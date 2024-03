Josip Srabotnak, Ravitera: Rast bi nam mogao znatno usporiti nedostatak radnika sa specifičnim znanjima

Ove godine Ravitera, tvrtka koja se bavi proizvodnjom peći za keramiku, za ljevaonice i toplinsku obradu metala, obilježava dvadeset pet godina poslovanja. Prije samo desetak godina modele peći proizvodila je od kartona, danas to rade programi za 3D modeliranje, a tehnološki su usavršeni i drugi proizvodni procesi. Raviterini proizvodi mogu se naći na regionalnom i europskom tržištu

Prve peći za keramiku koje je izradio Josip Srabotnak, vlasnik i direktor Ravitere iz Strmca Samoborskog, napravljene su bez računala i programa za 3D modeliranje. Tada mu, 2005., takva tehnologija još nije bila dostupna te se snalazio izrezujući od papira dijelove buduće konstrukcije i spajao ih ljepilom u svojoj kuhinji. Od tada pa do današnjeg izgleda i izvedbe Raviterinih peći za keramiku prošlo je deset godina. Zaokruženi vanjski izgled peći su dobile 2015., nakon čega su sve promjene koje Srabotnak uvodi usmjerene na smanjenje potrošnje električne energije potrebne za rad peći i njihovu bolju funkcionalnost.

Kaže da je na svom razvojnom putu morao naučiti mnogo o pojedinostima koje isprva nisu izgledale važne. Primjerice, vrlo brzo naučio je da je najčešća širina vrata osamdeset centimetara jer u suprotnome kupac ne može peć sa širim vratima postaviti u svoj prostor. Nekoliko godina trebalo mu je da nađe najbolje rješenje za izolaciju kako bi mogao napraviti peć veličine radnog prostora od sedamdeset litara koja se priključuje u šuko-utičnicu koja može izdržati struju jačine šesnaest ampera. Taj model peći i danas je jedan od Raviterinih najprodavanijih, kupuju ga mali proizvođači keramike i hobisti, škole i dječji vrtići.

Pomama za keramikom

Ove godine Ravitera obilježava dvadeset pet godina od osnutka. Sva rješenja u izradi peći plod su njezina razvoja i spoznaja do kojih se došlo tijekom njega. Početna Srabotnakova zamisao bila je da napravi model peći koji se uz manje promjene može primijeniti za razne izvedbe. Danas s pomoću računalnog 3D modela vrlo lako prikupi potrebnu izvedbenu dokumentaciju za peći, pa je tako Ravitera standardizirala 30-ak modela koje u kratkom vremenu može prilagoditi zahtjevima kupca.

– Naše peći upotrebljavaju se u keramici i staklarstvu za puhanje stakla, za izradu ukrasnih keramičkih i staklenih predmeta, tanjura, šalica, zdjela, lonaca, posuda za kuhanje te posluživanje; za vrata i prozore, vitraje. U metalskoj djelatnosti rabe se za toplinsku obradu metala sa zaštitnom atmosferom i bez nje; u ljevaonicama aluminija, bakra i bronce te laboratorijskim ispitivanjima. Važan su dio našeg poslovanja i rezervni dijelovi, održavanje industrijskih peći te prodaja izolacijskih materijala za visoke temperature. Posljednjih nekoliko godina najtraženije su naše peći za pečenje keramike, gline i glazure za izradu keramičkih predmeta, posebno za najviše temperature, do 1300 °C. Izrada glinenih predmeta postala je vrlo popularna, posebno kvalitetnijih uporabnih predmeta koji se peku na visokim temperaturama. Keramika je kao oblik razonode, hobija ili zabave postala tražena najviše zbog načina života i razvoja tehnike. Danas ljudi obavljaju posao sjedeći za računalom i nakon toga treba im nešto što mogu raditi rukama. Do sada smo opremili mnogo malih radionica te savjetima pomogli mnogim keramičarima koji uspješno izrađuju i proizvode predmete od gline – rekao je Srabotnak.

