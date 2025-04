Prvi kvartal 2025.: Ambiciozne tvrtke u osvit trgovinskog rata

Ulagalo se, preuzimalo, širilo, najavljivali su se ambiciozni planovi iako se nesigurnost koja se osjeća u zraku može rezati nožem

Dok se većina još budila iz zimske poslovne hibernacije, neki su poduzetnici već razmišljali unaprijed. U prvome kvartalu 2025. hrvatske tvrtke kao da nisu osjetile previranja na globalnoj sceni, barem ne što se tiče realizacije prijašnjih planova i dugoročnih strategija, koji su tek sada došli na red. Ulagalo se, preuzimalo, širilo, najavljivali su se ambiciozni planovi iako se nesigurnost svjetskih tržišta koja se osjeća u zraku može rezati nožem. Dakako, utjecaj inflacije i strah od recesije tjeraju poduzetnike da preispitaju ulagačke i razvojne planove. Stagnacije će u idućem razdoblju donekle zasigurno biti, no signali s tržišta sugeriraju da poduzetnici barem trenutačnim uspjesima, bili oni rezultat nekih prošlih, uspješnijih razdoblja ili ne bili, mogu biti zadovoljni.

Uzmu li se najprije u obzir tvrtke izlistane na Zagrebačkoj burzi, prvi kvartal ove godine ostat će obilježen Podravkinim preuzimanjem Fortenovina poljoprivrednog biznisa unatoč tomu što je kupoprodajni ugovor potpisan još u srpnju 2024. Naime, potkraj siječnja Podravka je dobila rješenje slovenske Javne agencije za tržišno natjecanje, posljednje u nizu potrebno za dobivanje svih regulativnih odobrenja za preuzimanje poljoprivrednoga segmenta Fortenova grupe, koji se sastoji od tvrtki Belje plus, PIK Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-vet plus i Felix plus. Zaključenje transakcije vrijedne 333 milijuna eura službeno je provedeno 31. siječnja i njime je Podravka u svoj portfelj uz prehrambenu i farmaceutsku industriju dodala treći stup poslovanja – poljoprivredu. Predsjednica Uprave te tvrtke Martina Dalić na razini cijele kompanije u ovoj godini očekuje prihod veći od 1,1 milijardu eura i više od 8800 zaposlenih. Poljoprivreda bi Podravci trebala osigurati stabilniju opskrbu sirovinama i omogućiti veću kontrolu nad cijelim proizvodnim lancem, što u vremenima nestabilnosti tržišta može biti ključna prednost.

Velike vijesti imala je i Grupa Končar. Naime, Končar – Elektroindustrija u veljači je objavila ugovor o kupoprodaji 75 posto udjela u Helbu iz Božjakovine, tvrtki koja se još od 1990. bavi uslugama projektiranja, proizvodnje, gradnje i održavanja elektroenergetskih postrojenja te upravljanja njima. Istodobno Končar planira opsežna ulaganja. Predsjednik Uprave te tvrtke Gordan Kolak prije je najavio da kompanija u 2025. ulazi s jasnim ciljevima – daljnjim rastom prihoda, jačanjem izvoza i ulaganjima u razvoj. Končarov plan za ovu godinu temelji se na stabilnoj knjizi ugovorenih poslova, koja je premašila 2,1 milijardu eura do kraja 2024. Planirani su ukupni prihodi za 2025. veći od 1,1 milijarde eura, pri čemu će izvoz tvoriti više od 70 posto prodaje. Posebno se ističu njemačko i nordijsko tržište, ali Končar vidi prilike i u širenju na nova. Više od 80 milijuna eura uložit će se u razvoj novih proizvoda, osuvremenjenje proizvodnih kapaciteta i tehnološke inovacije, što je, kaže Kolak, ključno za jačanje konkurentske pozicije. Vrijedi spomenuti da je Končar početkom godine i službeno objavio na Zagrebačkoj burzi kako je u Sudski registar upisano pripajanje društva Napredna energetska rješenja.

