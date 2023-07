Petar Šimić izabran za predsjednika HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika

Na redovnoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika izabrano je novo vodstvo Udruge. Za predsjednika izabran je Petar Šimić, PRIMACOŠPED d.o.o., a dopredsjednici Udruge su Boris Antunović, Tehnoekspert d.o.o., Mira Hajdić, Elekta - C d.o.o., Mario Sekulić, Pinero d.o.o., Igor Škrgatić, Be - On Savjetovanje d.o.o., Manuela Šola, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Davorin Štetner, GP1 d.o.o.

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika najveća je udruga od 30 granskih udruga koje djeluju unutar HUP-a, a mali i srednji poduzetnici čine preko 99% ukupnog broja poduzetnika, zapošljavaju gotovo tri četvrtine svih zaposlenih u poslovnim subjektima i generiraju tri petine ukupnog prihoda. Važnost malog i srednjeg poduzetništva u RH zaslužuje aktivnu udrugu koja će kvalitetno zastupati njihove interese unutar HUP-a, prema javnosti i svim ostalim dionicima, a ujedno raditi i na boljoj međusektorskoj suradnji.

- Zahvalio je na izvanrednoj i profesionalnoj suradnji. Mali i srednji poduzetnici često predstavljaju središte inovacija, poduzetničkog duha i tržišnih promjena. Njihova agilnost i sposobnost brzog prilagođavanja mijenjajućim uvjetima omogućavaju im da budu pokretači gospodarskog rasta. Međutim nužne su promjene u zakonodavstvu koje moraju pružiti mogućnosti za veću konkurentnost i produktivnost poduzeća, ali istovremeno i zaštitu radnika - rekao je dosadašnji predsjednik Igor Škrgatić.

Zahvalivši se na ukazanom povjerenju novoizabrani predsjednik Petar Šimić je istaknuo: ‘Promocija poduzetništva i bolje pozicioniranje poduzetnika je ono na čemu trebamo napraviti značajni iskorak. Kako bi se iskoristio puni potencijal malih i srednjih poduzetnika u hrvatskom gospodarstvu, važno je pružiti im potrebnu podršku. Zalagat ću se za smanjenje administrativnih prepreka, pojednostavljenje regulative i poboljšanje poslovnog okruženja kako bismo olakšali poslovanje poduzetnicima. Što u konačnici ima pozitivan utjecaj na gospodarski rast. Poduzetnike u sljedećem razdoblju čekaju novi izazovi, veliki napori svih angažiranih u HUP-u su usmjereni na izmjene u svim segmentima poslovanja, kako bismo stvorili bolje uvjete za poslodavce i za zaposlenike, te se nadam da ćemo uspjeti napraviti promjene koje svi priželjkujemo. Nastojat ćemo ostvariti bolju suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave.‘