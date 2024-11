Uzlet animalnog tržišta: Ne štedi se na kućnim ljubimcima

Domaće tržište hrane za kućne ljubimce raste na godišnjoj razini od pet do dvadeset posto, ovisno o tome je li riječ o suhoj, mokroj ili sirovoj hrani, a i vrsti životinja. Rastu sve kategorije. Među onima kojima dobro ide i malobrojni su hrvatski proizvođači, koji se uspješno nose sa stranim distributerima

Iako su nakon pandemije koronavirusa i uvođenja eura u Hrvatskoj porasle cijene hrane za kućne ljubimce, vlasnici ljubimaca ne štede. Hrvatsko tržište hrane za kućne ljubimce raste od pet do 20 posto na godišnjoj razini, ovisno o kojoj je vrsti hrane riječ. Nismo uspjeli doznati koliko je u Hrvatskoj registrirano kućnih ljubimaca jer Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede nije odgovorila na novinarski upit, no prema objavljenim procjenama udruge Prijatelji životinja u Hrvatskoj je oko petsto tisuća pasa.

Sve njih, a prema neslužbenim je podacima približno toliko i mačaka, treba nahraniti. Za što bolju poziciju na domaćem tržištu hrane za kućne ljubimce bore se malobrojni i uspješni domaći proizvođači te strani distributeri. I svi su oni zadovoljni.

Domaće sirovine

Da hrvatsko tržište hrane za kućne ljubimce ima potencijala za daljnji rast pokazuje i najava ukrajinske grupacije MHP da bi 2026. trebala početi raditi njezina nova tvornica za proizvodnju mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj. O početku gradnje te tvornice u blizini Zagreba kao i drugim investicijama te grupacije koja u svom vlasništvu već ima slovensku tvrtku Perutnina Ptuj, u Hrvatskoj Perutninu Ptuj-Pipo i tvrtku Toni, njezin je osnivač i glavni izvršni direktor Jurij Kosiuk izvijestio i premijera u kolovozu na sastanku u Banskim dvorima.

– Tržište hrane za kuće ljubimce raste permanentno od 2019. Od 2019. do 2023. raslo je četiri posto, a 5,3 posto 2023. Proizvodnja i prodaja rastu iz mjeseca u mjesec te se želimo nametnuti kao vodeći brend hrane za pse i mačke na domaćem tržištu – ističe Mauro Lukić, izvršni direktor i suvlasnik Tvornice dobre hrane.

Tvornica dobre hrane prva je hrvatska tvornica suhe hrane za kućne ljubimce, koja postoji od 2012., a koju je Lukić preuzeo zajedno s partnerima potkraj 2022. godine. Prošle godine proveli su operativno i funkcionalno restrukturiranje tako da Tvornica dobre hrane od početka 2024. posluje pod novim brendom Voli Voli. Proizvodi ekstrudiranu suhu hranu za pse i mačke, a proizvodni pogon omogućuje i proizvodnju hrane za ribe i glodavce, ali, prema Lukićevim riječima, trenutačna strategija je proizvodnja hrane samo za pse i mačke. Sirovine koje upotrebljavaju za proizvodnju hrane za kućne ljubimce dolaze s lokalnih polja i farmi, a receptura je u potpunosti prirodna i razvijena u suradnji sa znanstvenom zajednicom. U njihovoj hrani za kućne ljubimce nema umjetnih bojila i aroma.

Najprodavaniji artikl u Hrvatskoj

Lukić naglašava da stalno razvijaju nove proizvode te očekuju da će do kraja ove godine prodati od 85 do 90 posto proizvodnih kapaciteta. Proizvodi Voli Voli nalaze se u većini trgovačkih lanaca u Hrvatskoj te u inozemstvu. Osim u Hrvatskoj, hranu za pse i mačke prodaju u Grčkoj, Rumunjskoj, Francuskoj, Italiji, a trenutačno pregovaraju za tržište Poljske, Češke, Latvije, Estonije i Slovačke.

– Potvrda je našeg rada to što je hrana za pse Voli Voli love for all mix piletina i govedina najprodavaniji artikl u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2024. u kategoriji 10-kilogramskih pakiranja – navodi Lukić.

Voli Voli razvio je tri edicije proizvoda koji označavaju različitu kvalitetu hrane: Voli Voli Love for all – economic, Voli Voli Everyday love – economic plus te Voli Voli Extra special love – premium.

– Trenutačni godišnji kapacitet proizvodnje je 11.000 tona, ali radimo na povećanju kapaciteta stalnim unaprjeđenjem proizvodnog pogona. Naš je pogon trenutačno poluautomatiziran, tendencija je da bude u cijelosti automatiziran, u njega pomalo uvodimo industriju 4.0, a svi naši hardveri povezani su modernim softverom zbog smanjenja manualnoga ljudskog rada i potencijalnih pogrešaka u proizvodnom ciklusu – nabraja Lukić.

Dodaje da su im kao jedinom proizvođaču suhe hrane za kuće ljubimce u Hrvatskoj konkurencija samo strani ponuđači. No ne boje se konkurencije ni izazova.

– Vjerujemo u svoj tim i u kvalitetu svog proizvoda. Učimo, razvijamo se i rastemo postupno – poručuje Lukić i izdvaja da su za rebrendiranje osvojili nekoliko prestižnih globalnih nagrada.

Dobitnici su nagrade ‘Red Dot‘ u kategoriji ‘Brands & Communication Design‘ za brendiranje i dizajn, nagrade ‘Rebran 100®‘ za najbolje rebrandiranje te su u finalu ovogodišnjeg natjecanja ‘Pentawards‘.

