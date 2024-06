E.ON Hrvatska: Isplatilo se tijekom krize nastaviti opskrbljivati strujom i kućanstva

Akvizicije tvrtki Green Eight i Tomting 2010., pokretanje nove tvrtke E.ON Digital Dialog, dobivanje natječaja za opskrbu devet distribucijskih područja – to su samo neke vijesti koje su posljednjih mjeseci zaredale iz tvrtke E.ON naznačivši daljnje širenje te tvrtke po različitim energetskim segmentima na hrvatskom tržištu. A na njemu je od pojave energetske krize izazvane ratom u Ukrajini itekako turbulentno i živahno. Visoke cijene energije i poslije upletanje države u njihovo reguliranje rezultiralo je povlačenjem nekih igrača s tržišta, a neki su upravo u tim nesigurnim vremenima uspjeli uloviti bolje pozicije. Ili barem učvrstiti temelje za budućnost, odnosno razdoblje povratka na ‘tržišne postavke‘.

Vidljivo je to u svim segmentima energetike, a dokazuje to i zadnji HERA-in natječaj, u kojem je najslabija karika, Gradska plinara Zagreb – Opskrba, izgubila svoje područje, a preostali opskrbljivači dobili su manje-više svoja distribucijska područja.

Najviše distribucijskih područja

– Kao ishod ponovljenog natječaja, u skladu s Odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), E.ON Plin je za razdoblje od 1. 10. 2024. do 30. 9. 2027. odabran kao opskrbljivač plina u obvezi javne usluge na devet distribucijskih područja. Ukupan je broj OMM-ova (krajnjih kupaca kategorije kućanstvo koji se koriste opskrbom plinom u obvezi javne usluge, nap. a.) na navedenim distribucijskim područjima 111.330 – naveli su iz E.ON-a.

Na tom natječaju E.ON je tako osvojio najviše distribucijskih područja (ali ne i kupaca) i prošao znatno bolje nego prije tri godine, kad je izgubio posao opskrbe kućanstava u Svetoj Nedelji, Sisku, Karlovcu i Jastrebarskom. Ponudivši povoljniju cijenu, ta područja, na kojima je E.ON vlasnik distribucijskih tvrtki Koprivnica plin i Montcogim plinara još od 2017. godine, tada je preuzela Gradska plinara Zagreb. Taj udarac za E.ON došao je nakon što je godinu dana prije izgubio najvećega kupca, Podravku, koju je u tom slučaju pridobilo Međimurje plin.

Ubrzo nakon toga iz E.ON-a odlazi i dotadašnji direktor E.ON Energije Zoran Miliša te zajedno s nekoliko ključnih ljudi prelazi u ENNA Opskrbu. Tada i počinje uzlet te konkurentske tvrtke, koja je već u drugoj godini poslovanja ostvarila prihod od 114,9 milijuna eura.

Inače, Miliša je prije bio glavni izvršni direktor tvrtke Energija 2 sustava, čijom je akvizicijom (2013.) tvrtka RWE ušla na hrvatsko maloprodajno tržište električne energije. Od preuzimanja Energije 2 RWE je u dvije godine stekao oko šest posto domaćeg tržišta električne energije, a zatim ušao i na tržište plina. No nekoliko godina poslije cjelokupno RWE-ovo poslovanje prelazi u E.ON-ove ruke. Naime, u megatransakciji između dvije najveće njemačke energetske kompanije, RWE-a i E.ON-a, provedenoj 2018., razmijenjena je imovina i na neki način podijeljeno tržište, pri čemu je, među ostalim, E.ON-u pripao RWE-ov hrvatski biznis. ​RWE-ove su tvrtke 2020. preimenovane u E.ON Hrvatska (holdinška kompanija), E.ON Energija i E.ON Plin (tvrtka za opskrbu) te E.ON Solar (fotonaponska rješenja), a s njima je E.ON dobio i dvjesetotinjak tisuća kupaca u Hrvatskoj.

Niz akvizicija

Nazivi nekih tvrtki u međuvremenu se se promijenili, a tvrtka je širila poslovanje po različitim energetskim segmentima: opskrbi plinom i električnom energijom, projektiranju i ugradnju solarnih elektrana, kogeneracijama na biomasu, pametnim energetskim rješenjima, a odnedavno i kućnim punionicama za električna vozila. Od početka poslovanja, najprije kao RWE, poslije kao E.ON, provela je i niz akvizicija, poglavito plinskih distributera, kupila je zatim i tvrtku Relatioa ES Adria koja se bavila projektiranjem sunčanih elektrana, a i ove je godine preuzela dvije tvrtke.

– Danas su u vlasničkoj strukturi E.ON-a Hrvatska sljedeća poslovanja: E.ON Energija, E.ON Plin, E.ON Energy Infrastructure Solutions, E.ON Distribucija plina, a od siječnja 2024. i kompanije Tomting 2010 te Green Eight. Posljednje dvije ujedno su jedine tvrtke koje smo akvirirali otkako je E.ON kao brend aktivan na hrvatskom tržištu – navode iz E.ON-a.

Gledano prema prihodima, najveća je među njima E.ON Energija, tvrtka koja se bavi opskrbom električnom energijom. Lani je ostvarila 221 milijun eura prihoda, što je rast od 14 posto u odnosu na godinu prije. Za razliku od plina, u kojem posluje više igrača, tržište električne energije u Hrvatskoj i dalje nije dokraja liberalizirano. Od utrke s HEP-om odustalo je desetak izazivača koji su prodali biznis ili su se povukli s tržišta. Energetska kriza dodatno je unazadila taj proces. Tržišni opskrbljivači reagirali su na različite načine: dio njih prestao je isporučivati električnu energiju kućanstvima i malim poslovnim kupcima, dio je prestao nuditi nove ugovore pojedinim kategorijama kupaca nakon isteka postojećih, a neki su poslali dopise o povećanju cijena te su tako osigurali ili tržišnu cijenu ili raskide ugovora. Međutim, na kraju je mnogo krajnjih kupaca prešlo u okrilje opskrbe HEP grupe, koja je na kraju 2022. godine imala oko 95 posto krajnjih kupaca. E.ON je tijekom krize ipak odlučio ostati prisutan i u segmentu kućanstava. Odluka se isplatila jer je tvrtka od 2020. do danas gotovo udvostručila prihode (dijelom je to rezultat organskog rasta, a dijelom povećanja cijena). Osim toga, to joj danas svakako daje određenu prednost pred potencijalnim novim izazivačima na tržištu. Međutim, za ozbiljniju liberalizaciju tržišta električne energije u Hrvatskoj potrebne su tržišne cijene.

