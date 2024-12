Milijarde potrošene, rezultati izostali: GM obustavlja Cruise robotaksije

Operacije autonomne vožnje tvrtke Cruise, čini se, bliže se kraju nakon što je njezin glavni investitor, General Motors (GM), objavio kako prestaje s financiranjem

GM, koji od 2016. posjeduje oko 90 posto udjela u Cruiseu, objavio je ovaj tjedan kako prestaje s financiranjem projekta robotaksija. Ovaj potez dolazi nakon teškog razdoblja za Cruise, uključujući incident u listopadu 2023. kada je jedan od njihovih autonomnih automobila pregazio ženu u San Franciscu, nakon što ju je u njegovu putanju gurnuo automobil s ljudskim vozačem. Incident je doveo do toga da su kalifornijski regulatori suspendirali Cruiseovu licencu za testiranje autonomnih vozila na cestama te savezne države, što je tvrtku natjeralo na obustavu operacija i u drugim područjima. Međutim, u svibnju 2024. tvrtka je ponovno pokrenula ograničeno testiranje u Arizoni. Također, odluku je olakšala i činjenica da Cruise bilježi višegodišnje financijske gubitke. Prema riječima izvršne direktorice GM-a Mary Barre, kompanija je do sada u Cruise uložila oko 10 milijardi dolara, dok je samo u 2023. godini podružnica zabilježila gubitak od 3,48 milijardi dolara. Unatoč ambicioznim ciljevima, robotaksi usluga nije uspjela postići održiv poslovni model.

Skup posao

Iz General Motorsa su dodali i kako ‘više neće financirati razvoj Cruiseovih robotaksija zbog znatnog vremena i resursa potrebnih za širenje poslovanja, uz sve konkurentnije tržište robotaksija.‘ Tvrtka planira spojiti tehničke timove Cruisea i GM-a u jedinstvenu jedinicu koja će se usmjeriti na razvoj autonomnih automobila za osobnu upotrebu.

- GM je predan isporuci najboljeg vozačkog iskustva svojim kupcima na discipliniran i kapitalno učinkovit način. Cruise je bio rani inovator u području autonomije, a dublja integracija naših timova, u kombinaciji sa snažnim GM-ovim brendovima, opsegom i proizvodnim kapacitetima, pomoći će u ostvarivanju naše vizije budućnosti prijevoza - izjavila je Barra.

Dave Richardson, viši potpredsjednik za inženjering softvera i usluga u GM-u, dodao je kako je tvrtka ‘u potpunosti predana autonomnoj vožnji te uzbuđena što će svojim korisnicima donijeti njezine prednosti — poput poboljšane sigurnosti, boljeg protoka prometa, povećane dostupnosti i smanjenja stresa za vozače‘.

Cruise još nije javno komentirao GM-ovu odluku o prekidu financiranja niti kako će to utjecati na njihovo autonomno testiranje u bliskoj budućnosti. Tvrtka trenutačno ima autonomna vozila na cestama u Teksasu i Arizoni, no GM-ova odluka vjerojatno će dovesti do obustave svih tih operacija.

Odluka GM-a naglašava izazove s kojima se suočava industrija robotaksija, koja trenutačno obuhvaća uglavnom pilot-projekte. Sličan potez napravio je i Ford 2022. godine, kada je prestao financirati stručnjake za autonomna vozila iz tvrtke Argo. Waymo, koji podupire Alphabet, trenutačno je vodeći u tom području, a svoje robotaksije testira u više gradova, uključujući nedavno najavljeno širenje na Miami.

Vandali i Waymo

No, ni Waymo nije bez problema, i to neočekivanih. Naime, tvrtka u vlasništvu Googleove matične tvrtke Alphabet već godinama testira svoje autonomne robotaksije na ulicama San Francisca, a nedavno je dobila dopuštenje da počne i s naplaćivanjem vožnji. Međutim, Waymo se suočava s problemima o kojima zasigurno nisi ni razmišljali. A problemi su napadi na njihove autonomne taksije. Izvještaji o napadima na Waymo automobile sežu godinama unazad, bilo da se radi o rezanjima guma ili povijesnom kamenovanju ovih robotaksija. No, nedavno je grupa vandala otišla i korak dalje pa je Waymo taksi završio ni manje ni više nego zapaljen.