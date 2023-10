Valamar: Dobit pod pritiskom inflacije, ali i nagrađivanja radnika

Valamar očekuje da će ove godine ostvariti između 374 i 378 milijuna eura poslovnih prihoda odnosno godišnji rast prihoda od 15 do 16 posto slijedom višegodišnjih ulaganja u repozicioniranje portfelja i podizanje razine kvalitete usluge. No, premda očekuju rast prihoda, iz kompanije isto tako najavljuju i sporiji rast operativne dobiti. Dobit bi u ovoj godini, procjenjuju, mogla rasti po stopi od četiri do šest posto i iznositi od 107 do 109 milijuna eura, a glavni razlozi sporijeg rastu su, kako navode, iznimno visoka inflacija u dobavnom lancu te oko 20 milijuna eura dodatnih ulaganja u primanja i nagrađivanje djelatnika.

- U prvih devet mjeseci ostvaren je rast poslovnih prihoda od 13 posto uz povećanje prosječne cijene (ARR) za 14,2 posto - objavili su u Valamaru.

Najbolje rezultate zabilježili su njihovi premium proizvodi i usluge te kamping segment. U predsezoni odnosno prvih šest mjeseci godine ostvaren je rast poslovnih prihoda od 17 posto u odnosu na isti period u 2022. godini, i to posebno u sjevernim destinacijama, dok je na sporiji oporavak destinacije Dubrovnik utjecao nešto manji broj avio letova u predsezoni i smanjeni obim konferencijskog i poslovnog segmenta. Investicije u podizanje kvalitete tri hotela u Dubrovniku, kao i novi Maro World, najveći obiteljski zabavni centar na Jadranu su, prema stajalištu kompanije, vrlo dobro prihvaćene na tržištu za obiteljski odmor.

Što se investicija tiče, Valamar je u sezoni 2022./2023. investirao oko 58 milijuna eura, od čega se najveće ulaganje od 32 milijuna eura odnosi na destinaciju Dubrovnik. Finalizirana je investicija u Istra Premium Camping Resort 5* u Funtani, održivi proizvod visoke dodane vrijednosti kako za Valamar, tako i za lokalnu zajednicu. Valamar je u kamp Istru u proteklih sedam godina uložio 81 milijun eura, što uključuje i 7 milijuna eura ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, uređenje plaža, šetnica, cesta, igrališta i ostalih sadržaja koji su otvoreni za korištenje lokalnoj zajednici.

- Ponovno je pokrenuta investicija u izgradnju hotela Pical, započeta 2019. godine i obustavljena 2020. zbog pandemije. Riječ je o projektu izgradnje, luksuznog cjelogodišnjeg ljetovališta s pet zvjezdica vrijednog ukupno 130 milijuna eura, najvećeg pojedinačnog ulaganja u hrvatski turizam čime će zona Pical u Poreču postati jedna od najatraktivnijih turističkih zona u Hrvatskoj - poručili su u toj kompaniji.

Početkom prosinca Valamar otvara obnovljeni i rebrendirani Obertauern hotel, postavljajući ga kao treći u nizu [PLACES] hotela u portfelju namijenjenih modernim putnicima koji žele fleksibilnost usluge, druženje i zabavu. Na taj način Valamar zaokružuje svoju prisutnost u austrijskom Obertauernu s tri jedinstvena hotela pod tri različita brenda.

- Valamar je za sezonu 2023. uložio dodatnih 20 milijuna eura u primanja djelatnika, povećanja plaća, nagrade, edukacije i programe koji su usmjereni na povećanje kvalitete života djelatnika u destinaciji. Kao najpoželjniji poslodavac u turizmu, Valamar kontinuirano ulaže u poboljšanje uvjeta rada za svoje zaposlenike i provodi niz programa nagrađivanja kojima se nagrađuje izvrsnost, zalaganje i izvanredni rezultati - napominju iz kompanije te dodaju da nastavljaju ulaganja i u održivost poslovanja, a posebno su ponosni na projekt kao što su donacija Valfresco obroka školama u Labinu te otvorenje novog gradskog dječjeg vrtića u Poreču koji mogu pohađati i djeca djelatnika Valamara.