Ušteda energije

Ponudu redovito širi novim proizvodima i materijalima, posebno različitim vrstama gline za modeliranje i glazure za keramiku. Ove godine dovest će na hrvatsko tržište dva nova dobavljača gline iz Španjolske iako već sada u ponudi Ravitera ima više od trideset različitih vrsta gline i više od 350 modela peći za keramiku, što do kraja godine namjerava dodatno povećati. Srabotnak vjeruje da Ravitera sigurno ima najveću ponudu peći u Hrvatskoj. – Redovito posjećujemo sajmove u Europi na kojima se upoznajemo s novim dostignućima i proizvodima. Današnji trendovi za industrijske peći usmjereni su na uštedu energije te povezivanje peći s računalima i pametnim telefonima. Bez obzira na to što su industrijske, peći moraju biti dobro izolirane, pa i dalje postoji mogućnost za napredak. Potkraj prošle godine upoznali smo proizvođača čija izolacijska opeka ima upola manju masu od većine onih dostupnih na tržištu u toj klasi. Tako je potrebno manje energije za zagrijavanje peći i hlađenje je brže. Na hrvatsko tržište upravo stavljamo peći za keramiku u koje je ugrađena ta vrsta opeke. Peć koja je prije imala osamdeset kilograma sad će imati šezdesetak. Izgleda jednostavno, ali objedinjuje metalnu konstrukciju, toplinsku izolaciju, grijače i upravljačku elektroniku u funkcionalnu cjelinu sigurnu za korisnika i okolinu. Temperature u našim pećima najčešće su do 1300 °C, ali za neke projekte i do 1750°C – objasnio je Srabotnak.

Suradnja sa Slovencima

Nekoliko godina prije nego što je 1999. osnovao Raviteru​, Srabotnak je počeo kontaktirati i surađivati s Bosiom iz Slovenije, koji se bavio industrijskim pećima. Bosio je, naime, odlučio početi širiti matičnu tvrtku na tržište Hrvatske i zemalja bivše države jer je bio jedan od vodećih proizvođača industrijskih peći na ovim prostorima. Srabotnaku se projekt učinio zanimljivim te se okrenuo hrvatskom tržištu, posebno industrijskim pećima za visoke temperature od 500°C do 1750°C, rezervne dijelove i servis, izolacijske materijale i tehničke tekstile za visoke temperature.

– Početak je kao i kod ostalih bio mali ured od desetak četvornih metara s jednim zaposlenim i računalom, malim skladištem od trideset kvadrata. Bilo je mnogo putovanja, kontakata s kupcima, posjeta sajmovima u Hrvatskoj i Europi, stalnog stjecanja novih znanja. Na početku su se industrijske peći proizvodile u Sloveniji, a mi u Hrvatskoj bavili smo se prodajom, servisom i održavanjem, nudili rezervne dijelove i prodavali materijal iz svoje ponude. Velik dio našega tadašnjeg poslovanja bio je usmjeren na željezare, ljevaonice, rafinerije, petrokemiju ili brodogradnju. Oko 2005. počinje se polako razvijati ideja o pokretanju vlastite proizvodnje peći. Jedan od razloga bio je taj što se naš partner u Sloveniji počeo više usmjeravati na velike peći za željezare, što nije bilo dovoljno za normalan rad našeg poduzeća. Mi smo pak počeli dobivati sve više upita za manje peći u industriji keramike, zato smo odlučili napraviti svoj model. Od 2005. do 2010. ugovorili smo i izradili s partnerom neke od najvećih industrijskih peći u Hrvatskoj, koje su i danas u pogonu, i to za Alstom iz Karlovca, Harburg-Freudenberger Belišće te TPK Orometal – nabrojio je Srabotnak.

Glina za modeliranje

Kad je 2007. poslovni prostor postao premalen, Ravitera se preselila u veći iako je ondašnja proizvodnja bila pojedinačna, zato se Srabotnak stalno šali da su prodavali prototipove peći. Danas tvrtka raspolaže s 500-tinjak četvornih metara poslovnih prostora. Uza standardnu ponudu počinje uvoditi i gline za modeliranje. U projektiranju peći za keramiku Srabotnak se koristio znanjem i iskustvom izrade industrijskih peći za metalsku djelatnost, a kad je postao zastupnik za područje Hrvatske i Slovenije njemačkoga srednje velikog proizvođača gline, počeo se upoznavati s izazovima izrade peći za keramiku. Iako danas najviše izrađuje takve peći, nikada nije zapostavio one za ljevaonice i toplinsku obradu metala. Raviterini proizvodi mogu se naći na tržištu Slovenije, BiH, Srbije, Danske, Njemačke, Švedske, Grčke, Ukrajine, Francuske, Ujedinjenoga Kraljevstva, Nizozemske, Rumunjske, UAE-a i Crne Gore. Planira se i jače širenje na susjedstvo.

