ReversingLabs sklopio strateško partnerstvo s britanskim PwC-jem

ReversingLabs nedavno je sklopio strateško partnerstvo s britanskom konzultantskom kućom PricewaterhouseCoopers (PwC), čime će omogućiti tvrtkama i organizacijama bolji pregled i kontrolu nad lancem nabave softvera.

PwC je vodeći pružatelj usluga savjetovanja u području upravljanja rizicima trećih strana (engl. Third Party Risk Management, TPRM). Surađuje s mnogima od najvećih organizacija u svijetu.

U tandemu s ReversingLabsom, pomoći će klijentima modernizirati TPRM programe, koji danas moraju držati korak sa sve složenijim lancima nabave softvera.

- Više nego ikad prije, organizacije ovise o svojim dobavljačima softvera. Iz toga se rađa potreba za automatizacijom, kako bi se rizici proizašli iz tih odnosa mogli procijeniti brzo i na veliko, tim više što se komercijalni dobavljači softvera oslanjaju na otvoreni kod, a on je sve više na meti zlonamjernih aktera - rekao je Mario Vuksan, predsjednik uprave i suosnivač ReversingLabsa.

PwC-ove konzultantske usluge u kombinaciji s ReversingLabsovom platformom organizacijama će omogućiti bolju zaštitu od sve složenijh napada na lanac nabave softvera.

Kupci kombinirane usluge će, primjerice, moći vizualizirati komponente u lancu nabave softvera, i rizik koji one predstavljaju za poslovanje. Moći će automatizirati jamstva vezana uz softver, to jest izbjeći ručno popunjavanje upitnika koje se često traži od proizvođača. Uz to, dobit će alate i znanja za zaštitu lanca nabave od početka do kraja, čime će smanjiti vjerojatnost i učinke napada putem malwerea i neovlaštenog mijenjanja, i to kroz čitav ciklus razvoja i upotrebe softvera. Moći će ishoditi jamstvo sigurnosti softvera bez pristupa izvornom kodu te pojednostavniti sanaciju rizika.

-Način na koji kompanije trebaju razmišljati o svom opskrbnom lancu se nastavlja razvijati, i sada je jasno da, uz toliku ovisnost o programskom kodu i tehnologiji, uvid u sigurnost softvera više nije tek aktivnost koju je lijepo imati. Ovo partnerstvo će u značajnoj mjeri pomoći tvrtkama da otkriju i razumiju rizike koji dolaze iz softvera poručila je Penny Flint, partnerica u britanskom PwC-ju.

-Sigurnost lanca nabave danas traži da se organizacije ne bave samo problemima specifičnim za razvoj aplikacija, već i onima vezanim uz potrošnju komercijalnog softvera. Ako se vaši dobavljači oslanjaju na vanjske komponente kao što su biblioteke trećih strana, to je dodatni rizik, zaključio je Vuksan.