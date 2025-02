Riblje fast food franšize: Neki zatvaraju vrata, a neki žele u SAD, Emirate i Južnu Afriku

‘Najveći izazov nastaje kod odabira nositelja franšize. Tu se susrećemo s većim brojem raznih profila ljudi, ugostitelja, poduzetnika, investitora i svih ostalih koji bi se bavili ugostiteljstvom. Svi bi kupili franšizu, ali uvijek bi je malo ‘začinili‘ svojim dodacima‘

Domaći riblji fast food restoran Fish Delish murterskog poduzetnika Stefana Petrovića nedavno je objavio kako su otvorili svoju 16. franšizu. Takva vrsta poslovanja očito je privlačna mnogim poduzetnicima jer im pruža mogućnost puno bržeg širenja i proboja na međunarodno tržište, ali su izvedba i održivost daleko teža nego što mnogi misle.

I dok neki broje uspjehe i kontinuirano otvaraju nove poslovnice, kada je riječ o ribljim fast food franšizama, neki zatvaraju vrata restorana i ne ciljaju na velik broj franšiznih jedinica zbog očuvanja kvalitete i isplativosti. U Hrvatskoj, uz Fish Delish, slične koncepte vode Puležan Jasmin Hajrula, vlasnik Fish Housea, i Porečanin Patrik Finderle, vlasnik Tunaholica. Ipak, na prvu se čini kao da im nije u interesu imati velik broj franšiznih jedinica.

Kako franšize tonu?

- Za sada trenutačno brojimo dvije poslovnice, u Rovinju i Zadru. Kroz naredni period otvaramo vrata još jedne poslovnice te bi trebali u konačnici do 1. svibnja 2025 imati sveukupno tri. Od prvog dana kada smo odlučili franšizirati naše poslovanje, odlučili smo da ne želimo biti u svakom gradu i na svakom mjestu. Nama je cilj imati maksimalno četiri poslovnice u Hrvatskoj. Razlog toj odluci je očuvanje kvalitete. Najlakše je prodati franšizu, to barem nama zbilja nije problem. Interes postoji u većem broju nego što mi planiramo širenje, a isto tako širimo naše poslovanje postepeno, pratimo svakog franšizera i njegovo vođenje - objašnjava Hajrula.

Inače, njegov Fish House nedavno je zatvorio vrata u Masarykovoj ulici u Zagrebu. Restoran je bio u vlasništvu jednog od nositelja franšize, ali su se odlučili na zatvaranje ‘isključivo kako bi sačuvali ugled, reputaciju i u konačnici samu franšizu.‘ Vrlo je izazovno, kaže Hajrula, naći nositelja franšize koji će kvalitetno voditi posao.

- Najveći izazov nastaje kod odabira nositelja franšize. Tu se susrećemo s većim brojem raznih profila ljudi, ugostitelja, poduzetnika, investitora i svih ostalih koji bi se bavili ugostiteljstvom. Svi bi kupili franšizu, ali uvijek bi je malo ‘začinili‘ svojim dodacima. Svaka franšiza biti će uspješna onoliko koliko joj se nositelj franšize prilagodi. Franšiza nije tu da se ona prilagodi nekome, već isključivo obrnuto. To je jedan od najvećih problema pa onda ide i pad kvalitete uz koji franšiza potone. Vrlo je bitno da mi kao davatelji franšize dobro procijenimo s kime želimo poslovati i tko je idealan kandidat. Na taj način štedimo vrijeme i novac jedni drugima. Možete imati i najbolji automobil na svijetu, ali ako nemate dobrog vozača, automobil postaje prosječan, a u konačnici i beskoristan - tvrdi Hajrula.

Položaj diktira profitabilnost

S druge strane, Petrovićev Fish Delish uspješno posluje u Zagrebu (dvije poslovnice, City Center One West i Tkalčićeva), Umagu, Karlobagu, Murteru, Vodicama, Trogiru, Splitu, Bolu na Braču, Supetru na Braču, Milni na Braču, Baškoj Vodi, Omišu, Makarskoj, New Jerseyu, a ubrzo i u Dubrovniku gdje bi nova jedinica trebala otvoriti svoja vrata u travnju. Ipak, sve poslovnice osim zagrebačkih, splitske i one u New Jerseyu rade sezonski. Neke od njih se otvore prije i zatvore kasnije, ovisno o posjećenosti pojedinog mjesta, a neke su zauvijek zatvorene.

- Zatvorili smo jednu poslovnicu u Zagrebu, koja je bila smještena u trgovačkom centru Avenue Mallu, koja je bila u našem vlasništvu, i premjestili na novu lokaciju u City Center One West, iz razloga boljih poslovnih uvjeta ponuđenih od strane City Center One Westa, kao i bolje posjećenosti samog trgovačkog centra i bolje lokacije u samom trgovačkom centru. Budući da se okolnosti s vremenom mijenjaju, tako i poslovne odluke podliježu promjenama, a uvijek razmatramo razne mogućnosti za unapređenje brenda i bolje poslovanje. Tako se i trendovi mijenjaju, a po našem iskustvu trgovački centar Avenue Mall nije među bolje posjećenim u Zagrebu. Također, zatvorena je franšizna poslovica Fish Delisha u Rijeci u vlasništvu primatelja franšize. Razlog je bila odluka od strane primatelja franšize, s kojim smo ostali u dobrim odnosima. Naime, prilikom potpisa našeg ugovora naglašavamo primateljima franšize da se ugovor sklapa na 10 godina, ali da ga primatelj franšize ima pravo raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih penala upravo kako bi na vrijeme mogao reagirati u slučaju nepredviđenih okolnosti na strani primatelja franšize - veli Petrović.

