu. No tom izjavom rizik bi nakon eventualnog ponovnog ugrožavanja zdravlja ljudi snosio proizvođač, ali i država koja je prihvatila tu izjavu kao dokument da je sve uredu.

Ipak, kako je javio Državni inspektorat, sanitarna inspekcija naredila je povlačenje suspektnih proizvoda s tržišta navevši da je ‘u cilju zaštite javnozdravstvenog interesa i zaštite zdravlja ljudi, odnosno postojanja sumnje da hrana nije sigurna, a u skladu sa Zakonom o hrani‘ trgovačkom društvu privremeno zabranila stavljanje na tržište i povlačenje suspektnih proizvoda.

Iz Coca-Cole su također javili da je privremeno s tržišta povučena jedna serija ‘Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024.

Tvrde da, iako tvrtkina interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također je donesena odluka o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.).

Reagirali su i u članicama Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic koje su odlučile samostalno i preventivno iz svojih dućana povući sva bezalkoholna pića Coca-Cole.

U međuvremenu, državni inspektorat je objavio rezultate analize Romerquelle pića iz uzorka koji je uzet u Rijeci, te potvrdio kako u izuzetim uzorcima nije pronađeno ništa opasno, a rezultati zagrebačkih uzoraka Coca-Cole još se čekaju.

U svakom slučaju, uz potencijalne tužbe građana i vlasnika ugostiteljskih objekata Coca-Cola već sad trpi reputacijsku štetu, a pretpostavlja se da će uz potencijalne tužbe tek osjetiti u poslovanju znatniju štetu.