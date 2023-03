Otkrivamo tko su mali dioničari koji će ove godine ostvariti najveće dividende

Sezona donošenja odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u prošloj godini tek je počela, ali prema prvim najavama, mogla bi to biti jedna sasvim pristojna godina za sve one koji sudjeluju u njezinoj raspodjeli. Lavovski dio, dakako, pripast će većinskim dioničarima, no, iako ih je u velikim kompanijama općenito sve manje i sa sve manjim vlasničkim udjelima, brk će omastiti i mali dioničari.

Temeljem dosad objavljenih poziva na Glavne skupštine dioničara kompanija koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi te podataka o broju dionica koje u prvih deset dioničara u njima imaju manjinski dioničari, izračunali smo koliku će dividendu u ovoj godini dobiti pojedini mali dioničar. Prvi uvjet za to je da Glavna skupština prihvati prijedlog iznosa dividende koji joj upućuju uprava i nadzorni odbor. Također, treba napomenuti da se iznosi koje smo naveli u tabeli prilikom isplate umanjuju za porez i prirez, kojeg prilikom isplate dividende obračunava i obustavlja isplatitelj.

Prema dosadašnjim objavama prijedloga za dividendu, a radi se o petnaestak kompanija, dobitnik sezone među malim dioničarima je Igor Bilbija, čije će mu dionice Atlantske plovidbe donijeti više od 882 tisuće eura dividende u bruto iznosu. Upravni odbor Atlantske plovidbe, čiji je Bilbija, kao najveći pojedinačni dioničar u toj kompaniji (ali sa svega 12,65 posto vlasničkog udjela) predsjednik, predložio je Glavnoj skupštini da donese odluku po kojoj će dividenda iznositi pet eura po dionici. Ta će se odluka zacijelo dopasti i poznatom investitoru Olegu Uskokoviću, koji će od Atlantske plovidbe dobiti preko 289 tisuća eura na ime dividende, tim više što Medika, u kojoj Uskokovićeva tvrtka Auctor drži preko 48 posto vlasničkog udjela, u ovoj godini neće dijeliti dividende već sav lanjski profit (11,8 milijuna eura) usmjerava u zadržanu dobit.

Drugi mali (zapravo malo veći) dioničar po trenutačnoj rang-listi visine dividende jest Bogdan Tihava, najveći pojedinačni dioničar Auto Hrvatske (s udjelom od 22,35 posto) i predsjednik njezinog Upravnog odbora, kojemu će pripasti više od 712 tisuća eura dividende. Prijedlog Izvršnih direktora i Upravnog odbora Glavnoj skupštini Auto Hrvatske je da se iz dijela dobiti za prošlu godinu isplati dividenda u iznosu od 2,04 eura po dionici te dodatnih 3,27 eura po dionici iz dijela zadržane dobiti do 2011. godine. Razlika između ta dva iznosa dividende je u tome što se dividenda iz zadržane dobiti do 2011. godine ne oporezuje.

Dok će većina kompanija koje su već objavile prijedloge dividendi isplatu dioničarima obavljati tijekom travnja, neke su to već djelomično ili potpuno i učinile. Prva kompanija koja je u ovoj godini, već 13. siječnja, krenula s isplatom bila je Jadroagent, jedina u čijoj se vlasničkoj strukturi među prvih deset najvećih dioničara redom nalaze mali dioničari. Najveći udjelničar među njima je Veselin Crvak, sa svega 6,2 posto vlasničkog udjela. Jadroagent je u siječnju svojim dioničarima iz dobiti za prošlu godinu isplatio predujam dividende u iznosu od pet eura po dionici, a 12. travnja će njegova Glavna skupština donositi odluku o tome da se ostatak dividende, u iznosu od još osam eura po dionici, isplati 21. travnja. Tako će Crvak u ovoj godini imati pravo na bruto dividendu od preko 89 tisuća eura. Deseta po visini vlasničkog udjela u Jadroagentu, Ljiljana Hrkač, pak će dobiti 13,7 tisuća eura.