I zaista, čini se da, barem kada je riječ o ribljem fast foodu, franšizeri u Hrvatskoj većinom rade na način da poslovnice drže otvorenima sezonski i nije im lako opstati dalje od mora. Finderleov Tunaholic, koji je bio prvi takav restoran u Zagrebu, također je zatvorio svoja vrata u Petrinjskoj u lipnju 2024. godine, a zatvorili su i poslovnice u Ljubljani i Beogradu zbog navodnih izazova s nositeljima franšize, ali nisu odgovorili na pitanja koja smo im poslali. Ipak, važno je napomenuti da su i dalje prisutni u zagrebačkom Arena Centru te sezonski u Splitu, Trogiru, Poreču i Rovinju.

- Ne bih rekao da riblji fast food ili street food loše prolazi u Hrvatskoj. Možda prolazi u pojedinim gradovima Hrvatske, ali to nije praksa u cijeloj zemlji. Najveća tegoba sigurno je naš mentalitet jer smo ipak mi ‘zemlja od mesa‘. Budimo realni, domaća publika više voli meso, ali bez obzira na sve, moguće je ostvariti poslovni uspjeh. Fish House je nastao je 2021. godine u Rovinju, orijentirajući se isključivo na domaću publiku i to je bio pun pogodak! Nas su domaći gosti najviše pogurali i dali nam uzlaznu putanju - tvrdi Hajrula.

Amerika, Emirati, Južna Afrika...

Što se tiče najvećih izazova u vođenju takve franšize, Petrović se slaže s Hajrulom, ali kaže da je za uspjeh vrlo bitna i dobra lokacija.

- Smatram da je najveći izazov odabrati dobrog primatelja franšize, budući da je taj odnos partnerski, što znači da primatelj franšize mora biti osoba od povjerenja, koja slijedi upute davatelja franšize i vjeruje u uspješnog oblika poslovanja koji je isti razvio. Svakom davatelju franšize je najbitnije da očuva istovjetnost svog brenda i da brend bude ispravno prezentiran na nekoj drugoj lokaciji. U slučajevima kada to nije tako i kada odnos nije partnerski, smatram da dolazi do problema u poslovanju. Također, drugi isto vrlo važan i krucijalan faktor općenito u poslovanju ugostiteljskih objekata je dobra lokacija. Kada ona nije ispravno odabrana, a što se može naučiti isključivo dobivenim iskustvom kroz godine poslovanja, teži je put do ostvarenja uspješnog poslovanja - objašnjava Petrović.

Inače, njegov je Fish Delish prema podacima Fine u 2023. ostvario ukupni godišnji prihod od 60,7 tisuća eura, što je rast od čak 89 posto u usporedbi s 2022. kada je ostvario 28,6 tisuća eura. Uz povećanje prihoda, tvrtka je u 2023. godini ostvarila neto dobit od 14,6 tisuća eura, što je rezultiralo neto maržom od 24,06 posto. Tvrtka, prema ovim podacima, ima jednog zaposlenika.

Što se tiče Fish Housea i Tunaholica, podaci o prihodima nisu dostupni na Fini jer su oba subjekta registrirani kao obrti. Ipak, Hajrula tvrdi da njegov Fish House ostvaruje iznadprosječne prihode u poslovanju iz godine u godinu, a zadnje tri godine njihov restoran u Rovinju ostvaruje povećanje prometa od 25 do 35 posto po godini, a isti rast navodno ostvaruje i u Zadru. Uspjeh prepisuje kontinuiranom ulaganju u razvoj novih proizvoda, marketing, mijenjanju i širenju ponude, primjeni novih tehnologija itd.

S druge strane, Petrović je i dalje vrlo ambiciozan oko nastupanja na domaćem i međunarodnom tržištu s velikom tendencijom širenja franšize.

- Planovi za budućnost su nastaviti širenje franšize na hrvatskom tržištu. Smatram da svako manje ili veće turističko mjesto na obali može imati jedan Fish Delish. Za sada imamo brojne upite od strane potencijalnih primatelja franšize, međutim ne bismo unaprijed puno otkrivali. Također, najveći fokus je trenutno na širenju na američko tržište, a sljedeće godine ćemo svoj fokus posvetiti tržištu EU. U međuvremenu surađujemo s brokerima na području UAE i Južne Afrike, stoga očekujemo širenje i u tom smjeru. U SAD-u smo krajem rujna prošle godine završili sa svim pravnim koracima vezanim uz izradu i objavu FDD-a (Franchise Disclosure Document), bez kojeg franšiziranje u SAD-u nije moguće. U prosincu smo potpisali ugovor s jednom development agencijom s kojom trenutno surađujemo vezano uz pripremu operativne dokumentacije koju prilagođavamo za američko tržište, a koja agencija će potom početi prodavati našu franšizu u SAD-u. To bi trebalo sve spremno biti u travnju ili svibnju ove godine kada bi i agencija trebala krenuti s prodajom Fish Delish franšize na tamošnjem tržištu - zaključuje Petrović.

