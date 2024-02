Naslijediti obiteljsku tvrtku nije lako, još je teže preuzeti upravljanje obiteljskom grupacijom

Na samim počecima svoga poduzetničkog puta Pavo Zubak znao je čime se želi baviti – automobilima. No teško je prije zamalo pola stoljeća, kad je u svijet biznisa s automobilima krenuo iz obiteljske automehaničarske radionice, mogao pojmiti kojim će se sve poslovima u tom biznisu baviti, od servisiranja, zastupstva i prodaje renomiranih europskih autobrendova do najma i osiguranja vozila. Jedna se promjena nadovezivala na drugu, tržišne okolnosti nudile su prilike za nove podvrste biznisa (a i nove biznise, poput turizma), gasile su se stare tvrtke, mijenjala su im se imena, osnivale su se nove, rebrendirale se... U jednom trenutku pokazala se potreba da se sve to lijepo konsolidira u jedinstvenu poslovnu grupu.

Zubak Grupa jedna je od samo petnaest hrvatskih grupacija koje su stvorene na temeljima obiteljskih tvrtki čiji su osnivači, ili njihovi nasljednici, i dalje jedini ili pretežiti vlasnici, a 2022. ostvarile su konsolidirani prihod veći od sto milijuna eura. Ima, doduše, još izvorno obiteljskih tvrtki s prihodom većim od sto milijuna eura, ali nisu obveznice iskazivanja konsolidiranih rezultata poslovanja, odnosno njihovi osnivači ili imaju samo jednu tvrtku ili više tvrtki u svom vlasništvu nisu organizacijski povezali u grupu.

Razloge zbog kojih su 2018. tvrtke AutoZubak (čija je osnovna djelatnost bila prodaja i održavanje vozila) i Oryx Grupa, koja se bavila s mnogo usluga, spojene u Zubak Grupu, objasnio nam je predsjednik Uprave Ivan Zubak.

– Osim smanjenja administracije, pri stvaranju Grupe očekivali smo veće sinergijske učinke, jaču povezanost i bolje međusobno razumijevanje, prije svega među srednjim i višim menadžmentom, u kojemu je nešto više od stotinu ljudi, što se na kraju i dogodilo – ispričao nam je Zubak dodavši da su izazovi upravljanja velikom grupacijom jednaki kao u upravljanju bilo kojim velikim i kompleksnim sustavom: zadržavanje jasnog fokusa, prioritizacija ključnih aktivnosti, postizanje najbolje razine efikasnosti te angažiranosti odnosno zadovoljstva djelatnika, tehnološke inovacije i slično.

Tu je, napokon, i konačan rezultat. Nakon dvije pandemijske godine, već 2022. Zubak Grupa vratila je konsolidirani prihod na pretpandemijsku razinu, a prošle je godine ostvarila prihod od 180 milijuna eura, odnosno rast od 36 posto. Spajanje se, očito, itekako isplatilo.

Najveća prema prihodima, a u vlasništvu osnivača, jest Orbico grupa Branka Roglića, čija je organizacija sinergijske učinke ujedinjenja svih dvadesetak tvrtki koje posluju na 24 europska tržišta dovela do savršenstva. Za razliku od Pave Zubaka, koji je s vremenom dodavao razne popratne djelatnosti osnovnom biznisu, Roglić se cijelo vrijeme čvrsto držao isključivo distribucije, jedino šireći asortiman i tržišta na koja ga plasira. Kupovao je distributerske tvrtke od Poljske do Bugarske i sve ih ‘utopio‘ u Orbico grupu, čija je krovna tvrtka Orbico d.o.o. Zagreb osnovana još 1997. godine.

Biti nasljednikom od kojega se očekuje da upravljački preuzme ‘običnu‘ obiteljsku kompaniju nije nimalo lako, a preuzeti upravljanje obiteljskom grupacijom još je i teže.

Kako se nasljednici koji su preuzeli čelnu upravljačku poziciju u obiteljskoj grupaciji nose s tom odgovornošću možete pročitati u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera, u kojemu donosimo i popis 15 najvećih grupacija izraslih iz obiteljskih tvrtki.