Pavo Zubak: Nemam problem s tim da ljudi danas traže Ivana, a ne više Pavu

Zubak Grupa primjer je održivog zajedničkog djelovanja osnivača i druge generacije, a upravo je to bio povod za razgovor sa Pavom Zubakom, koji danas obnaša funkciju predsjednika nadzornog odbora i Ivanom Zubakom, predsjednikom uprave s Liderovom urednicom Manuelom Tašler u nastavku Liderove konferencije Budućnost obiteljskih tvrtki.

- Nemam problem s tim da ljudi danas traže Ivana, a ne Pavu - istaknuo je Pavo Zubak, osnivač Zubak grupe i Ivanov otac. Pričao je kako ima troje djece i kako su svi troje bili kroz odrastanje involvirani u rad tvrtke, no smatrao je obveznim djeci usaditi znanje da se mogu razvijati u bilo kojem smjeru hoće, da nije imperativ da karijere nastave u obiteljskom poduzeću. Unatoč tome, Ivan i njegova starija sestra danas su druga generacija u Zubaku, Ivan kao glavni operativac, a njegova sestra na drugoj funkciji, dok je najmlađa kćer ipak krenula drugim stopama i radi kao konzultantica.

- Ništa se kod nas nije podrazumijevalo, ni da djeca moraju nastaviti raditi u obiteljskoj tvrtki, ni da se posao i upravljanje prenosi na sina jer je to tradicija, sve se dogodilo spontano. Kćer je izabrala drugačiju ulogu u Zubaku, a Ivan je tek nakon što je prošao sve krakove poslovanja pokazao želju da nastavi operativu - prisjetio se Pavo Zubak dodavši kako ne voli uspoređivati svoje upravljačke dane s Ivanovim stilom i vođenjem jer su obojica drugačiji.

- Bilo je pokušaja kod starijih djelatnika da nas uspoređuju, čuli smo rečenice ‘kad je to Pavo radio, tog i tog nije bilo‘, no to treba odrezati u startu tada je veća šansa da generacijska tranzicija uspije. Drugačiji smo i to je dobro, ja bih ulagao u ciglu i beton, a on u softver - dodao je Pavo.

Ivan Zubak je istaknuo da je njegov otac uvijek poticao istraživanje drugih interesa i potvrdio da se ne podrazumijeva da se nastavlja s obiteljskim biznisom, no on je u obiteljskom poduzeću proveo brojne dane, radio je tamo kad god je mogao, od 12. godine aktivno, a uostalom, dodao je, živjeli su pokraj salona i servisa i bilo im je jasno kad posao ide dobro, a kad ne.

- Ja bih rekao da sam naslijedio ljubav prema poslu od svog oca i djeda, ali nikad nisam išao za tim da budem Pavo, ja sam Ivan, ja sam svoj - ustvrdio je Ivan te na upit kako se nosi s problemima odgovorio je kako im pristupa pozitivno. Uvijek, kaže, postoji rješenje. Upitan kako je prošla tranzicija odgovorio je kako nije bilo velikih problema jer su ga ljudi upoznali i znali kakav je, obzirom da je tamo radio od djetinjstva i nije bio nepoznat.

‘Pustili je da se izigra‘

Na drugom panelu na konferenciji o sposobnosti donošenja teških odluka i njihovom utjecaju na budućnost tvrtke i obitelji Gordana Gelenčer ugostila je Silviju Repić, osnivačicu Sana delikatesa, Rene Krasnić Velicki, suvlasnicu i direktoricu Zlatarnica Karat te Stefana Ladavca, direktora Korte.

Repić je, premda je i njezin otac uključen u rad tvrtke, osnovala Sana delikatese, pa se našalila da je ona prva generacija, a otac druga.

- Tata se pridružio kompaniji nakon četiri godine i pomogao je svojim uvidima, no tržište hrane se brzo mijenja, a uz to prosječni domaći potrošač je tradicionalan, pa smo kao tvrtka koja je specijalizirana za svježe premium proizvode u ovih 10 godina od osnivanja prošli kroz sve krize i turbulencije, tim više što smo odabrali nišu koja je komplicirana - ispričala je Repić.

Krasnić Velicki je navela kako je kad je započinjala tranzicija u kompaniji koja je dotad bila poznata kao najveća zlatarnica Slavonije i Baranje znala da prilika ima, da se posao može unaprijediti, da kompanija treba uložiti u vlastiti dizajn, vlastitu proizvodnju nakita, u marketing i u nova tržišta, savladali smo i pozlatu, omogućili su ljudima da nose zlato po cijeni srebra i postali brend koji cijela Hrvatska nosi i voli, no roditelji to nisu u početku podržali. Govorili su joj da se od srebra nitko nije obogatio, ali je jesu, naglašava, pratili jer je jedinica pa su je, kaže, ‘pustili da se izigra‘.

- No, vrlo brzo se pokazalo da su moje ideje naišle na plodno tlo i prihodi su počeli rasti pa su me počelu uvažavati ono što ja kao nova generacija donosim - istaknula je Krasnić Velicki dodavši da se njezine odluke više nikad nisu propitkivale.

Ladavac je pak pričao kako je njegova tvrtka počela u garaži njegova djeda, a danas su prisutni na tržištima Ujedinjenih Arapskih Emirata, SAD-a i Europe i Korta je, dodaje, snažan brend s međunarodnom reputacijom.

- Srećom pandemijska kriza nije utjecala na naš biznis, bila je benefit jer su ljudi manje putovali i više ulagali u svoje objekte. Energetskom krizom nismo pogođeni, a ni ratom. Dobro smo posložili poslovanje i danas najviše radimo u Emiratima i SAD-u, u Europi manje pa nam to omogućuje stabilnost - ispričao je Ladavac.