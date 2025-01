100 najvećih smjena 2024.: Pavao Vujnovac izazvao najveće promjene na menadžerskoj sceni

Čelne ljude u prošloj su godini promijenile četiri od deset najvećih kompanija. Od sto najvećih tvrtki koje su priomijenile glavne menadžere čak 54 ostvarilo je 2023. pad prihoda,trinaest je iskazalo gubitak, a u dvije je pokrenut postupak likvidacije

Čak četiri od deset najvećih hrvatskih kompanija prošle su godine promijenile čelne ljude. Osim Petrola i Zagrebačke banke, to su i Fortenova grupa i Prvo plinarsko društvo, dvije kompanije pod kontrolom Pavla Vujnovca. Vlasničkim preuzimanjem Fortenove postavio je na ključne pozicije dvojicu bliskih suradnika Josipa Jurčevića i Damira Spudića, koji je preuzeo najosjetljiviju poziciju šefa financija. To pak najbolje pokazuje koliko je novi vlasnik (bio) zadovoljan nedavnim refinanciranjem duga od 1,2 milijarde eura prema američkom financijskom fondu HPS Investment Partnersu. Fabris Peruško, koji je među rijetkima ‘preživjelima‘ u vrhu kompanije u ‘Vujnovčevoj eri‘, rekao je tek da je Fortenova novim aranžmanom ‘ipak‘ uspjela smanjiti efektivni godišnji trošak financiranja, kao i diskont na izdavanje obveznice, ali nigdje nije objavljeno kolika je to ušteda u odnosu na dotadašnje vrtoglave kamate od 18 posto. Kako god, Spudić je dobio time-out do prvoga kvartala 2026.

Kadrovskim promjenama u Fortenovi treba dodati i provjetravanje u matičnoj kompaniji. Dugogodišnje bliske suradnice Antonija Glavaš i Ana Ivančić podnijele su ostavke kao članice Uprave Prvoga plinarskog društva, ali ostale su u kompaniji – Glavaš kao savjetnica, a Ivančić se fokusira na vođenje tvrtke Enna Geo gdje je zadužena za 240 milijuna eura vrijedno ulaganje u geotermalnu energiju. PPD je dobio novu tročlanu Upravu: Ivana Pek Lučić zadužena je za logistiku i nabavu plina, Zvonimir Šibalić za trgovanje i razvoj novih poslovnih prilika, a Slaven Rajman za financije. S obzirom na to da je sve troje iz kompanijskoga kadrovskog bazena, to je prouzročilo dodatna menadžerska preslagivanja. Tako se može reći da je Pavao Vujnovac izazvao ključne prošlogodišnje promjene u upravljanju najvećim kompanijama.

Generacijska tranzicija

Poklopilo se da su dva najveća telekoma, HT i A1 Hrvatska, gotovo istodobno promijenila čelne ljude, a prolazno je bilo i u upravama najvećih nogometnih klubova, Dinama i Hajduka. Međutim, najviše promjena u upravljanju, čak osamnaest, uzrokovano je generacijskom tranzicijom. Iz operativnog upravljanja povukli su se vlasnici AWT Internationala Miho Glavić, Nexea Ivan Ergović i grupacije Bjelin Darko Pervan. Ostavkom Branimira Kopića na direktorsku poziciju u Cezareji iz Ivankova vlasnica Misla Varzić preuzela je kompletno upravljanje biznisom koji joj je prepustio otac Marijan Novoselac. Osnivačica Offertissime Danijela Cigić prepustila je direktorsku poziciju 50-postotnom suvlasniku Draženku Roziću, a vlasnik Bomarka Miljenko Borščak prepustio je direktorsku poziciju Matiji Borščaku… Generacijska tranzicija silom prilika provedena je u Mesnoj industriji Braća Pivac (smrću drugog od trojice braće, Ivice Pivca), te u Sardini iz Postira (smrću najvećega suvlasnika i direktora Mislava Bezmalinovića).

Zabilježene su i neke promjene u kontrasmjeru. Rekordnu menadžersku apstinenciju prekinula je ​Themelijina vlasnica Nives Simenunović nakon više od četrnaest godina, koliko je bila prokuristica, prije nego što se potkraj prošle godine vratila na direktorsku poziciju. Vlasnik Osatina grupe Mirko Ervačić to je učinio nakon gotovo deset godina. Osnivač zaštitarske tvrtke Sokol Zlatko Marić kao prokurist izdržao je samo dva mjeseca prije povratka u Upravu, a Željko Vučemil napustio je direktorsko mjesto u VMD grupi i svojim drugim tvrtkama na samo pet dana.

U četrnaest slučajeva kadrovske promjene na vrhu bile su uzrokovane vlasničkima, poput onih u Fortenovi. Obitelj Plodinec vlasništvo Čakovečkih mlinova (putem svoje tvrtke Mlin i pekare) prošle je godine učvrstila postavljanjem svojih menadžera – Marija Sedlačeka iz našičkog Papuka na čelu Čakovečkih mlinova i drugoga Marija, Kovačevića iz Prehrana trgovine, na čelo Trgovine Krk. Prvi čovjek zadarske Tankerske plovidbe Mario Pavić nakon preuzimanja Atlantske plovidbe imenovan je predsjednikom Upravnog odbora dubrovačkog brodara. Vlasnik Decupa Valentin Adlešić nakon preuzimanja 75 posto Delt papira pridružio se dvojcu manjinskih vlasnika na direktorskoj poziciji.

Ostavkama je prošle godine završilo mandat četrnaestero menadžera iz top 100 promjena