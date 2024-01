Silvija Repić, Sana delikatesa: Naučili smo Hrvate da humus nije samo zemlja nego i namaz od slanutka

Kad je Silvija Repić prije deset godina u Koprivnici osnovala tvrtku Sana delikatese, malo je tko u Hrvatskoj znao za humus, ali ubrzo je mnogima postao redoviti dio prehrane. Osim humusa, danas proizvode i mnoge druge inovativne i zdrave delikatese koje plasiraju u trgovine, trgovačke centre i kanal HoReCa, a izvoze u Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te manje u Austriju

Bez obzira na to što je osam godina radila u financijskom sektoru i osiguravajućem društvu, Silvija Repić, vlasnica i direktorica Sana delikatesa iz Koprivnice, uz oca Miroslava Repića, koji je radio u prehrambenoj djelatnosti, uvijek je imala osjećaj da pripada tom svijetu. A budući da je veliki gurman i voli kuhati te je zanima nutricionizam uz sport i putovanja kao hobije, dodatno joj se budila znatiželja za hranu i trendove u prehrani te je sve, uvjerena je, neizbježno vodilo tomu da 2013. osnuje Sana delikatese. Smatra da joj je u počecima karijere velika prednost bio posao u stranoj multinacionalnoj kompaniji s obzirom na to da velike kompanije daju dobre temelje, strukturu te znanja o upravljanju procesima.

No onda su se odjednom otac i kći Repić istodobno našli na prekretnici karijere te su počeli razmišljati o zajedničkom projektu. Odluka je pala na izradu proizvoda od humusa, namaza od slanutka i sezama koji je Miroslav ‘otkrio‘ godinama prije kad je surađivao s međunarodnom kompanijom te je s njim upoznao kćer još dok je bila tinejdžerica. Prije deset godina bila je to novost na hrvatskom tržištu iako to jelo postoji već više od dvije tisuće godina, navodi Repić, i ukusno je, zdravo, nutritivno te vrlo zanimljivo za pripremu drugih jela. Potvrda o vrijednosti humusa stizala je iz zapadnih zemalja, u kojima je bio sve traženiji, a s obzirom na to da je Repić uvijek privlačio razvoj i vođenje vlastite tvrtke prema svojim vrijednostima i kreativnosti, dala je otkaz na sigurnom poslu. Osjetila je, kaže, da je došao jedan od onih trenutaka ‘sad ili nikad‘.

Vanjska proizvodnja

Repić je tvrtku pokrenula s ušteđevinom i uz pomoć roditelja te je svu dobit ulagala u razvoj novih proizvoda i marketing. Prve dvije-tri godine od osnutka radila je i kao trenerica prodajnih i komunikacijskih vještina te vještina vođenja, što je djelomično bio nastavak njezine dotadašnje karijere. No taj je dio posla zasad po strani zbog obujma poslovanja povezanog s hranom. Ističe da joj je obitelj od početka bila golema podrška, a otac je od 2018. i član Uprave. Brat Goran Repić ima svoj obrt za digitalni marketing iako pola radnog vremena radi u Sani na poslovima prodaje i marketinga. Majka Dragica Repić ipak nije izravno vezana uz tvrtku, ali Silvija je doživljava važnom potporom u drugim dijelovima života. Objasnila je da poduzetnički radni tempo često zahtijeva mnogo radnih sati, pa je majčina potpora u raznim privatnim zadacima i pitanjima često jednako važna ili čak i važnija od nekog radnog mjesta.

– Većina proizvoda pod markom Sana može se svesti u kategoriju niše. Prva linija proizvoda bile su različite vrste svježeg humusa. Budući da je humus prije deset godina na našem tržištu bio potpuno nepoznat, bio je pravi izazov početi. U nedostatku kapitala, ali i svjesni toga da tržište ne postoji te da ga tek treba stvoriti, odlučili smo pronaći partnera za proizvodnju, stoga i nemamo svoj proizvodni pogon. Pritom u vezi s kvalitetom i svježinom proizvoda nije bilo kompromisa pa smo u recepture uključili svoja rješenja. Tada novi brend Sana potrošačima nije bio prepoznatljiv i nije imao vrijednost, a naziv ‘humus‘ ljude je više podsjećao na zemlju nego na namaz. Odlučili smo zato educirati potrošače i tržištu predstaviti svježi humus prvorazredne kvalitete u nekoliko okusa: klasični, sa zrnima slanutka i s bučinim sjemenkama za one koji vole blage okuse te s čilijem i zelenom paprikom za ljubitelje aromatičnije hrane kao spoj domaćeg i internacionalnog, što je odmah odlično prihvaćeno. Željeli smo potrošačima pružiti priliku da humus kušaju na mnogim degustacijama i sajmovima te da odaberu svojeg favorita i istodobno ih educirati koliko je to nutritivno zdrav i bogat namaz – opisala je Repić.

S novim se ne smije stati

Osim u Hrvatskoj, Sana je prisutna u Sloveniji, manjim dijelom u Austriji te Bosni i Hercegovini, a povećanje izvoza i otvaranje nekih novih tržišta koje je usporila koronakriza za Repić je među važnijim zadacima u 2024. godini. Do sada je Repić na tržište stavila više od 250 proizvoda: čips od jabuke i s čokoladom, guacamole (namaz od avokada), tahini (pasta od sezama), premium začine za profesionalno kulinarstvo, svježe biljne sireve Power (veganski), falafel (kuglice od slanutka i graška), deserte od kestena te ekološke i jestive slamke. Namirnice su pretežno biljnog podrijetla zdravih svojstava, često i bez glutena. Sana je danas prepoznata u maloprodaji i kanalu HoReCa, kaže Repić, pa se s obzirom na to i ponuda nešto razlikuje.

– Izdvojila bih sada već iznimno popularni Sana Hummus, čiji ćemo moderniji izgled pakiranja uskoro predstaviti. Omiljen je među potrošačima zbog odličnog okusa, svježine i mazivosti, ali i jednostavnosti i zdravih karakteristika. Nimalo ne zaostaje ni guacamole, namaz s čak 95 posto avokada. Od deserata mogu izdvojiti čips od jabuke s tamnom čokoladom ili pak štapiće od kestena. Spajamo zanimljive okuse i nove načine uživanja u hrani i desertima. Proizvodi su pogodni za vegane i odličnih su nutritivnih vrijednosti - ističe Repić.

