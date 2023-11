Mladi obrtnici rade na velikim projektima s inozemnim klijentima

Kao djeca sanjali smo o velikim stvarima. Htjeli smo biti glumci, arheolozi, vrhunski sportaši, doktori ili pak modni dizajneri, a danas smo (barem u većini slučajeva) nešto sasvim drugo. Nemojte me krivo shvatiti, nisu to neostvarivi snovi od kojih svi u jednom trenutku dignemo ruke kad shvatimo da nije toliko lako postati kao Leonardo DiCaprio, Indiana Jones ili Luka Modrić.

Interesi se mijenjaju, djeca odrastaju i životne vrijednosti poprimaju neke nove oblike, a samo najhrabriji od nas uspjeli su ostati maštoviti u svijetu koji od nas iz dana u dan traži sve više. U poslovnom svijetu to su definitivno poduzetnici. Ne, to ne znači da oni koji to nisu vrijede manje, dapače, ali je isto tako činjenica da je za poduzetništvo potrebna hrabrost i maštovitost.

Dvije su to osobine koje, po mom mišljenju, pripadaju ponajviše mladim, novopečenim poduzetnicima koji su tek zaronili u more bitnih odluka, teških klijenata, plaćanja doprinosa i ostalih ne toliko privlačnih stvari kada je u pitanju otvaranje vlastitog biznisa. Rađa se nova generacija obrtnika koji više nemaju svoje skromne radnje u ulicama gradića diljem Lijepe naše - oni su ambiciozni, digitalizirani i razmišljaju izvan okvira.

Inozemni klijenti

- Veliku većinu klijenata sam zapravo pronašao na Instagramu. Trenutno brojimo devet stalnih klijenata. Riječ je o stranim klijentima koji imaju sjedišta poduzeća u Švedskoj, SAD-u, Španjolskoj, našoj Hrvatskoj i drugim zemljama. Većinom radimo s nogometnim brendovima i poduzećima. Konkretno, za švedskog klijenta trenutno radimo na razvoju aplikacije za nogometaše na kojoj već sad brojimo preko 100.000 preuzimanja.

U marketinškom smislu zapravo nudimo ‘ključ u ruke‘ za nogometne brendove, ali kako su ljudi u Hrvatskoj prepoznali naš rad, radimo i s klijentima koji su van nogometne industrije. Također, u Bostonu trenutno razvijamo novu agenciju u suradnji s još jednom mladom agencijom i mislim da će to biti pravi potez za nas - rekao je Moran Čerkez, mladi poduzetnik i vlasnik Mixxa, obrta za promidžbu koji već gotovo dvije godine uspješno posluje u obliku marketinške agencije.

Svestranost je ono što ovog mladog obrtnika zaista ističe, s obzirom da se još za vrijeme svoje profesionalne nogometne karijere počeo baviti marketingom. Tada je imao samo 17 godina, a danas ima samo 22. Pokrenuo je, kaže, svoju prvu Instagram stranicu na kojoj je objavljivao nogometni sadržaj koji su mu, ni više ni manje, slali igrači iz Afrike!

Stranica je brzo rasla i Čerkez je dobio ogromnu podršku na društvenim mrežama, pa se bacio na razmišljanje. Zašto od ovoga ne bi napravio biznis? Ipak, stvari su morale pričekati, jer je taman krenuo studirati na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u koji se, kako kaže, jako razočarao. Trebalo mu je nešto konkretno, nešto što će raditi sa svrhom.

- Uz marketinšku agenciju pokrenuo sam s prijateljima merch koji prati filozofiju našeg brenda ‘Infinite Ballers‘. Ta priča pokrenuta je iz razloga kako bi se mladim nogometašima pružala adekvatna potpora na terenu, a i van njega. Ivan Blaškić i Andres Ruiz puno su mi pomogli i dali mi otvorene ruke da doprinosim razvoju Ballersa gdje sam zapravo još učio o poslovanju i rješavanju prvih izazova. Neizmjerno sam im zahvalan na podršci i odnosu koji me motivirao da krenem u pravom smjeru - objasnio je Čerkez.

Vođenje društvenih mreža za chartere

S druge strane, mlada Puljanka Luana Buić za obrtništvo se odlučila zbog sličnih razloga. Kao i mnogi poduzetnici, htjela je slobodu u radu i posao koji ju ne veže za ured te je zbog toga otvorila TuaStoriju, obrt koji se bavi digitalnim marketingom s fokusom na vođenje društvenih mreža.

- U nešto manje od pola godine koliko smo otvoreni, imali smo klijente iz raznih industrija, ali trenutačno ih je najviše iz područja nautičkog turizma, odnosno većina njih su charteri. Za sada je svaki klijent došao preko preporuke, ali smo usredotočeni na razne konferencije i događanja te društvene mreže ne bi li došli do novih poslova. Trenutno brojimo pet stalnih klijenata kojima vodimo društvene mreže uz fotografiranje i snimanje - objasnila je Buić.

Popularnost obrtništva samo će rasti, smatra, jer novu generaciju zaista nije strah zaplivati u samostalne vode. Obrtništvo se mijenja, a novi svijet koji dolazi sve je više vezan za remote poslove i nove tehnologije. Prilika je danas bezbroj i obrtnici više nisu vezani za jedno mjesto, ali to ne znači da je poduzetništvo postalo laka lova. Baš naprotiv! Svijet se brzo mijenja, a jedan od najvećih izazova je upravo opstanak jer nikada nije bilo teže biti u korak s vremenom i trendovima kojima nema kraja.

- Pošto sam Generacija Z, smatram da mladi obrtnici moje generacije zapravo doprinose svojoj struci kroz tehnološke napretke jer razumijevanje najnovijih tehnologija i praćenje trendova u struci može unaprijediti kvalitetu rada. Zatim, kroz drugačije oblike razmišljanja i nove poglede na rješavanje problema uvelike doprinose svim poduzetnicima. Također, mladi obrtnici uvode uporabu društvenih mreža kao sredstvo promocije svojih usluga i proizvoda dok su prijašnje generacije koristile tradicionalni marketing za promociju - rekla je Buić.

S njom se složio i Čerkez koji, kako sam kaže, svaki dan uči nešto novo ne bi li unaprijedio svoj obrt i automatizirao što više poslovnih procesa.

- Sada otkako je aktualna umjetna inteligencija, puno vremena odvajam na edukaciju o uporabi AI-ja i mogu reći da smo produktivniji gotovo 50 posto više nego bez umjetne inteligencije. Ne samo zato što ona rješava našu svakodnevnu problematiku, nego zato što nas educira o novim stvarima koje možemo primijeniti na izradi rješenja za naše klijente.

Danas, ako nisi u toku sa novitetima u industriji, kasniš i nisi kompetentan. Mi u firmi imamo dogovor da ćemo odvajati dva do tri sata u tjednu za edukaciju o novim stvarima koje možemo implementirati u naše poslovanje - zaključio je Čerkez.