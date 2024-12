Top 100 najbogatijih u regiji: Vlasnici Infobipa vrijede najviše – tri milijarde eura

Sedmero od deset najbogatijih u godinu dana smanjili su vrijednost svojih kompanija. Tvrtke iz Top 100 rasle su 1,9 posto, znatno manje od inflacije u svim državama. Najviše je narasla vrijednost Žita Marka Pipunića, a najviše je pala vrijednost kompanija Mate Rimca

Infobip je najvrjednija kompanija u regiji, a njeni suvlasnici Silvio i Robert Kutić i Izabel Jelinić najbogatiji su poduzetnici čiji biznis vrijedi preko tri milijarde eura i predvode listu od 100 najbogatijih u regiji u izboru beogradskog Nedeljnika. Na listi je 48 kompanija odnosno poduzetnika iz Srbije, 25 iz Hrvatske, 12 iz BiH, osam iz Sjeverne Makedonije i sedam iz Crne Gore koje su dubinski analizirane, a dobiveni iznosi predstavljaju tržišnu vrijednost, odnosno cijenu koja bi se mogla ostvariti u prodaji kompanije. Kompanije iz Hrvatske analizirane su na temelju podataka o poslovanju iz Lidera. Na listi nema predstavnika Slovenije, koji su rangirani na posebnoj listi rađenoj prema osobnom bogatstvu.

Infobip je zadržao primat unatoč tome što je procijenjen na 217 milijuna manje nego prethodne godine. Procjena nezavisnih stručnjaka pokazuje da tržište kod softveraša ne kažnjava iskazivanje gubitaka ako je to cijena razvoja u kontekstu pozicioniranja za budućnost. No, Nedeljnik upozorava da hardverski dio IT-a stagnira i opada, ilustrirajući to padom Rimac Groupa sa trećeg na peto mjesto na listi. Rekordan Rimčev pad vrijednosti u top 100 od 750 milijuna eura opravdavaju i hlađenjem zapadnog tržišta električnih automobila, što je usporilo rast tehnoloških kompanija iz industrije EV vozila. Dubravko Grgić, vlasnik Koncerna Agram grupe skliznuo je s drugog na treće mjesto, srpski bizni­smen Miroslav Mišković (Delta holding) skočio je s četvrto na drugo mjesto, a nasljednici Miodraga Kostića (MK grupa), koji je preminuo krajem 2024. godine, na četvrtom su mjestu.

Vlasnik Plave lagune i drugih hotelijerskih kompanija Davor Lukšić Lederer jedini je novi igrač među deset najbogatijih (umjesto ‘kralja mesa‘ Petra Matijevića), pa hrvatski poduzetnici u top 10 sad vode 6:4. Tu su još Pavao Vujnovac i Emil Tedeschi s hrvatske strane, te Dejan Čakajac i Jadranka Stepanović (Mozzart) i Dragan Šolak (United group) sa srpske strane. Dominaciju hrvatskih i srpskih bogataša potvrđuje podatak da je među 30 najbogatijih iz drugih država jedino Senad Džambić (Bingo Grupa iz BiH).

Zanimljivo je da je Vujnovac skliznuo za jedno mjesto, te da mu je bogatstvo procijenjeno na istoj razini kao i godinu ranije, iako je svom ranijem portfelju (ENNA grupa i PPD) pridodao i većinsko vlasništvo nad cijelom Fortenova grupom.

S liste je ispalo šestero poduzetnika, a čak tri iz Hrvatske – HS Produkt Ivana Žabčića i Marka Vukovića, jer su prihodi u 2023. pali gotovo 30 posto, te Ivan Čermak i Danko Ćorić, koji su prethodnih godina prodali svoje kompanije (Crodux, odnosno Supersport). Među šestero pridošlica jedan je hrvatski poduzetnik, Željko Zadro (Hrvatska industrija šećera). Doduše, tu je i obitelj Grbešić, čiji je Mepas registriran u BiH, ali većinu operacija ima u Hrvatskoj. Svojevrsno kompanijsko dvojno državljanstvo mogli bismo dodijeliti i Svjetlanu Staniću (Stanić grupa) i Petru Ćorluki (Violeta).

Tržišnu vrijednost najviše je u godinu dana podiglo osječko Žito – za čak 472 milijuna eura, odnosno preko 70 posto, na 1,14 milijardi eura, zbog čega je Marko Pipunić skočio sa 41. na 21. mjesto, a slijedi ga Emil Tedeschi (rast od 327 milijuna eura.

Vrijednost veću od milijarde eura imaju 24 kompanije (lani ih je bilo 20). Među njima je deset hrvatskih milijardera. Osim već spomenutih suvlasnika Infobipa, Grgića, Rimca, Lukšića Lederera, Vujnovca, Tedeschija i Pipunića tu su još Mile Ćurković (Plodine, 1,5 milijardi eura), obitelj Pivac (mesno-konditorski kompleks MI Braća Pivac i Kraš, 1,2 milijarde eura) i Tomislav Mamić (Tommy, 1,08 milijardi eura). Od hrvatskih poduzetnika na listi su još: Branko Roglić – 25. pozicija (Orbico, 975 milijuna eura), obitelj Drk/Vojnović/Mravlinčić – 28.(Vindija, 905 milijuna eura), Dragutin Kamenski – 30. (Kamgrad, 873 milijuna eura), Ivan Ergović – 33. (NEXE Grupa, 774 milijuna eura), Bisera Dragičević – 34. (NIRD/Ribola, 752 milijuna eura), Petar Pripuz – 35. (CIOS Grupa, 735 milijuna eura), Ante Vlahović – 40. (Adris, 677 milijuna eura), Ivo Usmiani – 46. (JGL, 593 milijuna eura), Željko Zadro – 50. (Hrvatska industrija šećera, 539 milijuna eura), Stipo Matić – 55. (M San grupa, 470 milijuna eura), Ivan Katavić – 57. (KTC, 455 milijuna eura), obitelj Gudeljević – 63. (Fero term, 442 milijuna eura), Georg Gavrilović mlađi – 64. (Globalna hrana, Gavrilović, 428 milijuna eura), obitelj Kraljić – 80. (Strojopromet grupa, 316 milijuna eura), Željko Mandarić – 81. (Manšped, 297 milijuna eura).