London je ‘gateway‘ za globalno tržište, a Brexit nije jako negativno utjecao na poslovanje u UK-u

Britansko tržište, ponajviše njegovo središte u Londonu, svojevrstan su ‘gateway‘ za izlazak na globalno tržište, što je prilika koju hrvatske tvrtke još uvijek nedovoljno koriste, čak i nakon Brexita koji, začudo, nije jako negativno utjecao na poslovanje domaćih tvrtki u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zaključak je to današnje panel-rasprave u sklopu konferencije ‘Kako poslovati u Velikoj Britaniji?‘ u organizaciji Udruge hrvatskih britanskih profesionalaca (ACBP) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Irena Weber, direktorica HUP-a, iznijela je da je Hrvatska u međutrgovinskim odnosima s UK-om u suficitu od 110 milijuna eura – Hrvatska je u 2023. godini u Ujedinjeno Kraljevstvo izvezla robu u vrijednosti od 248 milijuna eura, a uvezla 137 milijuna eura.

Da ti podaci o trgovinskoj razmjeni nisu loši komentirao je Marko Jurčić, direktor međunarodnih odnosa u HUP-u, no napomenuo je da je potencijal daleko veći, ne samo prema UK-u, nego i prema državama Europske unije.

– Najčešće vidimo primjere individualnih uspjeha, ali trebaju nam poslovni subjekti koji surađuju, jer potencijali su ogromni – rekao je Jurčić.

Također, Ujedinjeno Kraljevstvo četvrto je najveće emitivno tržište u turizmu, a britanskih gostiju iz godine u godinu u Hrvatskoj je sve više. Ipak, kako je istaknuo Jurčić, iako nas Britanci vole kao turističku destinaciju, međusobne odnose trebamo podići na višu razinu jer britansko tržište s Brexitom nije izgubilo svoj potencijal i ‘to naše organizacije trebaju iskoristiti‘. Kao razloge širenja hrvatskih tvrtki na tržište Ujedinjenog Kraljevstva naveo je mnogobrojne mogućnosti koje ta zemlja nudi, inovacijsko okruženje, a istaknuo je da je to danas ‘gateway‘ prema globalnom tržištu, što američkom, što tržištu zemalja Commonwealtha.

Svi žele u London

Jedna od hrvatskih softverskih tvrtki koja radi na britanskom tržištu je i Q Agency, čiji je direktor Filip Ljubić na panelu opisao kako ulazak na to tržište nije bio nimalo lak.

– Tri godine ‘lupali smo glavom kroz zid‘. Očekivali smo da je to tržište na kojemu manjka developera i da ćemo puno lakše doći do tamo, ali to je tržište za koje svi misle da će biti lako. Indija, Pakistan, Bugarska, Rumunjska – svi šalju mailove u London – komentirao je direktor Q-a, kojima su neki od britanskih klijenata poznati mediji The Times i The Sun.

Infobip je, primjerice, prvo osvajao tržišta u nastajanju, a zatim su otišli u ‘teže bitke‘, objasnio je Boris Pogačnik, potpredsjednik za poslovni razvoj u Infobipu.

– Iz UK-a se lakše širiti nego iz Vodnjana ili Zagreba jer imate podršku institucija i kvalificirane ljude. To je bio prvi logičan korak u internacionalizaciji našeg biznisa – rekao je Pogačnik.

Što se tiče otvaranja ureda u UK-u, sama registracija društva nije ni skupa ni komplicirana ni dugotrajna, rekao je Luka Dorotić, partner u Odvjetničkom društvu Čolić & Dorotić, ali pravi je izazov usklađivanje s regulatornim procesima, za što Dorotić svima preporučuje angažiranje pravnog savjetnika. S Brexitom su se aktualizirala pitanja radnih dozvola, što je utjecalo na naše radnike u Ujedinjenom Kraljevstvu i obrnuto.

– Ovisno o tome što želite raditi i koje kvalifikacije imate, morate odabrati jednu od viza koje su na raspolaganju. Ako se želite zaposliti u UK-u, postoji viza za kvalificirane radnike, a proces za izdavanje te vize traje tri do četiri tjedna. U drugim situacijama možete imate inovativni novi biznis koji ćete prezentirati u UK-u, koji mora biti nov, skalabilan, mora ga odobriti nadležno tijelo, i morate ispuniti uvjete za dobivanje takve vize. Ili možete biti prepoznat u polju znanosti, umjetnosti ili IT-ja što će vam ponovno odobriti nadležno tijelo. Važno je istaknuti da vam neka od tih viza omogućava i samozapošljavanje – objasnio je Dorotić.

Rosa Rogina, direktorica London Festival of Architecture, opisala je da je radno okruženje u Ujedinjenom Kraljevstvu vrlo fleksibilno, na što je uvelike utjecala pandemija. Ona, primjerice, četiri dana u tjednu radi na festivalu, dok još dva dana u tjednu radi na fakultetu. Također, u UK-u se često radi od doma, ljudi nerijetko rade na dva mjesta, popularni su cowoking prostori, a mnoge kompanije već prakticiraju četverodnevni radni tjedan.

Da je svijet danas ‘manji‘ nego što je bio prije razdoblja pandemije potvrdio je i Pogačnik, opisujući kako je Infobip 2020. godine tražeći investicije od velikih međunarodnih fondova koji su imali podružnicu u Londonu na kraju investiciju dobio od njujorškog fonda rizičnog kapitala One Equity Partners.

Uspjeh unatoč Brexitu

Tena Kovačević Janko, specijalistica ginekologije i opstetricije, otišla je u London po znanje, s misijom da će se jednog dana s tim znanjem vratiti u Hrvatsku, što se prije dvije godine i dogodilo kada se vratila u Poreč, pokrenula privatnu ordinaciju i osnovala obitelj. Na panelu je navela što sve od Britanaca možemo naučiti.

– Naučila sam da neovisno o tome koliko godina imate, kada dođete tamo – junior ste. Učite od kolega koji su to prošli prije vas, a oni svi nesebično to znanje dijele jer moraju ostvariti sebe kroz svog učenika - to je njihova kultura prijenosa znanja. Također, kroz vrijeme naučite da prenesete činjenice bez involviranja emocija – rekla je Kovačević Janko, koja je za London ‘uhvatila zanji vlak‘ i otišla na specijalizaciju 2019. godine uoči Brexita, nakon kojega je drugim kolegama bilo puno teže otići u UK.

S profesorske strane, Rogina je istaknula da se na britanskim fakultetima događa negativan trend – sve je manje europskih studenata, a sve je više studenata s drugih krajeva svijeta. Zato smatra da bi kompanije trebale promisliti o načinima kako poticati naše studente na edukaciju u Londonu, jer bi bilo šteta izgubiti ovakva iskustva i znanja poput Teninog, s kojima se onda može doći nazad u Hrvatsku.

Činjenica je, naime, da je Brexit utjecao na zakonodavstvo i migracijske politike, napomenuo je Dorotić, no čak ni to nije jako negativno utjecalo na poslovanje hrvatskih tvrtki u UK-u.

– Otežana je sloboda kretanja i određeni aspekti su usporeni i otežani, ali od klijenata dobivamo pozitivne povratne informacije jer unatoč svim preprekama, administrativnog opterećenja je manje, a Ujedinjeno Kraljevstvo poticajno je i lakše okruženje za boravak i rad – rekao je Dorotić.