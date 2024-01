Transformacija poslovanja: Nema održivosti bez umjetne inteligencije

Održivo poslovanje jedna je od najčešćih strateških tema kojima se kompanije bave posljednjih nekoliko godina. Temeljno je pitanje kako uskladiti rast poslovanja i prihoda sa zaštitom vitalnih interesa zajednice u kojoj se posluje, korisnika proizvoda i usluga te okoliša. Uz to se taktizira naveliko s (generativnom) umjetnom inteligencijom

U strategijama održivog poslovanja kompanija za ovu godinu naglašen je odnos prema potrošačima i društvenoj zajednici u kojima posluju, ali i prilagođavanje modela poslovanja novim dometima tehnologije kao što su umjetna inteligencija (AI), digitalizacija, prilagodba zaposlenika novim trendovima te etično postupanje povezano s uporabom novih tehnologija, sigurnost podataka… Ipak, održivost je neodrživa bez zaštite okoliša, što je jedan od ključnih ciljeva kompanija koje se bave tehnologijom, telekomunikacijama i medijima i u tome se oslanjaju na primjenu najnovijih tehnologija.

Ključ promjene

U Hrvatskom Telekomu tako nabrajaju kako su integritet, etičko postupanje, usklađenost s načelima zaštite podataka i sigurnosti, poticanje sveobuhvatnog korporativnog sustava usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima, prihvaćanje ključnih postavki digitalne odgovornosti, poštovanje ljudskih prava, oblikovanje održivih nabavnih lanaca te transparentna komunikacija o aktivnostima koje se tiču okoliša i društvene odgovornosti osnovne odrednice njihova svakodnevnog poslovanja. Održivost i odgovornost, ističu, sastavni su dio njihova pristupa korporativnom upravljanju.

– Kao lider u digitalizaciji stalno podižemo ljestvicu i postavljamo nove, sve ambicioznije ciljeve u svojoj industriji. Potičemo razvoj društva znanja i otvaramo vrata novim prilikama za ljude, kompanije i društvo u cjelini, pri čemu se stalno vodimo najvišim etičkim standardima koji su ugrađeni u našu korporacijsku kulturu. Naš sveobuhvatni okvir korporacijskog upravljanja, dobro utvrđene smjernice i politike te ciljevi održivosti povezani s nagrađivanjem dodatno učvršćuju provođenje krovne strategije korporacijske odgovornosti unutar cijele grupe. Ujednačeno pristupamo upravljanja rizicima i prilikama u svojim komercijalnim pothvatima dosljedno primjenujući ključne pokazatelje učinka kako bismo pratili svoj napredak i transparentno ga predstavljali. Održivost je za nas više od ostvarenja ambicioznih ciljeva koje smo postavili. Želimo biti ključ promjene stvarajući prilike za gospodarski razvoj i društveni napredak i dajući svoj obol u izgradnji održive budućnosti – kaže Jelena Adrović Krčmar, voditeljica Odsjeka za spajanja i preuzimanja i održivo upravljanje (M&A & ESG) Hrvatskog Telekoma.

Neograničene mogućnosti

Transformaciju poslovanja potiče i umjetna inteligencija koja, prema riječima Adrović Krčmar, donosi prilike poput optimizacije mrežne učinkovitosti, analize podataka i razvoja pametnih sustava potpore.

– Uz to će nam omogućiti bolje razumijevanje korisnika te prilagođavanje i razvoj usluga prema njihovim individualnim potrebama, što će rezultirati još boljim korisničkim iskustvom. Prilika je mnogo, no korištenje umjetne inteligencije postavlja etička pitanja, ako i ono kako će na kraju utjecati na sve poslove i život ljudi općenito. U svakom slučaju, zahtijevat će odgovorno i pažljivo upravljanje – napominje Adrović Krčmar i dodaje da je strategija Hrvatskog Telekoma biti digitalna i održiva telekomunikacijska kompanija usmjerena na stvaranje vrijednosti za korisnike, zaposlenike, dioničare, partnere i društvo u cjelini.

– Provodimo sveobuhvatnu strategiju održivog razvoja, razvijamo visokoučinkovite infrastrukture, uvodimo i razvijamo portfelj ICT usluga i inovativnih mrežnih rješenja, pri čemu vodimo brigu o uzornom korporacijskom upravljanju i najvišim etičkim standardima. Predani smo smanjenju negativnog učinka svojeg poslovanja na okoliš te sustavnom odgovornom poslovanju zauzimajući važnu ulogu u stvaranju naprednog digitalnog društva i smanjenju digitalnog jaza gradeći i oblikujući pritom siguran i tolerantan digitalni svijet neograničenih mogućnosti za sve – kaže Adrović Krčmar.

Prema njezinim riječima, HT-ov pristup održivosti temelji se na tri ključna područja djelovanja: klimatskim promjenama, resursnoj učinkovitosti i digitalnoj uključivosti.

Kružna ekonomija

Prema riječima Andreje Dobre, rukovoditeljice za ESG, radno okružje i mobilnost u A1 Hrvatska, u toj kompaniji automatizacija i umjetna inteligencija ubrzavaju i pojednostavnjuju procese te poslovanje čine efikasnijim i energetski učinkovitijim.

