FMCG tržište u regiji: Kupci postaju selektivniji i mijenjaju navike

Uspjeh u 2025. godini ovisit će o prilagodbi promjenjivom ponašanju kupaca, promocijama i brzom reagiranju na trendove

Promatrajući 2024. godinu koja je iza nas, Adriatik regija nalazi se na raskrižju gospodarskog oporavka i promjenjivih očekivanja potrošača. Naime, u sektorima FMCG te tehnike i trajnih dobara (T&D) u prošloj godini zabilježen je stabilan rast tržišta. Međutim, ispod površine navike i ponašanje potrošača nastavljaju se mjenjati, pokazuje to najnovije izvješće NielsenIQ Adriatic State of the Nation.

U Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji kupci postaju sve selektivniji, daju prednost vrijednosti i preispituju svoje potrošačke navike. Za proizvođače i za trgovce više nije ključno samo što ljudi kupuju, već kako i zašto to čine.

Porast FMCG tržišta u regiji

U Adriatik regiji, sve tri zemlje pokazuju značajne varijacije u porastima cijena FMCG proizvoda u 2024. godini, od Hrvatske s 5,2 posto i Srbije s 3,9 posto do Slovenije s rastom cijena ispod 1 posto. Ono što Sloveniju izdvaja jest prisutnost triju velikih diskontnih lanaca, koji pružaju više alternativnih opcija u odnosu na velike brendove, čime održavaju rast cijena nižim u usporedbi s Hrvatskom ili Srbijom.

FMCG sektor u Srbiji zabilježio je rast potrošnje u 2024. u usporedbi s prethodnom godinom, uz povećanje vrijednosti od 6,7 posto i volumena od 2,8 posto. Značajan rast kategorija njege kućnih ljubimaca, osobne njege i smrznute hrane odražavaju pomak potrošača prema praktičnosti, zdravlju, osobnoj brizi te dobrobiti kućnih ljubimaca. Promocije su također imale važnu ulogu, jer potrošači u Srbiji sve više traže popuste i planiraju svoju kupovinu kako bi ostvarili maksimalnu vrijednost.

Tijekom 2024. godine FMCG tržište u Hrvatskoj zabilježilo je rast vrijednosti od 7,8 posto i količinski rast od 2,6 posto, u usporedbi sa prethodnom godinom. Iako su kategorije kućne i osobne njege predvodile rast, pojavila se zanimljiva promjena: prodaja bez promocija pridonijela je rastu vrijednosti FMCG tržišta više nego promotivna prodaja, što ukazuje na spremnost potrošača da plati punu cijenu proizvoda.

FMCG tržište u Sloveniji također je zabilježilo rast tijekom 2024., od 2,1 posto u vrijednosti te 1,6 posto u volumenu, ali uz skromniju stopu rasta u odnosu na ostatak Adriatik regije. Iako su slovenski potrošači oprezniji, potražnja ostaje pozitivna, što predstavlja priliku za brendove koji se prilagođavaju promjenjivim potrebama kupaca i rastućoj važnosti promotivne prodaje. Osobna njega i grickalice bile su najbrže rastuće kategorije u 2024.godini.

Promocije kao ključni pokretač rasta

Udio promotivne prodaje u Srbiji u 2024. godini bio je 38 posto, u Hrvatskoj 29 posto, a u Sloveniji 27 posto. U Adriatik regiji, udio promotivne prodaje zabilježio je rast u 2024. godini u odnosu na prethodnu godinu. Slovenija je zabilježila najveći rast promotivne prodaje od 1,2 posto, što pokazuje da sniženi artikli sve više doprinose rastu tržišta u odnosu na proizvode s redovnim cijenama, dok je u Hrvatskoj rastu FMCG tržišta pridonijela prije svega redovna prodaja. Ovo ukazuje na promjenu u maloprodajnoj dinamici na Adriatik tržištu, pri čemu će promotivne i cijenovne strategije biti ključne za poticanje prodaje u sve tri zemlje.

Tržišta tehnike i trajnih dobara također u porastu

Srbija je predvodila na tržištu tehnike i trajnih dobara u Adriatik regiji u 2024. godini, promatrajući rast vrijednosne i tržišne prodaje, u usporedbi sa 2023. Najistaknutija kategorija su veliki kućanski aparati, s impresivnim rastom od 16,5 posto, unutar koje su sve grupe proizvoda zabilježile dvoznamenkasti rast. Iako potražnja ostaje snažna, pet vodećih brendova (koji drže 44 posto tržišta) rastu sporije od ostalih brendova. Ovaj pomak ukazuje na rastuću spremnost potrošača da razmotre alternativne brendove na tržištu.

Tržište T&D-a u Hrvatskoj zabilježilo je vrijednosni rast od 8,4 posto u 2024. u usporedbi s prethodnom godinom, što je potaknuo rast kroz sve kvartale. Najuspješnija kategorija bili su mali kućanski aparati, na čije prodajne rezulate su posebno utjecale promocije tijekom perioda ‘Black Friday‘ i Božića. Veliki sportski događaji sredinom 2024. godine dodatno su povećali prodaju u Q2 i Q3. Dok pet vodećih brendova (s 63 posto tržišnog udjela) nastavlja rasti, najveći rast zabilježili su brendovi koji se nalaze od 6. do 10. mjesta, što ukazuje na sve veću raznolikost potrošačkih preferencija.

Slovensko T&D tržište ostvarilo je umjereni vrijednosni rast od 1,5 posto u 2024., no četvrti kvartal zabilježio je pad od 0,9 posto. Negativnom trendu najviše je doprinjela smanjena prodaja pametnih telefona, dok su kućanski aparati i zelevizori nastavili bilježiti pozitivne rezultate, pri čemu su mali kućanski aparati imali dvoznamenkasti rast. Najveći izazov predstavljale su cijene – u četvrtom kvartalu došlo je do pada od 6,3 posto u usporedbi s istim periodom prethodne godine, što govori o sve većoj cjenovnoj konkurenciji. Važno je istaknuti da su pet vodećih brendova (koji zajedno imaju 69 posto tržišnog udjela) zabilježili pad vrijednosne prodaje u 2024.godini, dok su manji proizvođači imali pozitivan rast, prateći trendove u Srbiji i Hrvatskoj.

Dakle, uspjeh u 2025. godini ovisit će o prilagodbi sve promjenjivijem ponašanju kupaca, učinkovitom korištenju promocija i brzom reagiranju na trendove specifične za pojedine kategorije.