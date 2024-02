Danica Stričević (Excel Computers): Napustiti vlastiti program bilo je emotivno teško, ali presudno za tvrtku

Osnovan 1992., EXCEL Computers počeo je programirati rješenja za upravljanje poslovanjem. No njegov uspon počinje kad se profilira kao konzultansko-programerska tvrtka koja se bavi uvođenjem ERP rješenja Pantheon, specijaliziranih za složenije poslovne sustave i proizvodnju. Danas vlastitim programskim rješenjima proširuje Pantheonove funkcionalnosti

Priznanje za najbolji tim za podršku Pantheon ERP-u (enterprise resource planning – planiranje resursa poduzeća) u Hrvatskoj za 2022. godinu prema izboru korisnika osvojio je EXCEL Computers, a za 2023. godinu ocjene su mu još bolje. Prema anketi provedenoj među svim korisnicima Pantheona, EXCEL Computers je u 2022. ocijenjen prosječnom ocjenom 4,58 od mogućih pet u 2022., a u 2023. prosječna ocjena mu je 4,71. Direktorica EXCEL Computersa Danica Stričević smatra da se priznanje temelji na za nju jedinom važnom kriteriju, zadovoljnom korisniku, što je bit tvrtkina poslovanja. EXCEL Computers je konzultansko-programerska tvrtka koja se bavi uvođenjem poznatog ERP rješenja Pantheon i podrškom za njega te je, objašnjava, uskospecijalizirana za složenije poslovne sustave i proizvodnju. Proizvodi i vlastita programska rješenja namijenjena proširenju funkcionalnosti Pantheona.

Prednosti ERP-a

Osim u Hrvatskoj, EXCEL Computers posluje u Bosni i Hercegovini, a urede ima u Zagrebu, Osijeku, Splitu te na Pagu. Budućnost mu je, kao i dosad, povezana sa stalnim razvojem ERP-a Pantheon i vlastitih rješenja. Posebno je usmjeren na jačanje znanja i kompetencija tima.

– Pantheon najprodavaniji ERP u jugoistočnoj Europi, s više od 80.000 prodanih licencija programa. Kao regionalni ERP uključuje sve prednosti najvećih svjetskih softvera: kvalitetu, visoku i široku funkcionalnost, mogućnost izbora i promjene partnera za podršku i sigurnost za kupca, ali ima i prednosti domaćih proizvođača, prije svega lokalizaciju te izravan kontakt. Pri tome treba razlikovati ERP od programa za knjigovodstvo. Knjigovodstveni programi pomažu knjigovođama, namijenjeni su knjigovodstvu, porezima i propisanim izvješćima, a ERP je usmjeren na upravljanje, upravu, daje mnogo detalja, povezuje, omogućuje analize i cjelovito je umrežen u svim poslovnim funkcijama poslovanja, do najniže razine podatka. Ujedno je knjigovodstveni program jer svi imaju obvezu izvješćivanja u propisanim izvješćima – rekla je Stričević.

Vlastita rješenja

Budući da nijedan sustav, pa tako ni Pantheon, ne pokriva sve funkcionalnosti u poslovanju, EXCEL Computers osmišljava i svoja rješenja kako bi dopunio Pantheonovu ponudu. Razvio je WOM (working operations management),

specijalizirano rješenje za proizvodne tvrtke s pomoću kojeg se, tvrdi Stričević, digitalno upravlja vremenom koje su radnici proveli na određenoj radnoj operaciji i određenom radnom nalogu za proizvodnju proizvoda.

– Sve su veće potrebe za optimizacijom proizvodnje. Imamo i rješenje za izdavanje materijala i poluproizvoda u terminalsku proizvodnju. S ta dva rješenja brzo se ažuriraju zalihe i troškovi proizvodnje te znatno smanjuju administriranje i pogreške. Razvili smo i unaprjeđenja za Pantheon DMS (document management system). Dodatne specifičnosti i potrebe mogu se riješiti i kupnjom provjerenih specijaliziranih rješenja koja integriramo u Pantheon. Korisnik radi u dva sustava, ali se integracijom postiže funkcionalnost kao da radi u istom sustavu. Isti je slučaj s rješenjima za online trgovine – nabrojila je Stričević.

Uspješna primjena ERP-a

Primjena ERP-a velika je i odgovorna odluka, naglašava Stričević, a uprava tvrtke najvažnija je za kvalitetnu primjenu svakog sustava, pa tako i za ERP Pantheon. Drugi su važan činitelj ERP konzultanti, na kojima je velika odgovornost za kvalitetno razumijevanje zahtjeva uprave, prilagodbu i parametriziranje ERP-a te na kraju obuku korisnika za svakodnevni rad.