– Surađujemo s nekoliko proizvođača peći iz EU-a čije proizvode zajedno sa svojima stavljamo na tržište. Vrlo dobro surađujemo s partnerom iz Njemačke koji ima proizvodnju u Češkoj i koji za nas proizvodi peći pod našim brendom. Ponudu smo proširili različitim vrstama gline za modeliranje zato što su nas pri prodaji peći za keramiku kupci pitali zašto u ponudi nemamo njih i glazure za keramiku. Istražujući tržište, uvidjeli smo da se na tržištu nalaze većinom gline i glazure iz Italije, da Hrvatska ima nešto glina, ali da se najviše upotrebljavaju u industriji opeke. Ubrzo smo počeli surađivati s dobavljačem iz Njemačke čiji smo i danas distributer za Hrvatsku i Sloveniju – opisao je Srabotnak.

Poigravanje grijačima

Budući da je Ravitera osnovana kao predstavništvo strane tvrtke, početna sredstva za pokretanje osigurao je strani partner, a kasniji rast i razvoj financiran je vlastitim novcem i dobiti. Srabotnak sada može reći da je riječ o obiteljskoj tvrtki, no na početku nije bilo tako. Supruga Martina mu je zamjenica te vodi administraciju i financije, sin Bruno zadužen je za marketing, a brat Matija vodi proizvodnju, no budući da se radi o maloj tvrtki, svi imaju više obveza u njoj. Proizvodnja je organizirana tako da se usko surađuje s kooperantima zbog smanjenja troškova.

– Od ostalih se razlikujemo po tome što se materijalima koje prodajemo koristimo i u proizvodnji. Također smo jedina tvrtka u Hrvatskoj koja na jednome mjestu za proizvođače keramike nudi strojeve, sirovine, tehnologiju keramike, tehničku potporu, servis i održavanje peći za keramiku. Od zanimljivijih projekata svakako bih izdvojio dva. Prvi je bio za kupca iz Francuske koji je zahtijevao malo odstupanje temperature u korisnom prostoru peći tako da se upotrebljava samo jedan regulacijski krug. Morali smo se poigrati grijačima različite snage koji su bili razmješteni na svih šest strana komore peći. Drugi je projekt bio za kupca iz Hrvatske, peć koja može simulirati porast temperature u požaru kako bi se ispitali građevni materijali. Odabrali smo odgovarajuće grijače koji mogu postići vrlo visoku temperaturu u kratkom vremenu, a izolacija je morala stvarati što manje gubitke – objasnio je Srabotnak.

Najveća prijetnja poslovanju

U koronakrizi dogodio se čak pozitivan preokret jer je Srabotnak ugovorio veće remonte peći za žarenje metalnih konstrukcija, počeo prodavati šamotne proizvode za izradu roštilja i kaljevih peći te je rastao interes za internetsku prodaju, i to baš kad je redizajnirana​ Raviterina stranica Keramica.info. Izrađena je kad je počela vlastita proizvodnja peći kako bi se popularizirala keramika i obuka za rad s glinom. Dosad se najviše ulagalo u opremu i strojeve za rad, ukupno 150.000 eura od zadržane dobiti i kredita. Budući da se strojevi kojima se koristi u proizvodnji ne mogu nabaviti na tržištu, u Raviteri ih moraju prilagoditi.

U 2022. Srabotnak je uprihodio 620.642 eura, a 2021. 476.022 eura, što objašnjava nastavljenim rastom interesa za gline za modeliranje nastalim u koronakrzi. Do 2020. gotovo uopće nije radio s maloprodajnim kupcima, već su se poslovi dogovarali na sajmovima i tijekom posjeta kupaca, što se koronakrizi moralo promijeniti. Lani je ostvario gotovo jednak promet kao 2022., ponajprije zato što je važan projekt sušare za nisku temperaturu iz 2023. produljen u 2024. Ove godine očekuje malo veći rast, što se za sada i ostvaruje.

Rat u Ukrajini Raviteri remeti nabavu vatrostalnih materijala od dobavljača iz Češke, a djelomice i glina za modeliranje koje nabavlja iz Njemačke. U oba slučaja riječ je o šamotnim materijalima koji dijelom dolaze iz Ukrajine, a na sve utječe i visoka cijena plina potrebnoga za obradu. No najvećom prijetnjom poslovanju u Hrvatskoj smatra nalaženje radnika. Trenutačno ima šest zaposlenih. U posljednje dvije godine neki su radnici otišli u mirovinu, mnogi su bili na bolovanju, zbog čega su se neki interni projekte morali zaustaviti. Bude li Ravitera nastavila povećavati promet kao u prethodne dvije godine, sa sadašnjim brojem radnika Srabotnak neće moći pratiti porast posla. Ove godine zato je zaposlen jedan radnik kojeg će morati obučavati od tri do šest mjeseci jer ne postoji škola za radnike koje ta tvrtka treba.