Proizvodni pogoni

Na tržištu sirove hrane za kućne ljubimce, prema riječima Bojana Zebića, voditelja prodaje Von BARF-a, rast je dvoznamenkast.

– U našem segmentu sirove hrane za pse Barf (biološki prikladna sirova hrana) rast na godišnjoj razini je 20 posto. Von BARF u Hrvatskoj je apsolutni lider te pokriva više od 90 posto legalnog tržišta Barfa. Trenutačno proizvodimo sirovu hranu u dva oblika: kobasice i burgeri te poslastice i sladoled za pse, a do kraja godine pokrenut ćemo i potpuno novi segment proizvodnje, novu liniju lagano kuhanih prirodnih proizvoda za pse – najavljuje Zebić.

Osim na hrvatskom tržištu, hranu za pse prodaju na devet inozemnih tržišta, neka od njih su estonsko, ciparsko, španjolsko, bugarsko…

Prema Zebićevim riječima, trenutačno raspolažu s tri proizvodna pogona u Hrvatskoj, Austriji i Mađarskoj, s kapacitetom većim od dvije tisuće tona na godinu, koji se prema potrebi može povećati. Osim svojeg brenda Von BARF, uskoro će proizvoditi i nekoliko privatnih marki hrane za pse. Jednu upravo počinju proizvoditi za partnera u baltičkim zemljama, a drugu će raditi za veliku multinacionalnu kompaniju. No zasad ne žele govoriti o kojim je partnerima riječ.

– Za razliku od konkurencije imamo široki portfelj proizvoda te nudimo dostavu proizvoda do skladišta partnera bez obzira o kojoj je državi riječ. Generalno su logistika i skladištenje, koji su inače najveći izazovi u prodaji zamrznutih sirovih proizvoda, naša snaga jer imamo kvalitetno razgranatu mrežu skladišta – četiri skladišta u četiri europske države te prijevoz u zamrznutom režimu po cijeloj Europi – navodi Zebić.

Veliki rast

Prema informacijama iz Purine, koja djeluje u okviru kompanije Nestlé Adriatic, tržište hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj snažno raste: vrijednosno više od 10 posto i obujmom više od pet posto, a zanimljivo je da sve kategorije rastu. Taj snažan rast odražava trend povećane potražnje za premium proizvodima hrane za kućne ljubimce na području Europe. Purina bilježi rast iz godine u godinu i to u različitim kategorijama, što potvrđuje da kupci prepoznaju da je njezina hrana za kućne ljubimce visokokvalitetna i znanstveno utemeljena.

– Potražnja za našim proizvodima za kućne ljubimce u Hrvatskoj velika je i bilježi rast. Brendovi kao što su Felix, Friskies, Gourmet i Purina One među tržišnim su liderima kako u kategoriji mokre hrane, tako i u kategoriji suhe hrane. Purina je prisutna u svim maloprodajnim lancima i nastavlja širiti tržišni udio brojnim prodajnim i marketinškim aktivnosti – poručuje Lana Tomičić, NPPC voditeljica za razvoj poslovanja za Hrvatsku, Sloveniju i BiH u Nestléu Adriatic.

Inovacije za bolji život

Purina, opisuje, proizvodi širok raspon proizvoda hrane za mačke i pse, uključujući mokru i suhu hranu te grickalice i poslastice poput proizvoda za zdravlje zubi Dentalife i poslastica za aktivne pse i za pomoć pri treningu pasa Adventuros s obzirom na nisku kalorijsku vrijednost proizvoda. Ima proizvode i za različite životne faze, od štenaca i mačića do starijih kućnih ljubimaca, čime se osigurava da kućni ljubimci dobiju potpunu i uravnoteženu prehranu tijekom čitavoga svog života. U njezinu su portfelju u Hrvatskoj i brendovi Felix, Pro Plan, Friskies, Gourmet, Purina One, Darling, Dentalife, Adventuros, Cat Chow i Dog Chow.

– Purina, brend kompanije Nestlé, ima snažnu poziciju na hrvatskom tržištu, posebno u segmentima mokre i suhe hrane zahvaljujući snažnim brendovima, strateškom fokusu na širenje distribucije te ciljanima promotivnim kampanjama. Uz navedeno, Purina je aktivna u zajednici. Partneri smo s Minipolisom, tematskim parkom u Zagrebu u kojem djeca igrajući se mogu učiti o različitim profesijama uključujući brigu o kućnim ljubimcima. Na taj način želimo da djeca od najranije dobi osvijeste zašto je važno biti odgovoran vlasnik kućnog ljubimca. Dodatno, Purina podupire konferenciju ‘Real Dog‘ u organizaciji Udruge Indigo, koja se bavi temama poput odgovornog vlasništva, prehrane, treninga... – navodi Lana Tomičić.

Kaže i da se koriste najmodernijom tehnologijom u proizvodnji hrane za kućne ljubimce, pritom stavljajući na prvo mjesto inovacije i znanstveni pristup. U proizvodnji i razvoju proizvoda kao što su Pro Plan i Purina One, navodi, primjenjuju se spoznaje do kojih se došlo istraživanjima o zdravlju kućnih ljubimaca kako bi se razvili proizvodi za specifične potrebe poput zdravlja probavnog sustava, osjetljive kože i brige o tjelesnoj težini. Sve to, kaže, rade kako bi vlasnicima pomogli poboljšati kvalitetu života kućnih ljubimaca.