– Tek je na trećemu mjestu izbor ERP-a. Taj redoslijed dokazan je dugogodišnjim iskustvom. Česti su slučajevi da korisnik ne zna jasno što i kako treba nešto učiniti, ali uvijek nađemo rješenje u duhu struke i zakonodavstva. U našem poslu potencijalni rizici su kad npr. malim sustavima-korisnicima pristupamo kao velikim, pa im nudimo rješenja za koja znamo da su izvrsna, ali promakne nam da oni za ta rješenja još nisu spremni, unatoč želji uprave – naglašava Stričević.

S obzirom na to da tvrtka posluje i izvan Hrvatske, za lokalne specifičnosti, zakonodavstvo i poreze angažira domicilne tvrtke koje se bave Pantheonom. Bilo je čak zahtjeva da proširi djelatnost na vođenje poslovnih knjiga.

630 tisuća eura prihoda ostvarila je tvrtka prošle godine, a 2022. uprihodila je 532.851 euro

– Procijenili smo ipak da je to u cijelosti druga djelatnost te da bi narušavanje uske specijalizacije moglo narušiti kvalitetu naše usluge. Dugo sam u ovom poslu i, da, bilo je okolnosti koje su zaista neobične. Primjerice, pitali su nas može li naš softver ako stranka proda robu sa stopom PDV-a 25 posto to prikazati kao da je prodana sa stopom od nula posto… Brzo smo završili sastanak – opisala je Stričević.

Brzi rast ili propast

EXCEL Computers osnovao je 1992. njezin suprug Tihomir Stričević, danas prokurist, jer se želio okušati u poduzetništvu, programiranjem rješenja za upravljanje poslovanjem. Nije htio da mu jednog dana bude žao što nije pokušao, prisjetila se Stričević, koja je u to vrijeme radila u Osječkoj tvornici koža. Mislila je da obitelj tako ima sigurnost pa je poduprla supruga.

– Kožara je 1999. otišla u stečaj i ja sam ostala bez sigurnog posla. Odlučili smo da se priključim timu EXCEL Computersa i da program koji smo razvijali ojačam računovodstvenim znanjima. Bio je to hrabar potez, jer su djeca bila mala. U početku EXCEL Computers proizvodi cjeloviti softver za poduzeća, preteču ERP-a, ujedno prodajući računala i opremu. Budući da je Slavonija bila malo tržište za ozbiljan razvoj, suprug je predlagao da se proširimo na Zagreb, ali to nisam podržala. Željela sam u 15 minuta moći doći do djece ako me zatrebaju. Ne zaboravite da je to bilo vrijeme kad se gotovo ništa nije mogli odraditi online. Ali s vremenom smo shvatili da ne rastemo dovoljno brzo. U prvom desetljeću dvijetisućitih u Slavoniji se već proširila ozbiljna zagrebačka konkurencija, a počela je i strana. Mali proizvođači već su zatvarali tvrtke. Mi smo se nekako držali, ali rizik je bio sve veći – sjeća se Stričević.

Promjena alata

Supruzi Stričević uvidjeli su da nešto trebaju mijenjati. Najveća prednost EXCEL Computersa bila je iskustvo u uvođenju softvera u raznim djelatnostima, poznavanje poslovnih procesa, računovodstva, propisa, poreza. Uz izvrsne programere, smatra Stričević, od svog softvera izvukli su najviše i znali ga implementirati u razne djelatnosti. No vlastiti program bio je nedovoljno moćan, a razvoj novog, pravog ERP-a, skup i rizičan.

– Shvatili smo da je u našem poslu program u kojem radimo ipak samo alat. I da na tržištu postoje bolji alati od našeg programa. Napustiti vlastiti program bilo je emotivno teško. No, sazrela je svijest da su prošla vremena kada si s jednim, dva ili deset projektanata i programera mogao proizvesti konkurentan ERP. Već tada, potkraj prve dekade, razvojni timovi postajali su golemi, a potreban broj korisnika koji bi financirao razvoj vrhunskog ERP-a brojio se u tisućama. Postalo je jasno i da se proizvodnja softvera odvaja od uvođenja i podrške. Odluku smo donijeli i počeli tražili sustav koji će zadovoljiti zakonodavstvo, različite djelatnosti, a korisnicima biti cjenovno prihvatljiv. Izbor je pao na ERP Pantheon, proizvod korporacije Datalab, na koji smo prebacili korisnike svoga starog programa. Ubrzo suprug prihvaća ponudu principala, postaje direktor Datalaba za Hrvatsku, djeca su već veća i selimo se u Zagreb. Ja preuzimam upravljanje EXCEL Computersom, istodobno radeći kao predavač u RRiF Visokoj školi na kolegijima Računovodstvo troškova i Interna revizija – iznosi Stričević.

