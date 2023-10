Disney uvjerljivo najjači na svijetu po prodaji licencirane robe

Svake godine License Global poziva vlasnike intelektualnog vlasništva da dostave podatke o prihodima od licencirane robe i njihove formule za prethodnu godinu. Ovogodišnje izvješće o maloprodaji licenciranih potrošačkih proizvoda i usluga u 2022. pokazalo je rezultate prodaje u iznosu od čak 278 milijardi dolara.

Prvih 20 od 84 brenda navedena u izvješću zajedno su generirali 230 milijardi dolara. Da stvari budu još zanimljivije, samo prvih deset brendova generiralo je 189 milijardi dolara i zabilježilo prosječnu stopu rasta od 20 posto u odnosu na prošlu godinu, pri čemu su pojedinačne tvrtke zabilježile godišnji rast od čak 61 posto.

Prema License Globalu, prodaja Disneyjeve robe na svjetskoj razini iznosila je 61,7 milijardi dolara u 2022. godini, što je gotovo dvostruko više od drugoplasirane Dotdash Meredith. U biti, to znači da je Disney zaradio najviše novca od licencirane robe od bilo koje druge tvrtke na svijetu. Ta roba uključuje i njihove vlastite artikle (koje prodaje izravno Disney) i artikle bilo koje druge tvrtke koja koristi robnu marku Disney (kao što je Funko POPs).

Disney

Disney Consumer Products, Games and Publishing kao dio The Walt Disney Companyja donosi najpoznatije robne marke u svakodnevnicu ljudi diljem svijeta. Njihovi proizvodi i usluge obuhvaćaju robne marke tvrtke kao što su Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ESPN, 20th Century Studios i National Geographic.

Isti se isporučuju kroz različite kanale, uključujući globalno masovno tržište, specijalizirane trgovine, trgovine mješovitom robom i digitalne maloprodaje, shopDisney digitalni i fizički portfelj te Disney Parks. Kao najveća svjetska tvrtka za licenciranje, Disney Consumer Products, Games and Publishing surađuje s robnim markama kao što su Hasbro, Mattel, Mad Engine, LEGO Group, Jay Franco, adidas, H&M, Pandora, Kimberly Clark, Funko i Procter & Gamble.

Dotdash Meredith

Dotdash Meredith je najveći digitalni i tiskani izdavač u Americi. Od mobitela do časopisa, gotovo 200 milijuna ljudi koristi njihove usluge. Neki od najpoznatijih brendova kompanije uključuju PEOPLE, Better Homes & Gardens, Verywell, Food & Wine, The Spruce, Allrecipes, Brides, Byrdie, REAL SIMPLE, Investopedia, Southern Living, Coastal Living, EatingWell, Cooking Light, LIFE i InStyle.

Riječ je o brendu koji doseže mjesečnu publiku od preko 43 milijuna korisnika uz prisutnost na više platformi u tiskanom i digitalnom izdanju, ali je i u dugogodišnjim licencnim partnerstvima s tvrtkama kao što su Walmart i Anywhere Real Estate. Časopis Better Homes & Gardens u Walmartu ima više od 3000 aktivnih skladišnih kontrolnih jedinica (SKU) na mreži i u trgovinama diljem SAD-a.

Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) globalna je platforma za razvoj robnih marki, marketinga i zabave s portfeljem od preko 40 svjetski poznatih robnih marki životnog stila, zabave i medija. S globalnim sjedištem u New Yorku, Authentic ima regionalna sjedišta na glavnim tržištima diljem svijeta. ABG povezuje snažne robne marke s globalnom mrežom operatera, distributera i trgovaca za izgradnju dugoročne vrijednosti na tržištu.

ABG je i 2022. nastavio razvijati svoju platformu putem niza akvizicija i strateških poteza. Također, njihov satelitski ured sa sjedištem u Europi razvio se uoperativno regionalno sjedište usmjereno na poticanje rasta marke i poslovanja u EMEA i Indiji. Osim toga, ABG je zaključio svoju najveću akviziciju do sada s Reebokom i finalizirao akviziciju Teda Bakera.

Inače, tvrtka je vlasnica i poznatog brenda časopisa Sports Illustrated, kao i prava na lik, odnosno marketinških prava nekoliko slavnih osoba kao što su Muhammed Ali, Elvis Presley i David Beckham. Brendovi u vlasništvu ABG-a ostvarili su 24,1 milijardu dolara u prodaji licencirane robe u 2022. godini.