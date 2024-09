Primorac: Hrvatska će uskoro početi nuditi cjelogenomsku analizu pacijentima kao pionir u tom području

Sudjelujući u jednom od panela na investicijskom CRANE brunchu u Tihočaju na Žumberku, predsjednik Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu Dragan Primorac najavio je da će se 19. rujna u suradnji s američkom institucijom University of Massachusetts Dartmouth objaviti prvo uvođenje cjelogenomske analize 3,2 milijarde parova baza cijelog genoma s interpretacijom.

To će se dogoditi u Hrvatskoj, dodaje Primorac, koje će to kao prva ponuditi svakom pacijentu. To znači da će Hrvatska u velikim datotekama baza podataka pacijenata raditi predviđanja nastanka bolesti i cijelu prevenciju koju ne može napraviti sad, jer kad pacijent dođe s karcinomom ili kardiovaskularnim bolestima, često je već kasno.

- To je iskorak koji još nije viđen i prolazi područjem personalizirane medicine, čime Hrvatska postaje pionir u tom području. Sedam kolega koji su kod mene na doktoratu, na ekvivalentnoj su razini ili čak ispred svojih kolega na Harvardu, Princetonu, Yaleu, Dartmouthu i drugima. Zbog toga će vjerojatno naše modele koristiti i drugi, i nije čudo da su u University of Pittsburgh Medical Centeru odlučili doći u Hrvatsku. Očekujemo još jednu novost na osnovi koje želimo Hrvatsku pozicionirati kao lidera, a to je cjelogenomska analiza kod novođenčadi.Tako bi se već u ranoj dobi otkrili mogući rizici od kasnijih oboljenja, kako bi se što ranije moglo krenuti s prevencijom, kazao je Primorac.

On je podsjetio da je prije dvije godine u Hrvatsku je ušla najveća američka investicija u zdravstvu, a nositelj joj je University of Pittsburgh Medical Center, čiji je godišnji proračun 31 milijarda dolara i zapošljava 105 tisuća ljudi.

U izgradnju tog UPMC Hillman onkološkog centra u sklopu Opće bolnice u Zaboku u prvoj fazi bit utrošeno 20-ak milijuna dolara, a slijedi daljnji niz investicija. Nakon početnih ulaganja, američki investitor očekuje značajnu dobit nakon 10 godina rada zabočkog onkološkog centra.

Vrata za ulazak u EU

Takva predviđanja, kazao je Primorac, temelje se na tome što će UPMC u Zabok implementirati sva svoja najnaprednija znanja i tehnologije, kao i pristup liječenju raznih vrsta raka, što se uvelike već sad temelji na personaliziranom pristupu liječenju. S obzirom na veliki stručni potencijal hrvatskih liječnika, UPMC je odabrao upravo Hrvatsku kao vrata svog ulaska u Europsku uniju.

- UPMC procjenjuje da je u Europi još uvijek golema potreba za liječenjem onkoloških pacijenata, a njihov brend dat će Hrvatskoj u tom području svjetsku prepoznatljivost. Transferom svih inovativnih onkoloških tehologija UPMC-a u njihov centar u Zaboku, na što se ugovorom obvezao američki investitor, Hrvatska će preskočiti, po ocjeni onkologa, 10 godina. Uz standardnu metodologiju, uvodi se i stanična terapija, počinje i primjena genske terapije.

UPMC je, dodaje Primorac, u posljednje dvije godine uložio preko 300 milijuna dolara kako bi inovacijama u onkologiji napravili iskorak koji nitko ne može pratiti. Posebno je važno, kaže Primorac, da se početkom i uhodavanjem rada UPMC centra u Zaboku očekuje i povratak niza vrsnih hrvatskih liječnika iz inozemstva.

U sklopu personalizirane medicine tendencije su što ranije detektirati oboljenje, ali i pokušati prevenirati pojavu bolesti. Analizom genoma svakog pojedinog pacijenta, kaže Primorac, mogu se otkriti određene mutacije koje su dokazano povezane s nastankom bolesti, pa se onda u tom smislu može djelovati i preventivno. U sklopu nutrigenomike, na osnovi analize genoma može se individualno optimizirati i prehrana.

Spomenuti skup investitora „poslovnih anđela” u start-up projekte u sklopu Mreže hrvatskih poslovnih anđela (CRANE- Croatian Angels‘ Network” održan je na imanju Green Hills Estate u vlasništvu Davorina Štetnera, predsjednika CRANE-a. Među sudionicima bili su i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, saborska zastupnica Marijana Petir, Boro Vujović iz Opereta nekretnina, a od stranih uzvanika bili su veleposlanica SAD-a Nathalie Rayes, veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske Simon Thomas, veleposlanica Kanade Jessica Britt, veleposlanik Izraela Gary Koren i mađarski veleposlanik Csaba Demesák.