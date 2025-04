Zašto zagrebački AI startup proziva domaće IT kompanije ‘na red’?

To je suprotno 6. članku Zakona o nedopuštenom oglašavanju jer je riječ o povredi usporednog oglašavanja, tvrdi odvjetnik Stjepan Lović

U utorak su se u Zagrebu ispred poznatih domaćih IT kompanija pojavili plakati AI startupa Pythagora koji su odmah privukli pažnju javnosti i stručnjaka iz tehnološke industrije. Na njima se, na prilično provokativan (pa čak i nepotrebno bahat) način, iznose zamjerke na račun poslovanja pojedinih IT kompanija, uz poziv zaposlenicima da se jave – jer Pythagora zapošljava. Kampanja je odmah izazvala brojne reakcije – dok su je neki ocijenili kao kreativnu i smjelu, većina ju je ipak doživjela kao (pre)direktnu kritiku konkurencije.

Otvorene poruke za konkurenciju

Na plakatima se spominju poznata imena – Sofascore, Infinum, Microblink i Porsche Digital – a uz njih stoje poruke koje aludiraju na uvjete rada i kulturu tih tvrtki. Kritiziraju se, između ostalog, fokus na vizualni dojam i benefite, dok se istovremeno dovodi u pitanje kvaliteta samih projekata ili realna briga za zaposlenike.

Primjeri poruka uključuju rečenice poput: ‘Hej, tim Infinuma, mi ulažemo u ljude, a ne u konjsku snagu. Radije bismo vam dali povišicu nego kupili novi auto‘ ili ‘Hej, Porscheov digitalni tim, lijepo uređeni uredi ne definiraju budućnost techa. Mi zapošljavamo.‘

Podijeljeni komentari na društvenim mrežama

Pythagora je fotografije svojih plakata na dan kad su svanuli u Zagrebu objavila i na LinkedInu, čime je dodatno potaknula raspravu.

- Zagreb se jutros probudio uz nekoliko poruka. Nisu suptilne. I nisu trebale biti. Ovo je poziv za one koji razmišljaju drugačije, koji se ne boje progovoriti, preispituju ustaljeno i grade ono što nedostaje. Ako si to ti — javi nam se. Zapošljavamo. Ili nam se jednostavno pridruži na partiju - objavio je AI startup na LinkedInu.

Dok su neki korisnici pozdravili kampanju s komentarima poput ‘Napokon netko govori otvoreno‘, drugi su je oštro kritizirali. Prema njihovom mišljenju, ovakva komunikacija prelazi granicu dobrog ukusa i omalovažava trud drugih tvrtki. O tome se oglasio i Ivan Bešlić, osnivač Sofascorea koji je iskoristio plakate za dobar PR, a ne suprotno.

- Jučer sam se osjećao pomalo anksiozno. Internet je počeo brujati o tome da će šest kompanija biti marketinški targetirano. Prvo se objavila kampanja za Infinum, uskoro Microblink i Porsche Digital Croatia. Što je dan više prolazio to se smanjivala prilika da će i Sofascore izaći među top šest kompanija u Hrvatskoj. Zapitao sam se, griješimo li i kako poboljšati prisutnost - napisao je Bešlić.

Umjesto da kritizira Pythagoru, u nastavku objave objasnio je da je Sofascore više od desetljeća razvijao proizvod bez direktora marketinga, jer su računali na to da će lakše promovirati dobar proizvod nego priču, a tek onda su pozvali Ivana Kovačevića da im pomogne oko promocije.

- Kovačević je dolaskom u Sofascore zacrtao temelje. Employer branding je bio dodijeljen na našu prvu HR osobu, Ivana Mikanović a danas članicom Boarda. Kasnije smo tek osnovali PR tim koji pomažu kompaniji većinski van granica. To su bile i godine kada smo Zlatko i ja zaključili kako je produkt postao Tier1 klasa vrijedan promocije i suradnje s medijima, klubovima i svima ostalima.

No, kvaliteta ne dolazi preko noći. Tako da je od prvih PR i EB smjernica do danas trebalo proći pet godina. Zadovoljni smo, ali trebamo sve skupa još više ubrzati. Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi počinje za 14 mjeseci. USA nam je trenutačno treći po broju korisnika. Ali želimo to gurnuti na top 1. Neće biti lagano ali vjerujemo da sve to možemo s našim timom na Vrbanima, ali i uredima diljem Svijeta. Imamo i neke druge aseve u rukavu, ali o njima u narednim tjednima - zaključio je Bešlić.

Kršenje Zakona o nedopuštenom oglašavanju?

Među komentatorima na LinkedInu našli su se i brojni pravnici koji su komentirali slučaj, odnosno je li išta u njemu nezakonito, a jedan od njih je i Vlaho Hrdalo, partner u odvjetničkom društvu Hrdalo i Krnic.

- Jučer sam samo kratko komentirao eventualno kršenje Zakona o nedopuštenom oglašavanju u odnosu na konkurente na koje su ove reklame bile usmjerene. Problem s tim Zakonom je što ne štiti konkurenta kao pravnu osobu već pojedine aspekte (žig, zaštićeno ime i sl.), a i vođenje postupka je kompleksno. Ono što je u ovom slučaju puno zanimljivije je mogućnost da se radi o nekom kaznenom djelu, barem u odnosu na Infinum. Glava XV. Kaznenog zakona (Kaznena djela protiv časti i ugleda) regulira dva takva djela, uvreda i kleveta, pa iako se pravnim osobama ne može povrijediti čast, one ipak uživaju zaštitu ugleda.

A tim konkretnim billboardom se sugerira da je Infinum odabrao svoja sredstva trošiti na skupocjena vozila umjesto na (veće) plaće zaposlenika. Upravo taj dio gdje se implicira da je to bilo ili-ili bi mogao značiti da je granica prijeđena. Treba li ih zbog toga tužiti? Ne treba. Reakcija IT zajednice dovoljna je sankcija (ako iz nje nešto nauče). A možda se nije loše prisjetiti jednog drugog Grka osim Pitagore, onog koji je letio preblizu suncu pa mu se otopio vosak na krilima. Dvije su stvari interesantne u priči o Ikaru - on nije stradao zbog zloće nego zbog znatiželje, a sve što je htio je vinuti se u nebesa. Možda isto vrijedi i za autore spornih plakata - napisao je Hrdalo.

Kako bi dodatno rasvijetlili pravni aspekt ove neuobičajene kampanje, za mišljenje smo upitali i odvjetnika Stjepana Lovića iz odvjetničkog društva Grubišić, Lović i Lalić. Od njega smo dobili kratak, ali jasan zaključak o neprijateljski nastrojenim plakatima.

- Po mom mišljenju, to je suprotno 6. članku Zakona o nedopuštenom oglašavanju jer je riječ o povredi usporednog oglašavanja iz istog zakona. Također, društvo koje je prozvano na tim plakatima ima pravo tražiti tvrtku naknadu štete zbog povrede prava na ugled i dobar glas. To znači da bi odgovorne osobe u tim društvima mogle podnijeti prijavu zbog klevete protiv ovlaštenih osoba, dakle društva koje se oglašavalo na plakatima - zaključuje Lović.

Iz Infinuma nisu htjeli komentirati ovaj slučaj, a ostale nismo mogli dobiti putem poziva. Kako stvari stoje, još nam je za pričekati barem dva plakata u Zagrebu, odnosno još dvije IT kompanije koje će neobični startup ‘pozvati na red‘.