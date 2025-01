Kompanija Carrello INT postala najveći dioničar Tehnike

Carrello INT stekla je novih 9,3 posto dionica Tehnike i sada ukupno ima 24,17 posto vlasničkog udjela u toj građevinskoj kompaniji

Kompanija Carrello INT stekla je novih 9,3 posto dionica Tehnike i sada ukupno ima 24,17 posto vlasničkog udjela u toj građevinskoj kompaniji. Potvrdio nam je to Hrvoje Vasilj, direktor Carrello INT-a, rekavši da je riječ o još jednoj zamjeni dionica, ovaj put s dosadašnjim dioničarima Filipom Filipecom, Ilijom – Ivanom Suškom i Besaletom Mulovićem.

Tom je zamjenom Carello INT od Filipeca preuzeo 3,8 posto dionica Tehnike, od Suška pak 3,23 posto, a od Mulovića 2,27 posto. Zauzvrat, njih trojica dobili su dionice Pevexa, kao što su prije nekoliko dana isto napravili donedavni dioničari Tehnike Bojan Horvačić (imao 10,5 posto dionica) i Boran Poljančić (4,36 posto). Od Horvačića i Poljančića Carrello INT je stekao ukupno 14,87 posto dionica te građevinske kompanije, a s najnovijim transakcijama sada ukupno ima 24,17 posto.

To je korak do obvezujuće ponude, no Vasilj kaže da za sada ne razmišljaju o kupovini novih dionica.

- Nemamo interes postati većinski vlasnik jer imamo sasvim druge planove. Naime, preko drugih s nama povezanim kompanijama planiramo graditi stambene i poslovne objekte, a kako te kompanije imaju u svom vlasništvu zemljišta, tražili smo neku građevinsku kompaniju koja bi mogla realizirati naše projekte – rekao je Vasilj.

Na pitanje zašto je to bilo potrebno s obzirom da se mogu inače angažirati građevinske kompanije za projekte, Vasilj je odgovorio da je problem što ih zapravo nema dovoljno i pitanje je koliko bi ih morali čekati, zbog čega bi mogli i njihovi projekti kasniti.

- Zato smo odlučili uložiti u građevinsku kompaniju s kojom bismo lakše realizirati svoje građevinske projekte i zaključili smo da je Tehnika jako dobra prilika. Doduše, u predstečajnom je postupku, ali smatramo da se može izvući. To je zapravo dobra prilika i za nas i za Tehniku jer ćemo njezinim angažmanom na našim projektima mi dobiti na bržoj i sigurnoj realizaciji, a s druge strane, finansiranjem tih projekata dobro će doći Tehnici da se izvuče iz situacije u kojoj se nalazi – kaže Vasilj.

Pregovori s novim članom uprave

Dodao je da im je za sada dovoljan vlasnički paket koji je Carrello INT stekao jer će ipak, sada kao najveći suvlasnik, imati priliku usmjeravati poslovanje Tehnike.

Inače, Carello INT je tvrtka neizravno povezana s nekadašnjim prvim čovjekom Pevexa Juricom Lovrinčevićem. U vlasničkoj strukturi navedene se četiri osobe: Suzana Lovrinčević, supruga Jurice Lovrinčevića, njegova sestra Ivana Bračun, šogor Nenad Bračun te Hrvoje Vasilj, zagrebački poduzetnik povezan s još nekoliko tvrtki kao direktor ili prokurist.

Vasilj je potvrdio da za sada neće biti promjena u Upravi Tehnike, što nam je prije dva dana rekao i sam Bojan Horvačić, predsjednik Uprave, unatoč tome što je svoje dionice zamijenio Pevexovim.

- Razgovarali smo s predsjednikom i članovima Uprave, riječ je o dosta sposobnim menadžerima koji su uložili maksimalan napor da održe poslovanje Tehnike i u tome su uspjeli. Nastavit ćemo suradnju s njima, s tim što ćemo pojačati Upravu i srednji menadžment jer mislimo da kadrovski tu kompaniju moramo osvježiti – rekao je Vasilj.

Na pitanje znači li to da će imenovati novog čelnog čovjeka Tehnike, Vasilj je odgovorio da o tome s Horvačićem i članovima Uprave Tomislavom Bronićem i Mariom Rendulićem još nisu razgovarali, ali će sigurno biti imenovan još jedan član Uprave. No ne isključuje ni mogućnost da novi menadžer bude predsjednik, a Horvačić član Uprave. Vasilj je također potvrdio da su pregovori za novog člana Uprave Tehnike pri kraju, a riječ je o ‘dokazanom menadžeru u građevinskom sektoru‘, no nije želio otkriti njegovo ime.