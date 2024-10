Tomislav Dević (Adverbilla): Adverbillina poslovna prilika nalazi one koji ne traže posao aktivno, ali nisu imuni na dobre ponude

Među danas brojnim agencijama za zapošljavanje Adverbilla se izdvaja usmjerenjem na digitalni lov na talente te svojim sustavom regrutiranja i kategorizacije. Ne zanimaju je tražitelji posla, ona odabire i selektira kadrove koje zatim nudi klijentima. U godinu i pol poslovanja stekla je 160 klijenata među kojima su velike tvrtke iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije te Sjeverne Makedonije

Oglasi za traženje zaposlenika kao preslikani su: dosadni, zamršeni i predugi. Iako zainteresirani ne stoje u redu za taj posao, oglas je sastavljen baš kao da je to posrijedi. Uobičajeno je i da se oglasi za posao objavljuju s drugim takvim oglasima, pa se može dogoditi da mogući zaposlenik u hrpi oglasa odabere neku drugu tvrtku. Ispada da poslodavci plaćaju da kandidati vide ponude poslova u drugim tvrtkama pomažući nehotice da im preuzmu moguće zaposlenike. Rješenje za te proturječnosti Tomislav Dević, direktor i osnivač Adverbille, vidi u novoj djelatnosti: marketingu za regrutaciju. Smatra naime da je prošlost vrijeme u kojem su se mogli jednostavno objaviti oglasi i očekivati prijave najboljih kandidata. Zaprešićka tvrtka koja se bavi digitalnim headhuntingom te na svojoj platformi traži stručnjake u raznim strukama usmjerila se stoga upravo na kandidate, i to pasivne koji ne razmišljaju o promjeni posla. Izbjegavajući uobičajene obrasce potrage za novim zaposlenicima, Dević tvrdi da je potrebno prodati intervju za posao tako da se podrobnije porazgovara s kandidatom te pokaže da se cijeni njegovo iskustvo i znanje. Pri tome je, kaže, uloga poslodavca promijenjena jer on ostaje prodavač prilika. Dević ističe da je Adverbillina metoda pronalaska kandidata preko društvenih mreža posebna i uspješna iz nekoliko razloga. Pristupa se upravo pasivnim kandidatima ciljanima Mobile First kampanjama putem kviza ili testa zato što je danas svaki stručnjak potencijalni pasivni kandidat koji ne provodi vrijeme na medijima za zapošljavanje. Stoga Adverbillina poslovna prilika nalazi one koji ne traže posao aktivno, ali nisu imuni na dobre ponude. Kampanje traju od 10 do 15 dana tijekom kojih Adverbilla privlači kandidate.

Što je ključno

– Regrutacija je usmjerena na kandidata, ne na nas kao poslodavca. U početku smo radili predselekcijske razgovore, kod kojih smo naučili da je telefonski kontakt nakon prijave ključan za zapošljavanje kvalificiranih stručnjaka. Kandidati u prvom razgovoru često imaju više pitanja za nas nego mi za njih. Također, mnogi kandidati ne vide vrijednost ulaganja truda u pisanje zamolbi i životopisa te prijava na oglase ako ne mogu prepoznati je li to bolja prilika za njih. Stoga se trudimo pružiti im jasnu sliku o tome što nudimo i kako njihova iskustva i vještine mogu pridonijeti timu, u čemu pomaže naša aplikacija. Na temelju analize više od 37.000 zaprimljenih prijava naši klijenti često primaju prve prijave kvalificiranih kandidata unutar samo tri sata od objave kampanje. To im omogućuje da brzo započnu postupak odabira. Sve o tijeku kampanje i prijavljenim kandidatima mogu pratiti u stvarnom vremenu. Klijent predselekciju kandidata često počinje već sljedeći dan nakon pokretanja kampanje, što omogućuje brzo određivanje najboljih kandidata te krajnji odabir i zapošljavanje. Imamo primjere u kojima su novi kolege i kolegice zaposleni već u roku od nekoliko dana od objave kampanje – iznosi Tomislav Dević.

Uspjeh u dvadeset mjeseci

O uspješnosti Adverbillina lova na stručnjake govore prihodi u 2023., prvoj godini postojanja tvrtke, kada su iznosili 211.085 eura, a neto dobit 49.631 euro. Ti brojevi nadmašili su sva Devićeva očekivanja jer nije ni sanjao o tako brzom rastu prije otvaranja tvrtke. Do 30. lipnja 2024. Devićevi poslovni rezultati pokazuju stabilan rast te je ostvareno 242.625 eura prihoda, rashodi su iznosili 197.170 eura, a bruto dobit 45.454,64 eura. Deviću sve to ukazuje na ispravnost strategija, pa u idućoj godini uz proširenje ponude usluga i poboljšanje korisničkog iskustva očekuje nastavak rasta prihoda i dobiti.

Na početku poslovanja ocijenio je da mora pronaći klijente koji će odmah podržati proizvod, a u tome je pomogla prva pilot-kampanja, kod koje je u deset dana za klijenta iz Sarajeva osigurano 417 prijava komercijalista. Klijent je preko uobičajenih oglasa dobivao tek tridesetak prijava, što je Deviću potvrdilo da se kreće u pravom smjeru. Osiguravši odane korisnike Adverbilla je u 20 mjeseci od osnivanja ostvarila 37.000 prijava kandidata za više od 460 kampanja i više od 160 klijenata, među kojima su velike tvrtke iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije.

– Do osam puta više prijava kandidata Adverbilla ostvaruje prosječno od uobičajenog oglasa za posao, a uz digitalni headhunting s naglaskom na pasivne kandidate nudimo niz konzultacija i edukacija te izgradnju imidža tvrtke kao poželjnog poslodavca. Adverbilline su kampanje također izvanredan alat za pretraživanje tržišta radne snage jer pružaju uvid u očekivanja pasivnih kandidata, koja se često uvelike razlikuju od onih koji aktivno traže posao. Tako pomažemo poslodavcima da bolje razumiju tržište rada i prilagode svoju strategiju zapošljavanja – vjeruje Dević.

