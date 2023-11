Mauro Lukić (Tvornica dobre hrane): Jedini hrvatski proizvođač ‘suhača‘ za kućne ljubimce dobio novu priliku

Nakon što je pred nešto više od godinu dana dobio novu priliku za razvoj, jedini domaći proizvođač ekstrudirane hrane za kućne ljubimce upravo ovih dana kreće u kampanju s novim brendom Voli Voli, a osim pasa, nove ‘suhače‘ ovih dana dobivaju i mačke. Radi se o društvu Tvornica dobre hrane iz Virovitice koja je lani dobila nove vlasnike, a time i priliku da iskoristi puni potencijal zahtjevnog tržišta, uz značajna ulaganja u pogone koja su u tijeku. Uz modernizaciju i digitalizaciju poslovanja s širenjem asortimana, plan je postići kontrolirani rast tržišta i širenje izvoza, s realnom projekcijom povrata investicije od oko pet godina, otkriva nam Mauro Lukić, direktor te suvlasnik Tvornice dobre hrane. Za početak, morao nam je pojasniti kako se on, pravnik koji je godinama u legal complianceu našao u proizvodnji, i to baš hrane za životinje.

– Naizgled nespojivo, no istina je da me proizvodnja oduvijek zanimala, ulaganje u ovakvu tvornicu bila je prilika da da se krene u tom smjeru. Moja struka jako mi pomaže da se projekt što bolje postavi na zdrave temelje i razvija dalje. Moram naglasiti kako je odluci o ulaganju pridonijela i velika ljubav prema psima...Sama projektna ideja je dobra, no prethodni vlasnici su imali nekoliko prepreka koje su ih na kraju demotivirale da nastave s razvojem i ulaganjem – kaže Lukić, koji je inače javnosti poznat kao bivši direktor košarkaškog kluba Cibona, Tvornicu dobre hrane preuzeo je od Marka Škrablina, IT-evca koji je s razvojem projekta krenuo još 2012. godine.

Bio je to pionirski pothvat, hrana se s naglaskom na lokalne dobavljače i visoku kvalitetu razvijala uz pomoć stručnjaka s hrvatskih fakulteta, te se testirala na ljubimcima uz odlične rezultate.

Lukić se u ovom poslu udružio s Ivanom Antom Nikolićem i Stjepanom Dikanovićem, a kako mu je Dikanović punac, može se reći da je ovo sad obiteljski biznis.

Tvornica dobre hrane izgrađena je u poduzetničkoj zoni grada Virovitice, a prethodni investitor lokaciju je odabrao najvećim dijelom zbog dostupnosti domaće sirovine najviše kvalitete. Pogon se prostire na oko 4000 četvornih metara i ima kapacitet proizvodnje od 1,6 tone po satu, i time spada u boutique tvornicu ektrudirane hrane (kapacitet većih tvornica je od 3-5 tona na sat). Ukupna imovina trenutno vrijedi oko 3,5 milijuna eura, a novi vlasnici dosad su uložili oko milijun eura u projekt. To je tek početak.

– Da bismo dostigli pun potencijal tvornice i razvili posao potrebna su ulaganja u sve segmente poslovanja, od tehnologije do prodaje, plasmana do marketinga. Prijavili smo se na EU tender za digitalizaciju poslovanja te čekamo vaučer za ta sredstva kako bismo mogli razviti novi interaktivni web shop za Voli Voli proizvode. U javnost smo prošlog tjedna krenuli i s viješću o rebrandingu, te time pojačali ulaganja u marketing – kaže Lukić.

Kako bi njihovi proizvodi bili prepoznatljivi na tržištu te nosili naziv koji će biti ne samo vidljiviji nego i prilagođen izvoznoj strategiji, brend je promijenio naziv iz pomalo nejasnog TDH u brend ‘Voli Voli‘. Cijeli rebranding, od novog imena do dizajna novih pakiranja, potpisuje zagrebačka branding agencija Fabular. Imenom ‘Voli Voli‘ želja je komunicirati dvosmjernu ljubav ljubimaca i njihovih vlasnika, zbog čega su inspiracija za ime brenda bile stvarne priče vlasnika ljubimaca, s fokusom na ideji da ljubimcima uzvraćamo ljubav visokovrijednom hranom.

– ‘Voli Voli‘ simbolizira želju da svojim ljubimcima pružimo samo najbolje, kao i našu ljubav prema njima koja se ne iskazuje samo svakodnevnom pažnjom, brigom ili šetnjama, već, što je možda najbitnije, visokovrijednom hranom. Vjerujemo da kroz uravnoteženu prehranu, kontroliranu recepturu osmišljenu od strane stručnjaka, te zdrave i domaće namirnice, ljubimcima možemo pružiti potrebne hranjive tvari kako bismo zajedno uživali u svakodnevnim radostima. Naša hrana nosi novo ime, ali istu kvalitetu i posvećenost – opisuje nam Mauro Lukić ideju novog imidža društva i brenda.

Naime, kako pojašnjava za Lider, u procesu proizvodnje stavlja se naglasak na kvalitetu namirnica i sastav hrane koja služi kao izvor esencijalnih masnih kiselina, minerala, vlakana, vitamina te čak 70 posto mesnih proteina, bez umjetnih bojila i aroma. Mesni proteini najvažnije su gradivne tvari za cijeli organizam ljubimca, a posebno za mišiće, te su vrlo važni za optimalan rast i razvoj. I baš zato su odlučili da njihova hrana prednjači po udjelu mesnih proteina. Rezultat su zadovoljni, zdravi ljubimci puni energije.

Cijelu poduzetničku priču pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.