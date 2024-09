Damir Popović (ASEE): Velike promjene poput akvizicija često izazivaju nesigurnost kod zaposlenika

Dvije godine nakon što je grupacija Asseco SEE preuzela tvrtku IT Sistemi i njezinu tvrtku kćer eVision, službeno je i na sudu prošlo spajanje tih tvrtki. ASEE, kao jedan od najvećih sistemskih integratora, pod svoje je okrilje uzeo dvije hrvatske IT tvrtke kako bi proširio svoju ponudu proizvoda i usluga na područje upravljanja poslovnim procesima, a vrijednost akvizicije ostala je nepoznanica.

O procesu preuzimanja i novom smjeru poslovanja govori Damir Popović, osnivač IT Sistema, koji je na čelu te tvrtke bio gotovo 27 godina, od njezina osnutka 1998. godine u Splitu, a od 2008. i u uredu u Zagrebu. Popović je sada preuzeo novu poziciju unutar ASEE-a Hrvatska, na kojoj je zadužen za dio poslovanja vezan uz digitalizaciju poslovnih procesa, a također je član Uprave. Niša je to kojom su se i IT Sistemi, inače jedna od najstarijih splitskih IT tvrtki, do sada bavili te u kojoj već imaju ekspertizu, a njihovim softverskim rješenjima za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima koriste se neke od najvećih tvrtki u Hrvatskoj, regiji i Europi.

Koji su bili najveći izazovi u procesu akvizicije i spajanja IT Sistema i eVisiona s ASEE-om?

– Najveći su izazovi bili povezani s ljudskim faktorom. Ljudi su srce svake organizacije, a kada se spajaju dvije ili više tvrtki, ključno je osigurati da se svi zaposlenici osjećaju kao dio jedinstvena kolektiva. Integracija različitih kultura, radnih stilova i vrijednosti zahtijeva pažljiv i empatičan pristup. Naš je prioritet stvoriti pozitivno radno okružje, a to se trudimo postići otvorenom komunikacijom, kontinuiranom podrškom i aktivnim uključivanjem zaposlenika u proces promjena. Iako je taj zadatak izazovan, vjerujem da smo na dobrom putu, a zasigurno ćemo i nastaviti raditi na tome.

Koji su glavni razlozi zašto je ASEE odlučio akvirirati vašu tvrtku IT Sistemi, ali i eVision, u kojemu ste jedno vrijeme bili član Uprave?

– ASEE dosljedno teži jačanju svoje pozicije kao ključnog partnera za cjelokupnu digitalnu transformaciju. Akvizicija tvrtki IT Sistemi i eVision bila je logičan korak u ostvarivanju te strategije. IT Sistemi i eVision već su prepoznati lideri u području upravljanja poslovnim procesima i dokumentacijom, a njihova stručnost i inovativnost savršeno su se uklopili u ASEE-ovu viziju. Cilj te akvizicije bio je ne samo učvrstiti našu poziciju na tržištu, već i unaprijediti našu sposobnost oblikovanja i diktiranja trendova u digitalizaciji poslovanja. Kao tvrtke s komplementarnim vještinama i iskustvom, IT Sistemi i eVision znatno pridonose ASEE-ovoj misiji pružanja cjelovitih rješenja koja omogućavaju našim klijentima da uspješno upravljaju složenim izazovima modernog poslovanja.

Kako su zaposlenici IT Sistema reagirali na tu promjenu?

– Promjene često izazivaju nesigurnost, što je potpuno prirodno, posebno kad je riječ o velikim promjenama poput akvizicije. Svi smo svjesni da ljudi katkad osjećaju nelagodu kad se suoče s novim okolnostima, jer one donose neizvjesnost i pitanja o budućnosti. Međutim, otvorena i jasna komunikacija pomaže premostiti te izazove. Kako vrijeme prolazi, naši će zaposlenici imati priliku vidjeti stvarne prednosti i prilike koje ta promjena donosi.

O tome će integracija IT Sistema i eVisiona s ASEE-om utjecati na postojeće klijente, ali i kako komentira trenutačno stanje IT industrije u Hrvatskoj te koje prilike za ASEE Hrvatska Popović vidi u budućnosti doznajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.