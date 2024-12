Cijene nekretnina nisu pale, manjak ponude ostaje najveći izazov

Tržište nekretnina u Hrvatskoj i dalje raste, ali taj rast usporava pod pritiskom visokih cijena, rečeno je tijekom 38. Foruma poslovanja nekretninama koji tradicionalno organizira Hrvatska gospodarska komora.

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Dubravko Ranilović kazao je da tržište i cijene nekretnina i dalje rastu, no da je sada malo usporilo nakon najvećeg rasta u proljeće ove godine.

- Vidimo usporavanje prometa. Prošle godine promet je pao 6,9 posto - rekao je Ranilović, dodavši da su lani i stranci manje kupovali. Smatra da su rabljene nekretnine dostigle cijene po kojima se više ne mogu prodati jer su nerealne. Nada se da bi se sljedeće godine cijene nekih nekretnina, pogotovo rabljenih, mogle stabilizirati, čak i padati.

Vrijednost transakcija u prometu nekretninama u Hrvatskoj je prošle godine iznosila devet milijardi eura, a obavljeno je 190 tisuća takvih transakcija, rečeno je na skupu.

Glavni ekonomist HGK-a Goran Šaravanja tvrdi kako je domaća potražnja na tržištu nekretnina trenutačno vrlo izražena.

- Svjedoci smo rasta zaposlenosti, izraženog rasta plaća i posljedično vidimo vrlo solidan rast potražnje i za stambenim kreditima - rekao je Šaravanja.

Makroekonomski gledano, u Hrvatskoj su prisutni svi uvjeti za daljnju izraženu aktivnost na tržištu nekretnina, smatra on.

Upitan za rast cijena nekretnina, rekao je da visoka potražnja uvjetuje taj rast. Nije želio prognozirati hoće li cijene rasti i iduće godine. Za razliku od dobrog dijela EU-a, u Hrvatskoj je domaća potražnja i dalje izrazito izražena, rekao je.

Kronični manjak ponude, cijene većini previsoke

Članica Predsjedništva Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Lana Mihaljinac Knežević, kaže da i ove godine prosječne realizirane cijene rastu, no stope rasta su niže nego prošlih godina.

Tvrdi da je pao broj transakcija, primarno stambenih nekretnina. Razlog za to vidi u kroničnom manjku ponude, ocjenjujući da se i dalje nedovoljno gradi, ali i da je novogradnja koja se stavlja na tržište iznadprosječnih cijena koje su nedostupne većini građana.

- Najveći izazov hrvatskog tržišta nekretnina je manjak ponude, novogradnje je jednostavno premalo - rekla je.

Ne očekuje nikakve velike promjene u pogledu cijena nekretnina u 2025. godini te zaziva korekciju cijena rabljenih nekretnina, koje su sada prema njezinom mišljenju precijenjene.

Značajan udio stranaca i povratnika među kupcima

Istarska predstavnica Dogma nekretnina Lorena Kogej za ovu godinu predviđa deset do petnaest posto manje transakcija nego lani. Kaže da je potražnja za nekretninama u Istri i dalje velika, kako za vilama tako i za stambenim nekretninama.

- Uvijek se nešto proda i tko želi, može raditi - rekla je i dodala da 70 do 80 posto kupaca čine povratnici iz iseljeništva. Cijene novogradnji u Istri kreću se od tri do tri i pol tisuće eura po metru kvadratnom pa do šest, sedam tisuća eura.

Predsjednica strukovne grupacije HGK Splitsko-dalmatinske županije Jasminka Biliškov, tvrdi kako je tržište nekretnina u Dalmaciji veoma živo, aktivno i stabilno, čak i uz smanjen ovogodišnji broj transakcija. Svaki treći kupac je stranac, rekla je Biliškov, dodavši kako se gradi dosta ali i nedostaje novogradnji, a cijene u Splitu na boljim lokacijama kreću se oko pet tisuća eura. Ni ona ne očekuje značajniji rast cijena nekretnina iduće godine.