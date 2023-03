Drago Bratko: ‘Naš animirani avatar spreman je za interakciju s gostima‘

Budući je nedavnom pojavom ChatGPT-a (chatbota), došlo do svojevrsna revolucije u razvoju umjetne inteligencije, u softverskoj tvrtki Softwise iz Čakovca zaključeno je da bi se takva tehnologija umjetne inteligencije mogla dobro uklopiti u svrhu i funkciju digitalnog asistenta. Pri tome su Sofwiseovo ciljano tržište hoteli, turističke zajednice gradova i općina ili restorani u kojima se tako olakšava rad osoblju te poboljšava usluga klijentima. Digitalni asistent je dostupan 24 sata, objašnjava Drago Bratko vlasnik i direktor Softwisea, a riječ je o info kiosku koji uz ostale tehnologije koristi animiranog avatara za interakciju s posjetiteljima. Odnosno, dodao je, koristi se umjetna inteligencija za odgovaranje na pitanja postavljena slobodnim govorom (ChatGPT) tako da na glasovni upit avatar odgovara također govorom i to na jeziku gosta, od hrvatskog pa do bilo kojeg drugog jezika.