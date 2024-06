Hoteli Zadar: Jeličić-Purko nije uspio steći veći vlasnički paket, ali nije ni nezadovoljan

Gotovo jednako slab odaziv imala je javna ponuda kupnje dionica po 40 eura koju je objavio Jeličić-Purko kao i kontraponuda same tvrtke Hoteli Zadar, koja je plaćala 50 eura po dionici

Bitka za povećanje vlasničkih udjela u tvrtki Hoteli Zadar završena je neriješenim rezultatom. Nakon što su istekli rokovi dviju – gotovo istodobnih – javnih ponuda za otkup dionica toga zadarskog hotelijera, vlasnička struktura promijenjena je ukupno za manje od dva postotna boda.

Prvi je javnu ponudu objavio investitor Miroslav Jeličić-Purko, koji je ponudio 40 eura po dionici kako bi kupio petnaest tisuća dionica i tako svoj vlasnički udjel u Hotelima Zadar povećao s 0,65 posto na oko sedam posto te postao najveći dioničar nakon obitelji Miletić, koja je pod svojom kontrolom imala 78,2 posto udjela u tvrtki. No Miletići su to pokušali spriječiti te je samo dva tjedna nakon njegove, sredinom travnja, kontraponudu za otkup dionica objavila i tvrtka Hoteli Zadar, i to 50 eura po dionici. Na kraju je Jeličić-Purko uspio svoj udjel povećati na samo 1,27 posto, a Miletići na 79,26 posto.

– Nisam nezadovoljan ponudom jer je kupljeno otprlike otprilike osam posto free floata, a u kontraponudi je kupljeno oko tisuću dionica, što je vrlo slično kao u mojoj ponudi, pa je donesena korist svim dioničarima.Treba uzeti u obzir da je vrlo širok broj dioničara s vrlo malo dionica. Naime, oko sedam stotina dioničara ima desetak tisuća dionica, dosta je malih dioničara prodalo. S druge strane, u kontraponudi su kupljene dionice u trezor na transparentan način, prema jednakim kriterijima za sve dioničare, iako je upitno je li Uprava imala ovlasti za takvu kupnju, što ćemo preispitati. Dionice koje su se prije kupile kupovale su se na netrasparentan način i po nepoznatoj cijeni, a ugovori nisu bili u revizorskom izvještaju, što je obveza. Nadalje, tvrtke povezane s direktoricom i predsjednikom Nadzornog odbora isto su tako iskorištavale položaj kupujući dionice malo u trezor, a malo na povezane tvrtke – komentirao je ishod Jeličić-Purko.