Hrvatski Smart Sense širi svoje tržište: Njihovi IoT uređaji bit će dostupni u 26 europskih zemalja

Smart Sense, vodeća hrvatska IT kompanija specijalizirana za razvoj IoT proizvoda i rješenja za pametne gradove, domove i industriju,potpisala je ugovor s velikim švicarskim distributerom - kompanijom Also International Services koja u cijeloj Europi i izvan nje kroz široku mrežu svojih partnera osigurava plasman IoT proizvoda proizvedenih u Hrvatskoj.

Suradnja s Alsom podrazumijeva distribuciju Sensees mjernih stanica za praćenje kvalitete vanjskog zraka i okolišnih parametara te My Sensees senzora kvalitete unutarnjeg zraka i to na području Europske Unije i Velike Britanije. Oba uređaja dio su Sensees sustava koji se sastoji od Clouda na kojem se prikupljaju i analiziraju podaci te web i mobilne aplikacije kompatibilne s Android i IoS sustavom, kroz koje je mjerenjima, personaliziranim izvješćima i savjetima moguće pristupiti u stvarnom vremenu. U sklopu suradnje s Alsom, My Sensees senzor integriran je s Also All Things Talk IoT platformom te su podaci prikupljeni senzorom dostupni korisnicima Also platforme i kroz taj kanal, objasnili su iz Smart Sensea.

- Kako smo svojim proizvodima do sada ciljali uglavnom B2B segment, ovaj je ugovor označio zaokret u našem poslovanju i okretanje privatnim kupcima i korisnicima, ali i širenje našeg poslovanja prema novim poslovnim kupcima diljem Europe. Naš tim je spreman i sposoban odgovoriti na svaki izazov i kreirati vrhunske IoT proizvode uvodeći složene tehnologije u svakodnevni život korisnika i mijenjajući životne navike. Prisutni smo na tržištima širom svijeta kroz mrežu partnera koja uključuje velike telekome, znanstvene institucije i tehnološke korporacije i na te naše rezultate smo iznimno ponosni - rekla je direktorica kompanije Hana Matanović.

My Sensees senzori već su dostupni širokoj mreži B2B partnera te ih koriste gradovi na javnim površinama, škole, vrtići i uredi. Kompanija je uspješne projekte provela i u drugim europskim državama među kojima su Austrija, Slovenija, Cipar, Grčka, Bugarska, ali i SAD, Ujedinjeni Arapski Emirati, Japan, Pakistan i druge svjetske države. Uz suradnju s Alsom domaći stručnjaci šire svoje poslovanje, a njihove pametne sustave za analizu zraka moći će nabaviti svi oni koji žele pratiti kvalitetu i čistoću zraka i u vlastitom domu.

- Zagađeni zrak je ‘nevidljivi ubojica‘, a pandemija je naglasila važnost kvalitete zraka koji udišemo. Zbog svih tih razloga redizajnirali smo naš senzor za kvalitetu unutarnjeg zraka kako bismo ga mogli ponuditi širem krugu korisnika. Želimo potaknuti ljude da unaprijede svoje domove uređajem koji će pozitivno utjecati na njihove životne navike, poticanjem primjerice češćeg otvaranja prozora ili pročišćavanja zraka. Ova inicijativa je ključna za naše zdravlje, posebno za djecu i osobe s respiratornim problemima - zaključuje Matanović.