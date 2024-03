Istine i mitovi o hrvatskom IT sektoru: Je li bolje imati proizvod ili uslugu?

U domaćem IT sektoru, posebno otkako je na svjetskoj sceni nastupila kriza, u posljednje se vrijeme pravi distinkcija između tvrtki koje razvijaju vlastite softverske proizvode i onih koje prodaju svoje usluge (agencije). Dok su prve u krizi ostale relativno neokrznute, i to upravo zahvaljujući radu na vlastitim proizvodima, druge je ona više pogodila: otkazivali su se projekti, redali se otkazi, restrukturirali biznisi.

Međutim, situacija je mnogo složenija i razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Zbog sveopćeg narativa da je poželjnije, ali i zahtjevnije razvijati svoj proizvod, valja razbiti mitove koje su prednosti proizvodnih IT tvrtki u odnosu na uslužne i obratno, ali i definirati što uopće u softverskom smislu znači proizvod, a što usluga. Također bi fer bilo budućim poduzetnicima pokazati što uopće mogu očekivati od oba ta poslovna puta te koje su posljedice prelaska iz uslužne djelatnosti u proizvodnu.

Ilustracije radi, softverski su proizvodi, recimo, Infobipova sveobuhvatna platforma zahvaljujući kojoj je on prvi u Hrvatskoj dobio status jednoroga. Proizvod je i poznata aplikacija za rješavanje matematičkih zadataka Photomath istoimene tvrtke koja je prošle godine prodana Googleu te, na primjer, financijska aplikacija Aircash ili pak Sofascore, aplikacija za praćenje sportskih rezultata tvrtke Sofa IT. Globalno gledajući, i digitalne platforme poput Facebooka, Instagrama i TikToka neka su vrsta proizvoda, kao i popularni alat umjetne inteligencije ChatGPT. Pojednostavnjeno, svaka aplikacija, platforma, alat, program, pa i videoigra, softverski je proizvod, a među IT usluge ubrajaju se sve vrste održavanja, podrške i ažuriranja sustava. Zbog toga se poslovni modeli i procesi IT tvrtki, ovisno o tome nude li proizvod ili uslugu, uvelike razlikuju; između ostalog, i prema otpornosti na krize.

IT tvrtke orijentirane na stvaranje novih proizvoda konkurentnije su na tržištu, imaju veće mogućnosti dugoročnog rasta i izvoza te su otpornije na krize. Jedino nitko ne može jamčiti da će taj proizvod na tržištu i opstati. S druge strane, one koje samo prodaju svoje usluge u startu brže stvaraju prihode i profit, ali u kriznim vremenima i prve ostaju bez posla. No upravo su one potrebne svim ostalim sektorima gospodarstva za bržu provedbu digitalne transformacije.

Kroz razgovore s predstavnicima najpoznatijih domaćih IT kompanija otkrivamo jesu li od početka imali proizvod, koje su sve prednosti i izazovi proizvoda naspram usluga, može li se i, zapravo, treba li se uopće raditi tranzicija iz agencije u proizvodnu tvrtku.

Osim odvajanja proizvodne tvrtke od agencije, postoji još jedan način kako se iz agencijskog modela poslovanja približiti proizvodnom. Riječ je o modelu​ venture building, odnosno razvoju proizvoda više startupova, a sve o tome možete pročitati u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.