David Burcar (Vanado): U tvrtkinu razvoju najveći je pothvat odabir partnera i suradnika

Svjesni da nisu najbolji, ali da brzo uče i daju sve od sebe da ispune sve zahtjeve klijenata, u softverskoj tvrtki Vanado žele postati najbolji. Odlučujući poslovni potez bio im je prelazak na nove tehnologije i svojevrsno prepisivanje koda, a prijelomna godina bila je prošla, kad im je izvrsno krenulo. Najveći potencijal vide na domaćem tržištu jer se na njemu napokon događa digitalna tranzicija

Prati, analiziraj, uštedi i kontroliraj za softversku tvrtku Vanado nisu nasumično odabrane četiri riječi, nego temelj postojanja i poslovanja. Vanadovo softversko rješenje za pametno upravljanje, planiranje i praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu nosi stoga, prema prvim slovima te njegove krilatice, akronim PAUK. Zbog povećavanja svijesti o sustavima poput toga tvrtkin suvlasnik i direktor David Burcar ne strahuje za budućnost. Glavni mu je cilj rast kvalitete proizvoda i usluga u idućem razdoblju te osiguranje više resursa za konzalting, što smatra iznimno važnim za pridobivanje novih klijenata.

Gdje se gubi novac

Vanadov softver namijenjen je svim proizvodnim tvrtkama neovisno o njihovoj veličini te je u izravnoj vezi sa skladištem materijala i sirovina. Protok informacija, kaže Burcar, u stvarnom vremenu omogućuje aktivno djelovanje i rješavanje potencijalnih problema prije nego što problem nastane. S pomoću softvera PAUK Burcaru je cilj otkriti mjesta na kojima se gubi novac praćenjem proizvodnje u stvarnom vremenu, odnosno povećavati produktivnost i konkurentnost te smanjivati troškove proizvodnje.

– PAUK nudi četiri osnovna modula, ali najveći je naglasak na PAUK MES-u, proizvodnome modulu koji omogućava praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu uz izravnu vezu sa strojevima i opremom s pomoću tehnologije interneta stvari (engl. internet of things, IoT). Tu su još knjigovodstveni modul PAUK ERP​, zatim modul za praćenje potrošnje energenata PAUK NRG te osnovni modul za jednostavne poslovne procese PAUK OS. Bez rješenja poput PAUK-a danas nije moguće biti konkurentan na tržištu jer je najvažnije u stvarnom vremenu znati u kojoj je fazi proizvodnja, koja je razlika između kalkulativne, prodajne i proizvodne cijene proizvoda te koliko je tvornica produktivna i efikasna. Početkom godine počeli smo primjenjivati i novo PAUK-ovo izdanje. Nova verzija temelji se na najnovijim tehnologijama. Prepisali smo i sredili stari kôd, što zapravo znači da smo gotovo cijelu aplikaciju razvili ispočetka i napravili dokumentaciju. Tu su i novi dizajn te novi moduli koje smo proteklih deset godina razvijali s klijentima, od kojih bih istaknuo nove module za planiranje proizvodnje i planiranje nabave – navodi Burcar.

Domaće je domaće

Posebno su usmjereni na inovacije, na njima neprestano rade zbog kompleksnosti tržišta i ubrzanog razvoja tehnologije. Burcar kaže da trenutačno razvijaju nove module za praćenje rada strojeva te uređaj za mjerenje i praćenje potrošnje električne energije. Budući da se radi o softveru, rješenja po mjeri Burcaru su velik izazov, ali omogućuju mu dinamičnost i aktivnost. To tjera Vanado da bude bolji i bolji iz dana u dan, naglašava, a svaka proizvodnja zahtijeva drukčiji pristup i donosi nove izazove iako se često radi o gotovo identičnim tvornicama iz iste djelatnosti i s jednakom ponudom proizvoda.

– Imamo specifičan proizvod i većinom uvodimo PAUK MES. S drugim tvrtkama, stranim i domaćim, surađujemo povezujući se s drugim softverima kao što su knjigovodstveni programi ili softveri za poslovnu inteligenciju (engl. business intelligence, BI) i upravljanje odnosima s klijentima (engl. customer relationship management, CRM). Inače smo poslovno orijentirani prije svega na domaće tržište, na njemu vidimo najveći potencijal jer u Hrvatskoj se događa nužna digitalna tranzicija koju smo dugo čekali. Prisutni smo još u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, a cilj su nam austrijsko i njemačko tržište do kraja sljedeće godine. Većinu poslova dobivamo na preporuku. Iza svih naših rješenja stoje inženjeri strojarstva i računarstva te ekonomski stručnjaci koji razumiju izazove s kojima se nose naši klijenti – iznosi Burcar.

Supruga pokretačica

Burcar je prije radio u tvornici kabela Elka, a ondje je i došao na ideju o izradi softvera s pomoću kojega bi se moglo brže i jasnije odlučivati te nadzirati procesi u stvarnom vremenu. S obzirom na to da je u Elki prošao cijeli put od pripravnika do upravitelja pogona održavanja i energetike, stečeno znanje pomoglo mu je u primjeni poslovnih zamisli u Vanadu. Tvrtku je 2012. u Zagrebu​ zapravo pokrenula​ Burcarova supruga Marina. Započela je strateške i marketinške aktivnosti, a onda joj se pridružio zajednički prijatelj, programer Mihael Župančić. Tek nakon Župančića, koji je sada voditelj razvoja i tvrtkin suvlasnik, u Vanado dolazi Burcar. Burcar objašnjava da je u Elki bio na položaju upravitelja na kojem je radio na raznim unaprjeđenjima, što mu je omogućavalo da razvija softver koji su najprije uveli u tu tvrtku. Nakon što se promijenila uprava, to mu više nije bilo zanimljivo pa je dao otkaz i počeo raditi u Vanadu.

U pokretanje Vanada supruga i on uložili su ušteđevinu, no ona brzo istopila pa je posudba prijatelja pomogla u preživljavanju mlade tvrtke. Budući da su živjeli od malih prihoda, počeci su bili iznimno izazovni, ali nisu gubili vjeru, sjeća se Burcar, odustajanju nije bilo mjesta.

– Na tržište se probijamo isključivo predanošću i fleksibilnošću jer smo svjesni da nismo najbolji, ali brzo učimo i dajemo sve od sebe da ispunimo sve zahtjeve klijenata. Želimo postati najbolji. Naš odlučujući poslovni potez svakako je bio prelazak na nove tehnologije i prepisivanje koda, a prijelomna godina bila je prošla; od tada je nekako sve izvrsno krenulo. Naime, ljudi su nakon koronakrize shvatili što znače mogućnost rada na daljinu i softveri koji osiguravaju praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu. U tvrtkinu razvoju svakako je najveći pothvat odabir partnera i suradnika, mislim da smo u tome uspjeli. Također, sada smo u postupku uvođenja međunarodnih standarda ISO 20000 i ISO 27001, očekujemo da ćemo ih uvesti do sredine 2024. – ističe Burcar.

Ugovoreni poslovi

Prošle godine Vanado je ostvario 597.727,52 eura prihoda, što je povećanje u odnosu na godinu prije od 119.342,49 eura. Neto dobit lani je iznosila 126.436,92 eura, a 2021. bila je 106.000 eura. Prihodi su se tako povećali za 24,95 posto, a dobit za 19,28 posto.

Cijelu poduzetničku priču Davida Burcara pročitajte u tiskanom ili digitalnom izdanju poslovnog tjednika Lider.