Revolut korak bliže da postane banka u Ujedinjenom Kraljevstvu

Britanska fintech tvrtka Revolut dobila je danas licencu za bankarstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu, tri godine nakon što je podnijela zahtjev za njome britanskoj središnjoj banci Bank of England. Licenca, koju je Revolutu izdala Uprava za bonitetnu regulaciju (Prudential Regulation Authority – PRA), regulator odgovoran za nadzor bankarskog sektora UK-a, dolazi s ograničenjima.

Kako se navodi u priopćenju, Revolut sada ulazi u fazu ‘mobilizacije‘, koja se ponekad naziva i ‘autorizacija s ograničenjima‘, a to je uobičajeni korak za mnoge nove banke u Ujedinjenom Kraljevstvu. Napominju da se za klijente iz UK-a tijekom ovog ograničenog razdoblja, koje omogućuje novim bankama da dovrše izgradnju svojih bankovnih operacija u UK-u prije lansiranja na tržište, ništa ne mijenja. Do tada korisnici iz UK-a mogu nastaviti koristiti svoj Revolut račun za kao i do sada.

– Nevjerojatno smo ponosni što smo dosegli ovu važnu prekretnicu na putu tvrtke i osigurat ćemo da Revolut postane banka po izboru za klijente iz Ujedinjenog Kraljevstva – rekao je Nik Storonsky, izvršni direktor Revoluta.

Francesca Carlesi, britanska izvršna direktorica Revoluta, komentirala je da je današnja objava ‘značajan korak naprijed za Revolut‘ i njihove klijente.

– Ogromna je odgovornost biti banka u Ujedinjenom Kraljevstvu i mi ćemo neumoljivo raditi na ponudi proizvoda i usluga koje poboljšavaju financijske živote svih koji koriste Revolut – naglasila je Carlesi.

Kako smo ranije izvijestili u Lideru, prihodi Revoluta u 2023. godini gotovo su udvostručeni, a snažno je porasla i profitabilnost tvrtke. Naime, Revolut je u prošloj godini uprihodovao 2,1 milijardu eura, što je rast od čak 95 posto u odnosu na godinu ranije kada su prihodi iznosili 1,1 milijardu eura. Treća je to profitabilna godina Revoluta zaredom, osnovanog 2015. u Londonu.

Revolut je do kraja lipnja ove godine u UK-u bilježio više od devet milijuna korisnika, širom svijeta Revolutovih je korisnika čak 45 milijuna, dok ga u Hrvatskoj koristi više od 400 tisuća ljudi.