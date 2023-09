Tunaholic fish bar s rastom cijena bori se prigodnim akcijama, a ne povećanjem cijena

Iako smo službeno ušli u razdoblje babljeg ljeta i vrhunac turističke sezone u Hrvatskoj polako jenja, u jednom od najpopularnijih hrvatskih turističkih odredišta, Poreču, vlasnici ribljeg street-food bara Tunaholic i istoimene franšize i dalje rade punom parom. Za razgovor smo ih jedva uhvatili, no Vesna Janko Finderle izdvojila je vrijeme za novinarska pitanja dok gostiju u lokalu, koji se s glavne porečke ulice Decumanus ne može ne primijetiti, još itekako ima. Jela od svježe ribe i morskih plodova kao baza, napravljena na jednostavan i inovativan način, zanimljivi nazivi jela, dojmljiv dizajn te jedinstven brend Tunaholicove barove u Poreču, Rovinju, Trogiru, Zagrebu, pa i Beogradu i Ljubljani, čine prepoznatljivima među domaćim i stranim gostima svih dobnih skupina.

Otvorenje prvoga ribljeg bara u Poreču u lipnju 2020., u jeku pandemije, osim što je privuklo veliku pozornost sugrađana, turista i medija, za porečku obitelj Finderle bilo je logičan slijed događaja. Naime, Vesnin suprug Patrik Finderle ima 29 godina iskustva u lovu ribe na Jadranu, zato su prije ulaska u gastronomiju za turiste željne avanture organizirali lov na tune i rekreativni ribolov (fishing charter).

– Jednostavno smo odlučili podignuti ribarenje na višu razinu te svoje doživljaje i iskustva podijeliti s gostima. Ideja o ribljem baru, koja nas je opsjedala gotovo deset godina, napokon je došla na red. Osmislili smo koncept Tunaholic ​koji je u vrlo kratko vrijeme postao prepoznatljiv brend, spoj je gastronomije i mora – objašnjava Vesna.

Sve je, zapravo, krenulo s obiteljskim putovanjima po Italiji i Španjolskoj, gdje su shvatili da u svojemu primorskom gradu nemaju takve opcije i ponude autohtonih jela.

– Ideja je bila jednostavna, no nitko se u takav projekt nije upustio. Patrik je poželio malo se maknuti s turbulentnog mora, a oduvijek je volio kuhati pa smo odlučili spojiti te dvije ljubavi i turistima ponuditi nešto autohtono, istarsko – dodaje Vesna.

Riblja jela ‘u hodu‘

Na jelovniku imaju burgere od tune, sabljarke, morskog psa, srdela, lososa, a među gostima su poznati i po fish and chips ponudi pohanih srdela, lignji i morskog psa. Imaju i salate u više verzija, s tunom i lososom, kao i jela s rižom bez glutena. Uza sve delicije pozornost kupaca privlače vrlo zanimljivi nazivi jela. Primjerice, burger od sardela je Peškera,​ burger od lososa ​Parentino, burger od morskog psa Predol; nude se i pohane srdele Maximus, girice​ Decumanus, lignje Giostra, kozice Euphrasiana, morski pas Marafor, riblji miks Rivetta, desert Pusterla, Pjat Sv. Eleuterije. Usmjerili su se, kažu, na čisti užitak mora i jednostavnost na tanjuru jer se njihova jela jedu ‘u hodu‘. A uza sve navedeno Tunaholic poštuje i ekološka načela: ambalaža za jela ‘za van‘ je personalizirana, izrađena od recikliranih materijala i biorazgradiva.

Sve je išlo vrlo brzo

U samo nešto više od tri godine otvorili su ukupno šest barova i razvili model franšize, a sami priznaju da se sve dogodilo ubrzanim tempom.

– Tunaholic se širio munjevitom brzinom i uz vođenje našeg lokala, koji radi od travnja do kraja listopada, brinuli smo se i za pokretanje ostalih lokala. Bilo je zaista užurbano, a i još je tako; mislim da je to prava riječ. Čim smo otvorili riblji bar, stigli su upiti o franšiznom poslovanju pa smo te godine počeli pregovarati i o otvaranju franšizne jedinice u Rovinju. Ugovor je sklopljen i 2021. Tunaholic Fish Bar Rovinj otvorio je vrata. Nakon toga počeli su pregovori za Sloveniju pa smo iste godine otvorili drugu franšiznu jedinicu, u Ljubljani. Nakon Slovenije otvorili smo riblji bar Tunaholic u Dalmaciji, u Trogiru, i to uoči sezone 2022. Nakon Trogira uslijedila je franšizna jedinica u Zagrebu u prosincu 2022. te u razmaku od tjedan dana Tunaholic u Beogradu. Ondje je otvorena poslovna jedinica na Vračaru, a očekuju se još dvije lokacije u gradu – iznosi Vesna, koja se inače bavi dizajnom interijera u tvrtki Home&Co, a u Tunaholicu je, kako i sama kaže, ‘u zaleđu i birokraciji povezanoj s franšiznim poslovanjem, idejama koncepta, marketingom i dizajnom‘.

Kako se Tunaholic brend razvio unatoč izazovnim vremenima (pandemija, inflacija, nedostatak radne snage) te kakvi su im planovi s daljnjim širenjem franšize doznajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.