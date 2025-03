Što učiniti kada djeca ne žele preuzeti obiteljski biznis?

Odluka o prijenosu tvrtke mora biti strateška, bilo da će posao naslijediti član obitelji ili će prevladati pitanje profesionalizacije

Budućnost agencije vidim kao kontinuirani eksperiment. Naša snaga leži u istraživanju novih tehnologija, razumijevanju trendova i stvaranju inovativnih rješenja. Svijet se mijenja brzinom svjetlosti, a mi želimo biti među onima koji te promjene oblikuju. Agencija neće izgledati jednako za pet godina, ali upravo me to uzbuđuje, prilika da redefiniramo sami sebe i ostanemo relevantni u svijetu koji nikada ne miruje. Tako priča Davor Bruketa, jedan od osnivača i suvlasnika agencije za tržišne komunikacije Bruketa&Žinić&Grey. Agencija je već prošla kroz svojevrsnu tranziciju kada su osnivači 2017. godine prodali njezin većinski udio WPP-u. Tom prodajom osigurali su joj stabilnost i globalni kontekst. Premda ulazak WPP-a ne znači da je vlasničko preslagivanje u toj agenciji gotovo, već sada je izvjesno da primjerice Bruketin udjel u tvrtki najvjerojatnije neće ostati u obitelji jer, kako on ističe, njegov sin ‘ima vlastite želje i ambicije‘.

– Ni u jednom trenutku nisam planirao forsirati sina da ode u mom smjeru. Moja jedina želja bila je omogućiti mu slobodu izbora i kvalitetno obrazovanje kako bi bio dobro potkovan za smjerove kojima želi ići – rekao je Bruketa koji će u suradnji s drugim suvlasnicima donijeti odluku o vlasničkoj tranziciji kad bude vrijeme.

Kao i sve ostale odluke, odluka o prijenosu vlasništva ili upravljanja mora biti strateška, bilo da je riječ o tome da će posao naslijediti član obitelji ili će prevladati pitanje profesionalizacije, tumači Manuela Šola, vlasnica i direktorica agencije Komunikacijski laboratorij, koja naglašava da priprema za tranziciju ne počinje pri kraju karijere, već upravo suprotno, na vrhuncu ili početku tog vrhunca.

Prilika za zaposlenike

– Budućnost je potrebno svakodnevno aktivno graditi i kontinuirano raditi na tome da bi se pravodobno uključile sve strane, od vlasnika tvrtke pa do zaposlenika. Gledam na to kao priliku da u dijalogu sa zaposlenicima, partnerima i ostalim ljudima koji me okružuju izgradim jasnu viziju i već danas počnem razvijati strategije koje će omogućiti kontinuitet i rast, na čemu se i temelji put prema tranziciji. Kad govorimo o prepuštanju vođenja tvrtke drugima, to ne mora značiti da je riječ o obiteljskom nasljeđu, već tu ulogu mogu preuzeti i talentirani pojedinci koji najbolje uče iz trenutačnoga poslovnog okružja. Uloga talenata i predanih zaposlenika neprocjenjiva je i svakako se trebaju razmotriti sve opcije kada za to dođe vrijeme – istaknula je Šola te naglasila da pritom vlastito dijete uči da razvija vlastite talente te je potpuno neopterećena time da njezina kći ide njezinim stopama.

Primjeri Brukete te Šole su nažalost iznimke, jer oni od svoje djece prije svega očekuju da slijede svoje snove, neopterećeni time da prate njihove stope. Naime, niz privatnih i poslovnih okolnosti utječe na motivaciju i kapacitet pojedinaca kod druge generacije za preuzimanje obiteljskog biznisa i upravljanje njime. Dio djece nije zainteresiran i odabire neki drugi put. U tzv. demokratskim obiteljima, kao kod naših primjera, to će biti prihvaćeno i bit će im pružena podrška i u razvoju drugih karijernih puteva, ali to nije uvijek slučaj, navodi Mirela Alpeza, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktorica Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća (CEPOR).

– Iznimno uspješan poduzetnik rekao mi je da podupire svoju djecu u odabiru drugih putova u životu, ali da se onda sami moraju snalaziti i ne računati na njegovu pomoć. Mislim da to nije u redu. To što neko dijete smatra da nije osobno zainteresirano ili da nije dobro rješenje za preuzimanje biznisa, znači da pritisak roditelja nije dobar ni za dijete ni za biznis. No to ne znači da tom odlukom dijete prestaje biti dijete poduzetnika. I dalje to dijete očekuje podršku roditelja, kao što bi je očekivalo i trebalo dobiti i dijete čiji roditelj nije poduzetnik. Na taj način roditelji zapravo vrše pritisak na djecu da se uključe u biznis jer će inače ostati bez financijske, ali i emocionalne potpore i na neki način prestati biti jednako vrijedni članovi obitelji – istaknula je Alpeza.

