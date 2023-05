Unatoč dobroj izvedbi u petak, Wall Street prošloga tjedna u minusu

Unatoč snažnoj izvedbi vodećih svjetskih burzovnih indeksa u petak, ona ipak nije bila dovoljna da izbriše gubitke iz prethodna četiri dana nastale ponajviše zbog sumnji investitora u zdravlje američkih regionalnih banaka, pa je većina indeksa prošli tjedan završila u minusu.

U petak su američki burzovni indeksi imali najbolju dnevnu izvedbu još od 6. siječnja, pri čemu su Dow Jones i S&P porasli za više od 1,5 posto, a Nasdaq od 2 posto. MSCI indeks globalnih dionica porastao je toga dana 1,48 posto.

No, unatoč tome, Dow Jones indeks završio je tjedan u minusu od 1,24 posto, na 33.674 boda, a S&P za 0,8 posto na 4.136 bodova, čime su zabilježili najlošiju tjednu izvedbu od ožujka. Tehnološki Nasdaq indeks uspio je tjedan završili s blagim dobitkom od 0,07 posto, na 12.235 bodova.

Najviše su pod pritiskom protekloga tjedna bile dionice regionalnih američkih financijskih institucija. Nakon propasti Silicon Valley i Signature banke u ožujku, kolaps First Republica tijekom prethodnog vikenda dodatno je poljuljao povjerenje investitora, pogotovo u uvjetima daljnjeg zaoštravanja monetarne politike u SAD-u.

Najveće gubitnice pritom bile su dionice PacWest Bancorpa, s padom cijene dionice za otprilike 60 posto, nakon vijesti početkom tjedna da poslovodstvo razmatra strateške opcije, uključujući i prodaju, s obzirom na pogoršanu financijsku situaciju.

Oštro je pala, gotovo 40 posto, i cijena dionice Western Alliance Bancorpa, premda je ta banka opovrgnula vijest da traži potencijalnog kupca. To je poljuljalo cijeli sektor.

Ublaženi gubici

Osim zbog regionalnih banaka, ulagači su oprezni jer je u srijedu američka središnja banka ponovno, već 10. sjednicu zaredom, povećala ključne kamate, za daljnjih 0,25 postotnih bodova, u raspon od 5 do 5,25 posto.

Donedavno su se ulagači nadali da će to biti posljednje povećanje cijene novca u ovom ciklusu i da će već krajem godine Fed početi smanjivati kamate. No, u srijedu je predsjednik Feda Jerome Powell poručio da je moguće i daljnje povećanje kamata, ako to bude potrebno, da se inflacija neće spustiti tako brzo i da središnja banka neće tako skoro početi smanjivati kamate.

Gubitke na burzi američki indeksi ublažili su krajem tjedna, kad su postigli najbolju izvedbu još od 6. siječnja i to zahvaljujući skoku cijene dionice Applea za više od četiri posto uslijed boljih od očekivanja rezultata te izvješća o zaposlenosti, koje je pokazalo da je u travnju bilo otvoreno 253.000 radnih mjesta, više nego u ožujku zabilježenih 165.000 što ukazuje na otpornost američkog tržišta rada na usporavanje gospodarstva.

Nakon što je JP Morgan podginuo rejtinge nekolicini dionica regionalnih banaka, i one su se oporavile, pri čemu je cijena dionice PacWesta skočila samo tog dana za gotovo 82 posto.

No, Liz Young iz SoFi-ja ne vjeruje da je pad cijena u regionalnom bankarskom sektoru završen unatoč oporavku u petak.

- Kada je cijeli ciklus vijesti počeo, problem je izvorno bio u tome što je došlo do odljeva depozita. Ali sada taj pritisak više nije nužno vezan uz depozite, već za tržišnu vrijednost vrijednosnih papira u njihovim knjigama. Stoga ne mislim da je taj ciklus vijesti nužno gotov - napomenula je Young.

Na europskim burzama većina najvažnijih indeksa prošloga je tjedna oslabila, pa se londonski FTSE indeks spustio 1,16 posto, na 7.778 bodova, a pariški CAC za 0,78 posto, na 7.432 boda, dok je frankfurtski DAX blago porastao, za 0,56 posto, na 15.961 bod.