– Pri gradnji i modernizaciji fiksne i mobilne mreže smanjujemo količinu tehnološkog otpada, ugrađujemo energetski efikasne komponente te upotrebljavamo električnu energiju iz obnovljivih izvora. Ambiciozan cilj na razini A1 Telekom Austrija Grupe jest nulta emisija ugljikova dioksida do 2030. godine. Samo u Hrvatskoj posljednjih smo godina smanjili vlastite emisije za čak 76 posto raznim inicijativama osuvremenjenja infrastrukture i ozelenjivanja mreže. Isto smo tako na 10 posto baznih stanica postavili solarne panele, a iduće godine bit će ih dvostruko više. Potičemo i dobavljače na širenje zelene prakse i inicijativa za smanjenje emisija CO 2 – iznosi Dobra i objašnjava da je važan dio poslovanja A1 cirkularna ekonomija, zato je produljio vijek više od 420 tisuća elektroničkih uređaja i tako dodatno smanjio svoj utjecaj na okoliš.

– U skladu sa svojim ESG ciljevima želimo ne samo smanjiti negativan utjecaj na okoliš već i zaista vidljivo pridonijeti zajednici. Osim što i dalje stvaramo #BoljiOnline, poučavamo mlade digitalnim vještinama u sklopu programa ‘Škola budućnosti‘ te nastavljamo i projekt ‘A1 STEMfemme‘ kojim osnažujemo žene i djevojke i potičemo ih na rad u tom području. Valja također spomenuti volontiranje, koje je neizostavan dio kulture A1 već deset godina. Trenutačno uljepšavamo zajedničke prostorije za druženje u deset domova za starije diljem Hrvatske kojima smo u prosincu darovali ukupno sto tisuća eura – kaže Dobra.

Klimatske ambicije

Održivo poslovanje za Telemach znači sveobuhvatan angažman usmjeren na integraciju ekonomske, društvene i ekološke odgovornosti u svakodnevnu poslovnu praksu. To podrazumijeva postavljanje jasnih ciljeva i strategija koje istodobno potiču rast kompanije i pozitivan društveni te ekološki utjecaj. Telemachova strategija održivosti usmjerena je, navode u tvrtki, na nekoliko područja. Jedno je od njih zaštita okoliša, u čemu provodi razne inicijative kako bi smanjio svoj utjecaj na okoliš. To uključuje mjere energetske učinkovitosti, cirkularnosti proizvoda te promicanje i razvoj obnovljivih izvora energije. Uključen je i u globalnu inicijativu ‘Ciljevi temeljeni na znanosti‘ (Science Based Targets – SBTi) kojom se kompanije potiču na konkretno djelovanje radi stvaranja gospodarstva koje proizvodi niske razine ugljika.

Zaštita okoliša jedan je od ključnih ciljeva kompanija koje se bave tehnologijom, telekomunikacijama i medijima. U tome se oslanjaju na primjenu najnovijih tehnologija

– Telemach provodi razne inicijative usmjerene na očuvanje okoliša, poput obnove šumskih područja dronovima i projekt ‘Od e-računa raste šuma‘ kojim korisnike potiče na primanje računa u elektroničkom obliku umjesto u papirnatome. Uz to, želi digitalnu tehnologiju učiniti dostupnom svima projektom ‘Revolucija digitalne pismenosti‘. Potiče i inovacije za održivu budućnost kojima omogućava inovativna rješenja i tehnologije kao doprinos održivijem i međusobno povezanom svijetu – navode iz Telemacha.

U toj su tvrtki također svjesni da su umjetna inteligencija i automatizacija ključni čimbenici za budući uspjeh, kao i toga da nose neke izazove s kojima se valja suočiti. Stoga su se usredotočili na unaprjeđenje infrastrukture pa mnogo ulažu u napredne fiksne i mobilne mreže kako bi osigurali visoke brzine i široki doseg diljem zemlje. Te investicije poboljšavaju Telemachovu operativnu učinkovitost, ali i smanjuju njegov ekološki otisak zbog manje potrošnje energije i otpada. Odluka Telemacha i United Groupa jest postati kompanija s nultom emisijom ugljikova dioksida do 2040. godine, što pokazuje njihove ambicije u borbi protiv klimatskih promjena.

Utjecaj brendova

U Erste banci smatraju da društveno odgovornim poslovanjem podupiru i potiču razvoj različitih segmenata društva, i to širokim spektrom aktivnosti usmjerenih na dobrobit klijenata, ali i mnogo šire društvene zajednice. Jedna od temeljnih niti vodilja u poslovanju te banke koja posluje u sklopu Erste Groupa jest tzv. izjava o svrsi poslovanja (engl. statement of purpose) koja počiva na sedam stupova. Šest od sedam stupova širenje su i osiguravanje prosperiteta, dostupnost, nezavisnost i inovacija, profitabilnost, financijska pismenost te služenje građanskom društvu. Velikim dijelom pokrivaju i sve aspekte održivog poslovanja koje Erste Group želi postići. Sedmi stup poslovanja jest da se prije svake odluke postavi pitanje: je li to ispravno? S druge strane, unutar nefinancijskog izvještaja koji sažima sve inicijative društveno odgovornog poslovanja Erste banka prepoznala je devet ciljeva održivog razvoja: svijet bez siromaštva, zdravlje i dobrobit, kvalitetno obrazovanje, rodnu ravnopravnost, čistu vodu i sanitarne uvjete, pristupačnu energiju iz čistih izvora, održive gradove i zajednice, održivu potrošnju i proizvodnju te odgovor na klimatske promjene. Iz Erste banke poručuju da je svaka od tih stavki (okolišna, društvena i poslovna odgovornost) bitan čimbenik ESG tema te smjera održivosti općenito u kojem se društvo treba kretati. Upravo je u tome snaga utjecaja brendova na društvo koji, osim što vode primjerom, pod sve sve zahtjevnijim regulativnim politikama mogu i moraju utjecati i na svoje klijente i poslovne partnere.