Damir Vranić (Eventim): Lokalna zajednica mogla bi se intenzivnije uključiti u organizaciju velikih događaja

Već nekoliko tjedana čitamo o rasprodanoj turneji američke pjevačice Taylor Swift, koja ne samo da ruši rekorde zarade i prodanih ulaznica. Za ulaznicu za njezine koncerte trebalo se registrirati, a samo su sretnici tih nekoliko sati od početka prodaje za tri koncerta u Beču dobili priliku kupiti je. Za njezin koncert u Singapuru, u kojem živi oko šest milijuna ljudi, registriralo se, odnosno pokušalo doći do ulaznica, čak osam milijuna ljudi. Koncertna industrija, čini se, posve se oporavila nakon pandemije i stvari su krenule bolje nego ikada. Ne vlada euforija samo oko Taylor, tako je i s drugim zvijezdama, ulaznice za koncerte traže se više nego ikad prije. A tako je i u Hrvatskoj, potvrđuje direktor Eventima za Hrvatsku​ Damir Vranić.

Ta je agencija nedavno organizirala dva rasprodana koncerta Robbieja Williamsa u Puli, uskoro će se na istome mjestu, u Areni, dvije večeri zaredom održati koncert benda Imagine Dragons, a u Zagrebu slijedi reper 50 Cent​. Na pitanje znači li to da svjetske zvijezde više ne zaobilaze Hrvatsku i da se možemo nadati i drugim atraktivnim imenima, Vranić odgovara potvrdno. Tko još ubrzo dolazi, nije htio otkriti, samo je rekao da se radi o velikom imenu.

Inače, Eventim je već dvadeset godina u Hrvatskoj, ove godine obilježava taj jubilej, a dio je njemačke grupacije CTS Eventim AG&Co., međunarodnog pružatelja usluga prodaje ulaznica i zabave uživo. U sklopu njegova globalnog sustava na godinu se proda oko 250 milijuna ulaznica. Osim što prodaje ulaznice online i na prodajnim mjestima, grupacija se sastoji od mnogo tvrtki koje reklamiraju koncerte, turneje i festivale kao što su Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside i Lucca Summer. Uza sve to sama upravlja nekima od najpoznatijih europskih dvorana. U 2022. ostvarila je prihod od 1,9 milijardi eura u više od dvadeset zemalja. U Hrvatskoj je Eventim prošle godine, prema Poslovnoj Hrvatskoj, ostvario oko milijun i pol eura prihoda.

Što se u vašem biznisu najviše promijenilo u dvadeset godina na hrvatskom tržištu?

– Te sada već davne 2003. godine, kad smo počeli poslovati u Hrvatskoj, online kupnja kod nas je bila tek u začetku i ulaznica prodanih internetom bilo je samo nekoliko postotaka. U to vrijeme postojao je i otpor prema online kupnji općenito jer su se ljudi bojali ostavljati podatke sa svoje kartice u virtualnom prostoru. Zbog toga smo od početka razvijali kvalitetnu mrežu prodajnih mjesta na cijelom području Hrvatske i usporedno pružali pouzdanu i jedinstvenu internetsku platformu za prodaju ulaznica te transparentnu i kvalitetnu uslugu organizatorima – tako smo ubrzo velik dio posla s organizatora koncerata prebacili na sebe. Ubrzo su kupci uvidjeli prednosti i osnažili povjerenje prema internetskoj kupnji ulaznica za koncerte, najviše zbog komfora kupnje, ali i zbog tzv. lakše komunikacije u vezi s ulaznicama. Zbog toga se danas većina kupnje obavlja u našem webshopu, ali Eventim i dalje ulaže u održavanje i širenje mreže fizičkih prodajnih mjesta kako bi zadovoljio sve potrebe svojih kupaca i organizatora događaja.

Koliko je hrvatsko koncertno tržište vrijedilo kad ste na njega ušli, a koliko vrijedi danas?

– Koncertno tržište u Hrvatskoj u ovih dvadeset godina otkad poslujemo stalno raste. Naravno, bilo je tu i padova zbog objektivnih razloga kao što su, primjerice, bile pandemijske godine. S rastom dolaze i iskustvo i profesionalnost pa zasigurno možemo reći da je tržište, odnosno svi sudionici koji su opstali u ovome poslu, dostiglo dovoljnu zrelost za daljnji ozbiljan razvoj Hrvatske kao važnog odredišta svjetskih turneja.

