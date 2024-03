Ivan Kopilović: Nismo do kraja sanirali područja od afričke svinjske kuge

Unatoč tome što je afrička svinjska kuga (ASK) nedavno suzbijena u dijelu Slavonije, prema tvrdnjama magistra agronomije Ivana Kopilovića, posao ipak nije napravljen do kraja. Naime, provedena je sanacija gospodarstava nakon eutanazije i ostalih mjera za koje Kopilović kaže da su dobro obavljene uz maksimalan angažman veterinarske struke te ostalih pratećih službi. No mjere koje su poduzete nisu obuhvatile zbrinjavanje stajnjaka (stajskog gnoja), odnosno gnojevke.

– To je ostalo na tim gospodarstvima, pa su i danas potencijalna opasnost za širenje zaraze. Više sam puta upozoravao da je i to trebalo sanirati. Također treba pojačati deratizaciju i dezinsekciju. ASK nije nikakav bauk, previše se diglo medijske buke oko toga, i drugi je imaju i mi moramo s njom živjeti, no treba napraviti biosigurnosne uvjete. Sad idemo u ponovno punjenje objekata svinjama, a nismo uklonili gnojevke. Ujedno se proširila zaraza na divlje svinje i virus cirkulira u prirodi – kaže Kopilović.

Objašnjava da stajski gnoj i gnojevku treba zbrinjavati neškodljivo s gospodarstava na kojima je utvrđena zaraza. Virus afričke svinjske kuge koji je u njima prisutan i dalje je potencijalni izvor širenja zaraze. Zbrinjavanje se treba provesti na poljoprivrednom gospodarstvu kopanjem jama i tretiranjem vapnom ili dezinficijensom te pokrivanjem folijom i zatrpavanjem. Veće količine gnojevke mogu se zbrinjavati predtretmanom sterilizacije autoklav sustavom. Autoklav sustav predstavlja sterilizaciju pomoću visoke temperature i tlaka kojom se uništavaju svi virusi, bakterije i gljivice.

Osim termičke sterilizacije postoji i kemijsko-termički tretman gdje se uz visoku temperaturu koriste najčešće lužine natrijevog i kalijevog hidroksida. S obzirom na to da novi koncept svinjogojstva u Hrvatskoj mora imati preduvjete za opasnost od pojave i širenja afričke svinjske kuge, neophodno je strateško planiranje, sanacije i zbrinjavanja ekstremenata svinja koje su zaražene. Potrebno je, zaključuje Kopilović, pripremiti sustave za predtretman, odnosno, sterilizaciju, kao i neophodnu mehanizaciju za zbrinjavanje stajnjaka na poljoprivrednom gospodarstvu.

Inače, Lider će u jednom od slijedećih brojeva objaviti intervju s tim poljoprivrednim stručnjakom s kojim smo razgovarali o aktualnoj situaciju u poljoprivrednoj proizvodnji u EU i u Hrvatskoj.