Corvuspay: Ponudu na regionalnom tržištu zaokružit ćemo izlaskom u Albaniju i Crnu Goru

Nakon što je Hrvatska sredinom srpnja 2018. u Zakon o platnom prometu unijela izmijenjenu Odredbu o platnim uslugama (Directive on Payment Services – PSD2) Europskog parlamenta iz 2015., CorvusPay ​bio je prva hrvatska financijskotehnološka (engl. fintech) tvrtka kojoj je u travnju 2019. Hrvatska narodna banka izdala potrebnu licenciju za iniciranje usluge internetskog plaćanja izravno s računa na račun.

Naime, PSD2 u EU-u je donesen kako bi ujednačio europsko tržište plaćanja, uključio nove sudionike u pružanje platnih usluga te poboljšao zaštitu korisnika. Države EU-a tu su uredbu postupno, nekoliko godina, uključivale u svoje zakone, a nakon dobivanja licencije za pružatelja usluga treće strane (engl. third-party provider – TTP), potkraj 2019. CorvusPay počeo je pružati tu uslugu.

Direktor te tvrtke Damir Gužvinec iznosi da različitim kanalima nude razne mogućnosti plaćanja za poslovne i privatne korisnike kao što su internetske trgovine, vlasnici mobilnih aplikacija i fizička prodajna mjesta te krajnji kupci. Naglašava da imaju više od tri tisuće poslovnih subjekata i da nema djelatnosti s kojom ne surađuju: od telekoma preko pružatelja usluga prijevoza, komunalnih usluga, tvrtki koje prodaju ulaznice, hranu, odjeću, pružaju osobne usluge do javnih servisa, ljekarni, igara na sreću i mnogih drugih.

Sve više novih rješenja

Tržište financijske tehnologije očito se brzo širi i u Hrvatskoj, pa se sve više primjenjuje bezgotovinsko internetsko plaćanje. No 2010., kad je pokrenut Corvus Info, to je tržište bilo u povojima. Sustav Internet Payment Gateway, koji sigurno povezuje internetsko prodajno mjesto s bankom i kartične podatke kupca od internetske trgovine prenosi do banke, tvrtka je počela razvijati te godine. Prvi trgovac s kojim je počela surađivati bio je eKupi. Osam godina poslije tvrtka je nazvana po usluzi CorvusPay te nastavlja rasti, inovirati, uvoditi nove usluge i širiti se na nova tržišta.

– Praćenje i uvođenje inovacija naš su stalni posao. Neprekidno radimo na rješenjima koja će unaprijediti korisničko iskustvo i olakšati plaćanja bez ugrožavanja sigurnosti, a usredotočeni smo na plaćanja općeprihvaćenim instrumentima plaćanja, odnosno karticama i IBAN-om (tekući račun) – rekao je Gužvinec.

Prije pola godine osvježen je brend CorvusPay, a Gužvinec smatra da su promjene dobro prihvaćene jer se u samo nekoliko mjeseci udvostručio broj pratitelja na društvenim mrežama. Bez ulaganja u marketinšku kampanju korisnici, partneri i zaposlenici prepoznali su novi pristup brendu, što je također pokazatelj da je rebrandiranje uspjelo. Tomu je svakako pridonio i gavran Edgar.

–​ Naši su glavni partneri banke, njih više od dvadeset pet u EU-u, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu. Njihov broj stalno raste. Tu su i kartične kuće, dobavljači terminala, tvrtke koje razvijaju internetske trgovine te mnoge druge kompanije koje nas podupiru u pojedinim dijelovima poslovanja. Planiramo izići još na neka tržišta u susjedstvu, primjerice Albanije i Crne Gore; i u nekim zemljama EU-a planiramo pojačati aktivnosti. Sada radimo na novim rješenjima za plaćanja i za internetske i za fizičke trgovine, a s obzirom na to da smo prisutni na različitim tržištima, u zemljama EU-a i izvan nje, na kojima trendovi, očekivanja i regulativa nisu uvijek jednaki, što je više moguće prilagođavamo svoje poslovanje tim tržištima – navodi Gužvinec.