Dobro, ali koja je vaša procjena, koliko ono vrijedi?

– Ne bih se usudio spekulirati, prevelik je to biznis u koji su uključeni brojni dionici: promotori, videoindustrija i audioindustrija te mnogi drugi. Uostalom, mi ne prodajemo samo ulaznice za koncerte; dio su našeg poslovanja i sportski događaji, kazališne predstave, dječje kazališne predstave... Ali govorimo o milijunima eura, naravno.

Koji je najskuplji koncert za koji ste prodavali ulaznice u Hrvatskoj?

– Onaj koji se nije održao, Céline Dion, to je trebala biti najskuplja produkcija. Mi smo se bavili konzultacijama, ponudili smo iskustvo prodaje ulaznica zbog vlastitog iskustva, odredili cijenu, izradili studiju slučaja. Nismo organizirali koncert, to su radili neki promotori.

U Hrvatsku danas dolaze brojne svjetske zvijezde, no neka imena još nas zaobilaze. Tko je za to odgovoran?

–​ Gledamo li općenito industriju zabave u Hrvatskoj, možemo reći da ne zaostajemo za drugim zemljama slične veličine u regiji, ali ni u Europi. Hrvatska je zanimljiva zemlja i tržište za domaće i strane promotore koji dovode atraktivne internacionalne izvođače. Vidi se to i u ovoj godini, posebno kad se pogledaju pulski koncerti u lipnju, srpnju i kolovozu, koji su gotovo rasprodani. Riječ je o vrlo atraktivnim imenima kao što su Robbie Williams, Imagine Dragons, Florence and the Machine, Simply Red, Norah Jones... i to sve u jednome malom okružju – u Puli i Opatiji. To dokazuje da postoji interes jer smo turistička zemlja i jer od prije imamo vrlo dobre referencije povezane s posjetima velikih internacionalnih zvijezda. Također, ove se godine većina turneja svjetskih izvođača održava ljeti, a nas smatraju atraktivnom lokacijom. Ne bih rekao da nas itko zaobilazi, nego da se za neke izvođače nisu stekli uvjeti. Moramo uzeti u obzir i to da smo malo tržište te da često financijski ne možemo iznijeti velike projekte kakvi se održavaju u najrazvijenijim svjetskim zemljama. Jednostavno nas je premalo.

Što mislite o prestanku održavanja INmusic festivala?

– Žao nam je što ove godine nije održan jer diskontinutitet jedne takve dugogodišnje manifestacije ne koristi nikomu. Veseli nas nedavna najava da će nastaviti iduće godine. Radujemo se svakom kvalitetnom projektu bez obzira na to sudjelujemo li u njemu ili ne.

Trebaju li jedinice lokalne samouprave sponzorirati koncerte i festivale?

– Gradovi i turističke zajednice mogli bi se intenzivnije uključiti u organizaciju jer dolazak velike svjetske zvijezde i benda donosi mnogo drugih pogodnosti; ne samo organizatoru koji to organizira nego i svim popratnim elementima, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, maloprodaji... To su turisti koji možda ne bi došli k nama kad ne bi bilo takvih događaja. Vjerujem da bi organizatorima dobro došao dodatan impuls, koliko god je to moguće. Ne kažem da se to ne radi jer vidimo da se gradovi uključuju. Međutim, bilo bi dobro kad bi se mogli jače uključiti, posebno financijski, kako bi organizatori bili sigurniji da će izići bez gubitka iz jednoga takvog događaja. To bi dodatno ojačalo industriju jer organizatori su, na neki način, podcijenjeni u smislu pomoći. Često se zaboravlja da oni snose cjelokupan rizik. Svi mi koji smo uključeni u tu industriju zbog tog bismo rizika trebali bolje osluškivati njihove potrebe i mogućnosti. U organizaciji događaja, naime, sve se mora unaprijed platiti, a organizator nema nikakva jamstva da će događaj biti uspješan.