Analogno-digitalno

Tvrtka je pokrenuta iz sobe u obiteljskoj kući, uz računalo i telefon, a prodajom opreme Stričevići su osiguravali sredstva za tekuće troškove i razvoj softvera. Prije desetak godina pridružila im se šogorica, a nedavno i brat Danice Stričević.

Da bismo mogli pratiti brzi razvoj digitalizacije, moramo uvijek imati nove generacije u timu. Stoga su u timu EXCEL Computersa tri generacije: suprug i ja iz analogne, seniorski tim koji već zadire u digitalnu te novi mladi koji su izraženo digitalna generacija za koju je papir iz ‘kamenog doba‘

– Kad sam došla u EXCEL Computers, u vrijeme dok smo razvijali svoj softver, interno su me zvali ‘prevoditelj‘. Tada sam vidjela koliko je važno jasno razumjeti potrebe i zahtjeve korisnika. Naime, jezik i način razmišljanja IT struke bitno se razlikuje od uobičajene poslovne komunikacije. Kad tome dodamo računovodstvo, poreze i zakone, postaje jasnije da bez poznavanja poslovnih procesa i struke te bez objašnjavanja programerima što je to potrebno, odnosno testiranja rezultata programiranja, nema mjesta ozbiljnom radu. I tako smo izrastali u konzultante uz mnogo međusobnog rada i učenja. Danas je vrijeme digitalizacije, ova djelatnost razvija se iznimno brzo. Zahtjevi i očekivanja sve su veći, vrijeme je smjene analogne i digitalne generacije. Da bismo mogli pratiti taj smjer, moramo uvijek imati nove generacije u timu. Stoga su u timu EXCEL Computersa tri generacije, suprug i ja iz analogne, seniorski tim koji već zadire u digitalnu i novi mladi koji su izraženo digitalna generacija i za koje je papir iz ‘kamenog doba‘ – uviđa Stričević.

Ubrzani rast

Tvrtkini vezani su uz usluge, a prema javno dostupnim podacima EXCEL Computers je 2023. ostvario oko 630.000 eura prihoda, 532.851 euro u 2022. te 448.581 euro 2021. godine. Stalan rast Stričević veže uz usmenu predaju o tvrtkinim uslugama, pa se baza korisnika povećava, kao i prihodi od podrške i vlastitih rješenja, dodataka za Pantheon. Rast je počeo prelaskom na Pantheon 2010. Od tada je stalan, u prosjeku 12,5 posto na godinu, a posljednjih se nekoliko godina rast i ubrzava. Pri tome ovise o stanju ekonomije i poduzetništva jer EXCEL Computers radi isključivo s trgovačkim društvima, nema korisnike među proračunskim ustanovama. Neki od korisnika s njim su od 1995., drugi desetak godina, a novi dolaze.

Nastoje prema korisnicima redovite ugovorne potpore raditi bez promjene cijena, a dokad će izdržati, ovisi o inflaciji. Energetsku krizu pak nisu izravno osjetili, iako ih svaka veća kriza dotakne jer je netko od korisnika pogođen, kao što je, recimo, bilo u krizi zbog Agrokora.

EXCEL Computers zapošljava dvanaestero ljudi, pri čemu za članove tima prije svega bira dobre osobe, nakon čega slijede stručnost i kompetencije. Naime, Stričević se drži savjeta koji joj je kao pripravnici u Kožari dao komercijalni direktor: – Danice, lako je od dobre osobe stvoriti dobrog stručnjaka, obrnuti proces ne ide. Do potpunog uključenja novoga člana u usklađeni tim katkad prođe i do tri godine. Njegovi su konzultanti visokoobrazovani, neki su dodatne certifikate stekli radom u EXCEL Computersu, a drugi su došli s certifikatima i dugogodišnjem iskustvu u struci, primjerice kao ovlašteni revizori, ovlašteni računovođe ili ovlašteni carinski zastupnici. Kvalitetu EXCEL Computersa dodatno potvrđuje i podatak da je, prema ocjeni Dun & Bradstreeta, ostvario AAA Platinasti bonitet, najviši mogući bonitet, kakav posjeduje samo jedan posto tvrtki u Hrvatskoj.