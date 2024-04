Istraživanje: Vaučere za obrazovanje koriste uglavnom zaposleni, najveći interes za programiranjem i dizajnom

Dvije godine nakon uvođenja vaučera za obrazovanje u okviru novog Zakona o obrazovanju odraslih, Sveučilište Algebra provelo je u travnju opsežnu anketu na svojim polaznicima (na uzorku od 1269 ispitanika) kojom se nastojalo ispitati zadovoljstvo korisnika vaučera te njihova demografska i obrazovna struktura, kao i napredovanje u karijeri i uspješnost prekvalifikacije u drugo područje rada. Prema svježim podacima, od travnja 2022. godine, kada je uveden sustav vaučera, do danas, dodijeljeno je 20.800 vaučera. Od toga broja 11.612 polaznika je završilo obrazovanje, 6.854 trenutno pohađa određeni program dok preostali koriste rok od četiri mjeseca za aktivaciju dodijeljenog im vaučera.

Vaučere su podjednako koristili muškarci (45 posto) i žene (54,9 posto), a najviše ih je bilo u dobi između 25 i 39 godina (68,3 posto). Većina polaznika su visoko obrazovani pojedinci koji su završili neki program visokog obrazovanja (64,7 posto), iza čega slijedi 22,9 posto sa završenom srednjom strukovno četverogodišnjom školom.

Najveći interes zabilježen je za programera korisničkog sučelja (eng. frontend developer), grafičke dizajnere, dizajnere korisničkog sučelja (eng. UX/UI designer), administratora baza podataka, Phyton developere i web dizajnere. Zanimljivo je da je čak 90 posto njih završilo odabrani program obrazovanja u roku u cijelosti, dok su ostali još u procesu pohađanja. Većina ispitanih kao glavnu motivaciju upisa programa ističu želju za dodatnim obrazovanjem (51,7 posto) i promjenom karijere (32,5 špstp), a 78 posto njih financiranje edukacije ostvarilo je kroz program vaučera, odnosno, edukacija je za njih bila u potpunosti besplatna.

Interes za programe obrazovanja putem vaučera u Algebri je bio iznimno visok, istaknuo je Igor Kundić, član Uprave Algebre, dodajući da su prikupili više od 12 tisuća prijava u protekle dvije godine.

– Program ocjenjujemo odličnim te smatramo da on doista može učiniti razliku u povećanju broja IKT profesionalaca u zemlji, kako kroz prekvalifikaciju tako i kroz stvaranje novih stručnjaka. Naime, trenutni broj od oko 64 tisuća IKT stručnjaka nije dovoljan za ostvarivanje svih ciljeva iz Strategije Digitalne Hrvatske do 2032. godine, zato je ključno nastaviti s ulaganjima kroz sredstva dostupna putem fondova EU – rekao je Kundić.

Odraslim osobama vaučeri mogu pomoći u stjecanju dodatnih vještina koje će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada ili im pomoći da se prekvalificiraju i time nastave svoj karijerni put u nekom novom zanimanju. Anketa je pokazala da su programe obrazovanja većinom upisivale zaposlene osobe (čak 71,7 posto), bilo da rade na poslovima povezanim s odslušanim programom ili da su zaposleni u drugom području/sektoru. Njih čak 90,5 posto smatra da je program u potpunosti pokrio zahtjeve tržišta rada, a 63,6 posto smatra da im je završeni program relativno puno ili značajno utjecao na razvoj ili promjenu karijere.

Za 82,6 posto polaznika praktični rad se pokazao najboljom metodom učenja i praćenja nastave, što potvrđuje i Antonela, diplomirana grafičarka koja se odlučila prekvalificirati u smjeru programerke korisničkog sučelja ili engleski – frontend developerku.

– Najkorisnije mi je bilo to što sam nadopunila svoje osnovno znanje kroz praktične primjere gdje sam mogla vidjeti kako bi neke stvari funkcionirale u stvarnom životu. Budući da sam pohađala obrazovanje za Frontend developerku gdje je sama tematika i struka vrlo opširna i zahtjevna za naučiti, u najmanju ruku je bilo izazovno. Program mi je dao dobar vjetar u leđa i podigao mi je samopouzdanje koje mi je nedostajalo da se odvažim za promjenu karijere. Intenzitet programa je bio visok, uz posao je bilo jako teško, no sa velikom dozom motivacije i organizacije, uspjela sam. Dva mjeseca nakon završnog ispita sam dobila priliku i svoj prvi posao u jednoj maloj IT firmi, za sada kao praktikant, no bitno je započeti – rekla je Antonela.

Kao najveću prednost programa školovanja Fran ističe komunikaciju između predavača i polaznika.

– Edukacija koju sam završio ispunila je moja očekivanja. Posebno korisna mi je bila komunikacija s predavačem, koja je bila kvalitetna unatoč tome što sam nastavu pohađao online. Program sam preporučio kolegama te ga želim preporučiti i ostalima. Meni se pokazao kao savršena odskočna daska u svijet IT-ja te me motivirao da uz nastavu radim i samostalno. Nakon predavanja uvijek bismo dobili zadatke za ponavljanje, a ako smo imali problema s rješavanjem zadataka predavač je uvijek bio spreman odgovoriti na svako pitanje – objasnio je Fran koji je prije programa obrazovanja bio nezaposlen, a nakon završetka otvorio je svoj obrt usmjeren na razvoj internetskih stranica.

Moguće je koristiti samo jedan vaučer za obrazovanje financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a sve detalje oko korištenja, kao i sama prijava za neki od programa obrazovanja uključenih u sustav vaučera, odvija se preko stranice HZZ-a, koji je zadužen za njihovu provedbu.