Isplatu dividende, u iznosu od 9,57 eura po dionici, zadnjeg je dana veljače već proveo i ACI. Ta je kompanija od 1,77 milijuna eura dobiti u prošloj godini u isplatu dioničarima uložila 1,06 milijuna eura, od čega je trojici pojedinačno najvećih malih dioničara pripao skroman dio: tvrtka Bahovec, u vlasništvu Srečka Bahovca, dobila je bruto 6,2 tisuće eura; tvrtka Impars, čiji je vlasnik Georg Gavrilović, 2.918 eura, a Slavko Biuk 1.760 eura.

Mnogo će bolje prošli mali dioničari Zagrebačke banke, sve redom bivši predsjednici ili bivši članovi Uprave, koji su dionice svojedobno dobili na ime bonusa za odlične rezultate poslovanja. Prema prijedlogu Glavnoj skupštini Zabe, ovogodišnja će dividenda iznositi ukupno 1,69 eura po dionici, od čega će iz dobiti za prošlu godinu biti isplaćeno 0,74 eura, a iz zadržane dobiti 0,95 eura. Bivši predsjednici Uprave Zabe, Franjo Luković i Miljenko Živaljić, po tom će prijedlogu na ime dividende dobiti 283 tisuće, odnosno 184 tisuće eura u bruto iznosima. Bivši članovi Uprave ne zaostaju mnogo. Sanji Rendulić pripast će 258 tisuća eura, a Milivoju Goldštajnu 187 tisuća eura. No najzanimljiviji mali dioničar Zabe svakako je komunalna tvrtka Zaprešić d.o.o., kojoj će, kao desetom po veličini dioničaru Zabe, pripasti dividenda od nešto manje od 128 tisuća eura. Nakon odbitka poreza i prireza, taj će iznos podijeliti sedam vlasnika te tvrtke – Grad Zaprešić i općine Luka, Pušća, Dubravica, Marija Gorica, Bistra i Brdovec.

Jedini mali dioničar na čije smo ime naišli dva puta pretražujući tko će dobiti koliko dividende poznati je investitor na Zagrebačkoj burzi Zoran Bogdanović. Kao jedina fizička osoba s liste od deset najvećih dioničara Plave lagune, Bogdanović ove godine dobiva više od 345 tisuća eura dividende te kompanije, koja se isplaćuje iz zadržane dobiti. Mnogo će skromniji iznos, nešto manje od 15 tisuća eura, dobiti na ime dividende druge turističke kompanije u kojoj je dioničar, Ilirije iz Biograda na moru. Među malim dioničarima Ilirije najviše (110,6 tisuća eura) pak će pripasti Goranu Ražnjeviću, ujedno i direktoru te tvrtke.

Iako prijedlog dividende od 0,2 eura po dionici Glavnoj skupštini Valamar Riviere naoko izgleda jako sitno, obzirom na to da je ukupan broj njegovih dionica veći od 77 milijuna, riječ je o itekako krupnom iznosu. Tako će umirovljenik Vicko Ferić, vlasnik tvrtke Enitor koja u Valamar Rivieri ima 2,16 posto udjela, na ime dividende ove godine dobiti punih 544 tisuće eura u bruto iznosu. Valamar Riviera ove godine dividendu isplaćuje iz zadržane dobiti u 2019. godini, dok je cjelokupan prošlogodišnji profit odlučila pospremiti u zadržanu dobit.

Iz dosad poznatih prijedloga raspodjele lanjske dobiti visinom odskače Ina, čija je dobit lani iznosila gotovo 244 milijuna eura. Od tog će iznosa dioničarima biti isplaćeno punih 200 milijuna eura. Od tog iznosa 49,08 posto pripada mađarskom MOL-u, 44,84 posto državi Hrvatskoj, a ostalo institucionalnim investitorima. Malih dioničara u Ini nema.

Izdašnu će dividendu ove godine dijeliti i Hrvatski telekom. Prijedlog je Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu odredi čak 93,9 posto prošlogodišnje dobiti, koja je iznosila respektabilnih 86,6 milijuna eura, pa će dioničarima pripasti 1,10 eura po dionici. No, niti u HT-u među prvih deset dioničara nema više niti jednog malog dioničara, kao što ih nema ni među prvih deset u Janafu, čija će dividenda iznositi 11,52 eura po dionici.

No sezona donošenja odluka o raspodjeli dobiti i visini dividende tek je počela.