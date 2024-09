Porez na nekretnine: Horizontalni oprost PDV-a bit će novi APN

Neodlučni smo, a možda i nismo. Ova rečenica vjerojatno najbolje opisuje višestruko predomišljanje Vlade u vezi s uvođenjem poreza na nekretnine, toga fantazmagoričnog čudovišta koje će, sudeći po komentarima u javnosti, u jednom danu, poput ciklone Boris, s lica zemlje izbrisati višegodišnju štednju Hrvata u ciglama.

Iako je stidljivo najavljen porez od jednog do deset eura po četvornome metru, Vlada je već reterirala i prije nego što ga je donijela – smanjivši ga na nula do osam eura. A da ta batina manje boli, još je puštena i informacija o mrkvi u obliku povrata pola PDV-a kupcima novogradnje. A povećat će se i osobni odbitak, smanjiti porezne stope...

Ipak, predstavljanje poreznih izmjena odgođeno je do daljnjega, a čini se da se u skladu s bilom javnosti brusi i dugonajavljivana stambena strategija jer će, prema posljednjim informacijama, ona biti gotova tek potkraj ove godine.

Probni baloni

– Budući da porez nije postavljen visoko, teško da će više ljudi staviti svoje nekretnine na tržište i da će to donijeti veće promjene. Naime, ako je cijena kvadrata stana tri tisuće eura, osam eura po četvornome metru zapravo je porezna stopa od 0,26 posto. Veće opterećenje u postotnom iznosu stoga bi moglo biti na jeftinijim nekretninama, primjerice na selu, čak i ako se porez razreže na jedan euro po četvornome metru. S druge strane, bojim se da bi mjera povrata pola PDV-a mogla biti novi APN, ako se na neki način ne ograniči. Postoji mogućnost da takvo što postoji u zakonskom prijedlogu, no to nije izišlo u javnost – rekao je financijski analitičar Marko Bogdan.

Ne znamo zašto bi se favorizirala novogradnja s ‘oprostom‘ pola PDV-a, što je zapravo deset posto vrijednosti, s obzirom na to da se za starogradnju predviđa subvencija od samo tri posto, tj. oprost poreza na promet nekretnina. Hoće li takve mjere moći upotrebljavati i oni koji koji kupuju nekretnine vrijedne pola milijuna eura, što je prije bilo moguće u sklopu APN-a, ili će biti namijenjene onima kojima je to doista potrebno?

Sudeći po dosadašnjem curenju djelomičnih informacija, čini se da probnim balonima Vlada testira granice javnosti kako bi što lakše prihvatila novi namet. Ili se možda koristi tehnikom door in the face, psihološkom strategijom kojom se u početku predloži strože rješenje kako bi se poslije istaknula blaža verzija, koja se lakše prihvati kao manje zlo.

Mogu li te porezne izmjene pomoći priuštivosti stanovanja i smanjenju broja praznih stanova, hoće li porez utjecati na cijene nekretnina te koje bi još eventualno reperkusije mogao imati pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.