Uvjeti za apliciranje za povrat PDV-a i poreza na promet prve nekretnine uskoro u javnom savjetovanju

Pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama i 50 posto plaćenog PDV-a za kupnju prve nekretnine imat će samo mladi do 45 godina, a iako još nisu doneseni zakoni i pravilnici kojima će to biti regulirano, ova pravila primjenjivat će se za kupovine nekretnina od 1. siječnja 2025. godine.

Samo ove dvije informacije o olakšicama za mlade za kupnju prve nekretnine poznate su za sada, no iz odgovora Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može se iščitati da će za razliku od subvenciniranih stambenih kredita, popularno nazvanih APN, ovaj puta biti uvedena i maksimalna vrijednost stana koji će biti prikladan za ove ‘poticaje‘. Odnosno, za razliku od dosadašnje prakse, neće biti moguće aplicirati za državne poticaje u slučaju kupnje skupocjene nekretnine, primjerice od milijun eura.

– Uz proceduru donošenja strateškog dokumenta, Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputit će u hitnu saborsku proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o POS-u kojim će se omogućiti donošenje dva podzakonska akta – Program priuštivog najma i Pravilnik o povratu poreza za mlade. Pravilnikom će se odrediti i ostali kriteriji za ostvarenje prava, poput određene kvadrature stambene jedinice po članu kućanstva (povrat iznosa do određene kvadrature, ako je stambena jedinica veća od propisanog po članu kućanstva), maksimalne cijene stambene jedinice koja je predmet povrata, obveze prijave prebivališta u stambenoj jedinici, itd – odgovorili su iz Ministarstva na naš upit o konkretnim detaljima koje će donijeti Pravilnik o povratu poreza za mlade.

Moguće je da će kriteriji za oslobođenje od poreza biti napravljeni po uzoru na stara porezna pravila, kada je jednočlano kućanstvo bilo oslobođeno poreza za stan do 50 četvornih metara, dvočlano do 65, tročlano do 80, četveročlano do 90, a ono s pet članova, do 100 kvadrata. Moguće da će inspiraciju za oslobođenje od poreza Ministarstvo pronaći i u nedavno donesenom Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, koji propisuje veličine stanova ovisno o broju soba.

Može se očekivati da će jedan od uvjeta za dobivanje povrata poreza biti i određeni broj godina prijave prebivališta na nekretnini. U slučaju APN-a to je bilo vrijeme trajanja subvencije plus dvije godine, dok je prije uvođenja APN-ovog programa subvencija, za oslobođenje od poreza vrijedila odredba da se nekretnina ne smije prodati u roku od pet godina. Također, ranije je postojalo i posebno pravilo za područja posebne državne skrbi – za oslobođenje poreza kupac je morao na nekretnini biti prijavljen 10 godina, jer bi u protivnom naknadno plaćao porez.

S obzirom na umješnost Hrvata oko izigravanja pravila, država bi svakako trebala propisati da se oslobođenje od poreza ne može dobiti u slučaju kupovine nekretnine od bliskih srodnika, kao i da za mjeru ne mogu aplicirati oni koju su se već ‘okoristili‘ kroz neki sličan državni stambeni program. Također, nužno je i postaviti maksimum cijene po četvornom metru za koji će država davati povrat PDV-a (a ne kao do sada da se neovisno o cijeni četvornog metra dobiva određeni dio subvencije) kako građevinari ne bi iskoristili ovu mjeru za dodatna podizanja cijena.

Naime, povrat polovice PDV-a izuzetno je primamljiva mjera jer se njome de facto cijena novogradnje smanjuje za 10 posto, pa je lako pretpostaviti da će ona sljedeće godine izazvati dodatnu potražnju za novogradnjama. S druge strane, starogradnja bi mogla malo pasti u drugi plan, budući da povrat poreza od tri posto nije tako atraktivna mjera. Prema tvrdnjama agenata za nekretnine, tražene cijene za stanogradnju za starogradnju ionako su posljednje vrijeme prilično precijenjene, pa bi ih veće okretanje kupca prema novogradnji možda i moglo natjerati na korekciju cijena. Doduše, iako se to priželjkuje, to se do sada još nije dogodilo, unatoč padu prodaje stanova u 2023. godini oko 7 posto, te dodatnom padu u 2024. godini, koji će vjerojatno biti veći od prošlogodišnjeg. Cijeli je niz razloga za to: izostanak APN-a, rast kamata, a sigurno je padu doprinijelo i iščekivanje najavljenih poreznih oslobođenja.

Vjerojatno je zbog toga, kako ne bi dodatno usporio prodaju zbog iščekivanju novih pravila, ministar Branko Bačić nedavno izjavio da će se povrat plaćenog poreza na promet nekretninama za kupnju prve nekretnine te povrat polovice PDV-a primjenjivati već od 1. siječnja 2025. godine. Prema sadašnjim najavama, pripadajući Zakoni i pravilnici, kao i Nacionalni plan stambene poltike, trebali bi se ubrzo naći u javnom savjetovanju, pa će se tada napokon doznati neki detalji i uvjeti potrebni za apliciranje za porezna oslobođenja.