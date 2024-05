Sanja Božić-Ljubičić i Ivan Ljubičić (Pickbox): Napokon možemo reći da smo od startupa došli do stabilnosti

Već deset godina na domaćem, ali i susjednim tržištima posluje hrvatski Pickbox NOW, prvi streaming-servis u regiji, a dostupan je bio prije Netflixa, HBO-a i drugih svjetskih giganata, kao samostalna aplikacija ili kao videoteka u ponudi operatora. Također, u proteklih je šest godina taj brend dostupan i kao televizijski kanal. Nakon deset godina djelovanja upitali smo se kako posluje najstariji domaći streaming-servis pa smo odlučili porazgovarati s njegovim osnivačima, Sanjom Božić-Ljubičić i Ivanom Ljubičićem, koji vode i prevoditeljsku agenciju Mediatranslations te agenciju za marketing i televizijsku industriju Mediavision.

Ipak, u našem smo se razgovoru fokusirali na Pickbox, koji je lani ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 2,97 milijuna eura, što je na istoj razini kao i prethodne godine, te je poslovao s neto dobiti od 368.943 eura, što je smanjenje od 8,34 posto u odnosu na prethodnu, 2022. godinu. Iako je Pickbox dostupan diljem regije Adria i Bugarske, broj pretplatnika ipak nisu željeli podijeliti s nama jer taj podatak ne dijele javno, ali pohvalili su se s dostupnošću u više od tri milijuna kućanstava.

Kako je Pickbox počeo raditi? Kako ste došli na ideju pokretanja tih usluga?

– Sanja: Tvrtku Pickbox pokrenuli smo 2014. godine predstavljanjem streaming-servisa Pickbox NOW, ali ideja je nastala godinama prije. U to vrijeme brojni sadržaji nisu bili dostupni na našem tržištu, a htjela sam gledati serije i filmove onda kada to meni odgovara. Danas je to potpuno normalno, no prije deset godina publika se često oslanjala na ilegalno preuzimanje sadržaja. Dugogodišnje iskustvo u televizijskom biznisu uvelike mi je pomoglo pri pokretanju Pickboxa, koji danas upravlja i televizijskim kanalom Pickbox. Kao i u svakom poduzetničkom pothvatu, hrabrost i upornost bile su ključne, iako nisam sigurna da bih sve to ponovila, ali ne bih ništa ni promijenila..

Rekli ste da se dostupni u tri milijuna kućanstava. Možete li to pojasniti?

– Sanja: To je broj kućanstava u kojima su aktivni Pickbox NOW i Pickbox TV putem raznih oblika pretplata.

Na tržištu su danas brojni streaming-servisi. Što vas čini drukčijim?

– Ivan: Poznavanje korisnika je ključno. Svaki streaming-servis mora znati komu se obraća i u skladu s time ponuditi sadržaj. Zatim, biramo kvalitetu nad količinom. Svaki mjesec stižu nove serije i ekskluzivne premijere, ali i klasici koji su obilježili televizijsku povijest. Najviše pozornosti posvećujemo europskom sadržaju, s naglaskom na britansku i skandinavsku produkciju. Nemojmo zaboraviti i da Pickbox NOW od svog početka nudi sadržaj s titlovima, što neke mnogo veće globalne tvrtke tek uvode na našim područjima.

Kako gledate na protekle dvije godine? Je li se dogodio bum tijekom pandemije i opada li sada gledanost?

– Ivan: Napokon možemo reći da smo od startupa došli do stabilnosti, čime smo, naravno, zadovoljni. Godine 2023. i 2022. imaju podjednako dobre rezultate, što potvrđuje stabilnost tvrtke. Također, zadovoljni smo položajem na tržištu, koje je specifično s obzirom na to da su na njemu jaki globalni, ali i jaki regionalni ili lokalni igrači. Što se tiče upotrebe streaming-servisa, vjerujem da su svi svjesni da je taj način gledanja u porastu. S druge strane, tradicionalni televizijski kanali stoje dobro ako mnogo ulažu u sadržaj, što je kod nas nedvojbeno slučaj. Pandemiju ne bih previše komentirao jer je prošlo skoro četiri godine, ali očito svako razdoblje nakon pandemije nosi svoje probleme, a mi se s njima uspješno nosimo, što me posebno čini ponosnim.

Kakva vam je strategija za dalje, što je sad u planu?

– Sanja: U ovu smo godinu krenuli ambiciozno, s najvećim fokusom na jačanje svoga brenda i partnerstva na tržištima na kojima već poslujemo. Do kraja ove godine uvodimo nove atraktivne naslove o kojima ćete tek čitati.

